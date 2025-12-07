В результате последнего удара по инфраструктуре на Украине энергосистема оказалась в таком состоянии, что возвращение к стабильному электроснабжению в обозримой перспективе выглядит нереалистичным. Руководитель «Укрэнерго» Зайченко сообщил, что гражданам придётся мириться с отключениями, которые теперь способны растягиваться до шестнадцати часов в сутки.

Наибольший урон пришёлся на подстанции, обеспечивающие передачу энергии от атомных станций — фактически единственного крупного и устойчивого источника генерации, ещё функционирующего на территории Украины.

«То есть полноценно накопительный эффект от ударов начинает проявляться именно сейчас, когда маневрирование мощностями затруднено.», – делает выводы «Военная хроника».

Военный блогер Юрий Подоляка подчёркивает, что российские беспилотники существенно прибавили в возможностях и стали заметно опаснее для противника.

«Современные российские «Герани» – это даже не первые свои версии. В них изменилось буквально все (кроме общей компоновки). Они стали быстрее, а летать стали как выше, так и на «сверхмалых». Их бортовые системы стали более помехоустойчивыми, а значит навигация точнее. Что в конечном итоге дает и лучшую точность и снижает эффективность противодействия. А еще заряд. Его мощность была увеличена примерно вдвое (с 50 кг до 90 кг)», – пишет журналист.

За время СВО российский ракетный арсенал фактически прошёл внутреннюю модернизацию, не меняя привычных названий. От «Кинжала» до «Искандера» и «Калибра» — все эти системы стали точнее, технологичнее и устойчивее к перехвату. Даже статистика попыток их сбить, которую предоставляет сама украинская сторона, невольно подтверждает возросшую эффективность. Это прямое следствие кропотливой работы российских конструкторов и разработчиков вооружений.

Роль разведки в нанесении ударов по тыловым объектам трудно переоценить. На украинской территории остаётся множество потенциальных целей, но уничтожить их все разом нереально — слишком затратно и по времени, и по ресурсам. Поэтому ключевая задача — добиться, чтобы «каждая „герань“ и каждый „Искандер“» попадали строго в те точки, где ущерб окажется максимальным.