Европейская элита продолжает делать заявления – одно хлеще другого. Главу евродипломатии Каю Каллас, недавно призывавшую не бояться «грабить» Россию, сменил еще один еврокомиссар. Причем, этот персонаж отвечает за демократию и правосудие. О том, что бывший ирландский бухгалтер Майкл Макграт предложил сделать с нашей страной, - в данной статье.

© runews24.ru

Кому не избежать тюрьмы?

В нынешнем году, с возвращением в Белый дом Дональда Трампа, российско-американские отношения начали переживать своеобразную перезагрузку. Новый (старый) лидер нации неоднократно весьма лестно отзывался о своем российском коллеге, публично обещая развивать с нашей страной экономическое сотрудничество.

В своем мирном плане по урегулированию украинского конфликта Трамп зафиксировал ряд пунктов, касающихся реинтеграции РФ в мировую экономику, возвращения в «Большую восьмерку» и поэтапного снятия с нее санкций. Естественно, западные элиты подобное не устроило, они начали открыто давить на хозяина Белого дома.

В частности, Майкл Макграт, дипломированный бухгалтер, экс-министр финансов Ирландии, а ныне – еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права, призвал Трампа обеспечить мир на Украине таким образом, чтобы российские власти не смогли избежать справедливого наказания.

«Любая попытка стереть прошлое для России в мирном соглашении по урегулированию украинского конфликта станет исторической ошибкой огромных масштабов, - заявил политик в интервью западной прессе. – Они должны быть привлечены к ответственности».

Нынешним летом, напомним, Совет Европы при участии главы «киевского режима» согласовал создание специального трибунала, который будет размещен в Нидерландах. Осенью глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в нем согласились участвовать почти все страны ЕС.

Данный «институт» создан якобы для того, чтобы заполнить пробелы в полномочиях Международного уголовного суда в Гааге, из-под юрисдикции которого РФ вышла много лет назад. Весной 2023 года этим судебным органом был выдан ордер на арест президента России Владимира Путина.

Москва назвала это решение ничтожным, поскольку не признает юрисдикцию МУС. После начала военных действий на Украине наша страна также вышла из Совета Европы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова не раз заявляла, что присоединение третьих стран к трибуналу Москва расценит как «враждебный демарш», а его решения для нее «будут ничтожны».

«За этим трибуналом ничего не последует, - убежден депутат Госдумы Алексей Чепа. – Россия не признает Международный уголовный суд, его решения для нас не имеют силы. Это лишь попытка оказать политическое давление на страну».

Вперед – к европейским ценностям!

Примечательно, что все тот же Макграт не исключил принятия Украины в состав Евросоюза. Однако для этого Зеленскому необходимо выполнить несколько условий, самое главное из которых – обеспечить реальное преследование коррумпированных представителей власти и бизнеса.

«Необходима надежная система расследования, судебного преследования, вынесения обвинительных приговоров и демонстрация эффективности в этой области. Это то, чего мы требуем от всех наших государств-членов, и, конечно же, от тех, кто хочет вступить в Европейский союз», - резюмировал еврокомиссар.

Кое-кто из аналитиков не исключает, что громкая отставка Андрея Ермака, руководителя президентской администрации, по сути, второго человека в государстве, а также преследование олигарха Тимура Миндича по коррупционному делу, «отмашку» на которые дал глава «киевского режима», - важный шаг на пути вступления Украины в ЕС.

Меж тем заявление Майкла Макграта о необходимости привлечения российского руководства после завершения конфликта к уголовной ответственности вызвал широкий общественный резонанс. Абсолютное большинство российских политиков и общественных деятелей, высказавшихся в публичном поле, убеждены: преследование должно быть, но только в отношении «киевского режима» и его западных союзников.

По словам Родиона Мирошника, посла по особым поручениям МИД РФ, «у страны есть политическая воля расследовать и наказать военных преступников». О том, что наказания не должен избежать ни один украинский военнослужащий, виновный в военных преступлениях, заявила Наталья Михайлова, представитель МИД в Донецке.

Действия ВСУ в отношении мирных жителей Курской области должны быть расценены как геноцид, считает Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России.

«Киевский неонацистский режим продолжает совершать военные преступления и акты терроризма против нашей страны и её мирных граждан, - заявила в начале декабря Мария Захарова. - За минувшую неделю от бандеровских артобстрелов и ударов БПЛА по нашим регионам пострадали 102 мирных жителя. Из них 8 человек погибли, 94 ранены, в том числе 7 детей».

При этом дипломат сообщила новость, которая не может не радовать, - российские суды продолжают выносить приговоры украинским неонацистам и наемникам. Вообще, «киевский режим», как считают многие военно-политические эксперты, можно судить по многим статьям международного права. Ведь за последние годы там в буквальном смысле свернулись любые гуманитарные права и свободы, идут всевозможные гонения (по сути, геноцид).

О террористической деятельности Зеленского и его окружения, наверное, уже можно написать целую серию книг. При этом коллективный Запад этого, судя по всему, старается не замечать. Для них главный и, наверное, единственный виновник – Россия. Поэтому с таким ожесточением они стараются очернить ее, принизить и пригрозить расправой, хотя бы судебной.

Впрочем, удивительного в этом ничего нет. Ведь если Европа, как пишут многие интернет-пользователи, потянет вдруг не за ту ниточку, то выйдет сама на себя. А оно ей надо, если есть «мальчик для битья»?! Только даст ли он себя в обиду – большой вопрос!