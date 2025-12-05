«Не давали мыться». Мать обвиняемой рассказала новые подробности о рехабе в Дедовске

Громкий скандал в реабилитационном центре для несовершеннолетних в подмосковном Дедовске, откуда в реанимацию увезли подростка в тяжелом состоянии, получил продолжение. В отношении основных фигурантов рехаба Анны Хоботовой и Виталия Балабрикова суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На этот раз обвинения предъявили еще трем сотрудникам только уже екатеринбургского филиала.

Мы поговорили с мамой самой молодой из обвиняемых – 18-летней Миланой Шкаровой. Женщина рассказала свою версию событий и объяснила, почему считает, свою дочь не виновной.

Мама Миланы, фигурантки дела о скандале в подмосковном рехабе, пояснила, что её дочь не являлась сотрудницей центра. По словам женщины, она такая же как и другие подростки. Милана сама прошла полтора года ада в закрытом рехабе, видела насилие, пытки и унижения. По ее версии , в ситуации с подростком, который оказался в реанимации, она лишь выполняла указания консультантов.

- Милана приехала в реабилитационный центр 13 мая 2024 года, ей было шестнадцать, - начала разговор Олеся Ефанова, мама обвиняемой. - Когда дочь закончила 9 класс, она хотела поступить в колледж или найти работу. Но как-то не сложилось. Мои уговоры не действовали. Предложение выбрать дело по душе её не заинтересовало. Милана целыми днями сидела в интернете. Мне хотелось помочь ребенку реализоваться. Я боялась, что праздный образ жизни приведёт к приёму наркотиков и другим тяжким последствиям. И тогда я обратилась за помощью в реабилитационный центр.

- Как вы нашли этот рехаб?

- Прочитала о нем в интернете. На сайте обещали избавление от любого вида зависимости, включая «гаджето-зависимость». Сотрудник рехаба отправил мне отзывы довольных родителей, скинул ссылки на интервью основательницы сети реабилитационных центров Анны Хоботовой. Отправил фото красивого коттеджа рядом с Ногинском. Позже Милана переехала в Дмитров, затем в Истринский район.

- Сколько вы заплатили за услуги центра?

- Пребывание в реабилитационном центре стоило 65 тысяч рублей в месяц «по акции», при условии оплаты сразу за четыре месяца. Милана в общей сложности провела в центре полтора года. За всё время я отдала более миллиона рублей.

Помню, в центре нас встретил Павел - приветливый сотрудник с лучезарной улыбкой и подростки - резиденты рехаба. Дети радовались новой постоялице. Всё выглядело благополучно.

Через месяц мы с бабушкой Миланы приехали на семейную сессию - так называлось мероприятие, на котором проводилась «проработка» детско-родительских отношений. Нам дали задание рассказать о ситуациях, в которых я испытывала чувство вины, обиды и благодарности. Такое же задание было у Миланы. Сессия была тяжёлой, мы плакали. Каждый раз мы получали задание для новой сессии. Но последующие сессии проходили уже легче.

Раз в неделю нам звонила психолог по работе с родителями и сообщала «динамику» Миланы.На 18-летие дочери я хотела приехать в центр, но мне объяснили, что у них новые правила и такие свидания плохо влияют на процесс «выздоровления». Милану я поздравляла по телефону. Отправила цветы и шарики, чтобы создать ей праздничное настроение.

- Чем Милана занималась в центре полтора года?

- Милана закончила экстерном частную школу, сейчас учится в университете на психолога. Накануне 18-летия я хотела её забрать из центра. Но за несколько дней до её дня рождения психолог реабилитационного центра убедила меня повременить. Объяснила тем, что возможен «откат», мол, Милана может забросить учёбу в университете и снова начать чрезмерно увлекаться гаджетами.Я засомневалась, но психолог уверила, что такой опыт у них уже был. Я поверила психологу, согласилась оставить в центре Милану и снова оплатила «лечение».

«Фиксировал» мальчика»

- Среди обвиняемых - сотрудник центра Виталий Балабриков, дети называют его чуть ли не главным мучителем. Милана что-то рассказывала о нём?

- Милана говорила, что Виталий совершал вещи, от которых она была шокирована. Засовывал грязные носки в рот, бил по лицу, «фиксировал» мальчика. «Фиксацией» называлось ограничение движений, этот метод применяли к буйным детям. Ещё заставлял детей приседать. Что касается мальчика, который попал в реанимацию, Виталий не реагировал на его состояние, хотя реабилитанты просили об этом. Насколько знаю, «скорую» вовремя не вызвали.

- Почему дети, которые находились в центре, обвинили Милану в избиениях?

- Моя дочь была такой же резиденткой центра, как и все остальные! Она не работала в центре! Она такая же как и остальные реабилитанты!

А все реабилитанты действовали по указанию консультантов. Неповиновение жёстко наказывалось. Дочь видела, как наказывают других детей, и понимала, что подобное может произойти с ней. В случае неповиновения одного реабилитанта сотрудники центра могли поднять всех детей и заставить приседать . Если кто-то ослушивался, следовало наказание. Милана, как и другие дети, в качестве наказания занималась унизительной «писаниной» - писать один и тот же текст дети могли до месяца. Её ограничивали в еде и во сне, не давали мыться.

К тому же, дочери назначили медикаментозное лечение, от которого она была вялой и спокойной. Что это было за лечение - теперь остаётся только догадываться.

- Милана вам жаловалось на отношение сотрудников, когда находилась в центре?

- С дочкой мы общались по телефону раз в неделю. Посещения были разрешены раз в месяц. Разговоры и встречи всегда проходили в присутствии сотрудников рехаба, поэтому Милана ничего не могла рассказать. Основные вопросы, которые я задавала дочери, касались её самочувствия, эмоционального состояния. Дома Милана уже призналась, что за неисполнение указаний подростков били.

«Впечатление о Хоботовой сложилось по видеороликам»

- Руководительница рехабов Анна Хоботова перед тем, как сдаться полиции, предлагала вам помочь с адвокатом?

- Ко мне никто не обращался - ни сама Анна Павловна, ни её представители.

- Вы вообще знакомы с Хоботовой?

- Нет. Семейные сессии проводил консультант центра, вопросы задавала ему. Впечатление о Хоботовой у меня сложилось из постановочных видеороликов и лживых отзывов якобы резидентов центра. На кадрах я видела грамотного специалиста, который увлечён своим делом. Милана вспоминала, что Хоботова часто приезжала в рехаб, проводила тренинги по арт-терапии. Поэтому я считаю, что она не могла не знать, что происходит в центре.

- Сейчас Милана под домашним арестом. Чем она занимается?

- Моя дочь пережила сильнейший стресс: ей только недавно исполнилось 18 лет, а её уже обвиняют в преступлениях.

Милана старается держаться, но пережитые события так быстро не забываются. Дочке нужно восстанавливать здоровье и лечить психику.

Милана старается отвлечься от грустных мыслей: готовит, рисует, планирует написать книгу о годах ада, проведённых в рехабе. Надеюсь, что следственные органы разберутся.

- У вашей дочери есть планы на будущее?

- Милана планирует перейти на дневную форму обучения . По окончании университета ей хотелось бы открыть свой консультативный центр, чтобы помогать людям решать психологические проблемы.

- От зависимости от гаджетов она избавилась?

- Говорит, что, несмотря на все ужасы, происходящие в рехабе, от зависимости она избавилась.

Комментарий представителя интересов обвиняемой, Светланы Дасаевой.

- По словам подзащитной, пострадавший мальчик находился в плохом состоянии, консультанты не оказывали никакой медицинской помощи. Девочки его пытались кормить, а мальчики мыли, потому что он ходил под себя. По требованию консультанта, Милана измеряла ему давление, но ни один тонометр не работал. Ещё она смазывала его раны зелёнкой по указанию консультанта до приезда скорой помощи.

Её воля в рехабе фактически была сломлена и подавлена сотрудниками центра. Отказаться от тех или иных требований сотрудников центра она не могла, иначе были бы последствия.