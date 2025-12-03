Зверство «во имя любви»: почему 14-летняя девочка убила мать в Кузбассе

В Кузбассе 14-летняя девочка вместе с 16-летним возлюбленным зарезала собственную мать. Подростки по очереди били женщину ножом, пока та не скончалась. Затем они спрятали тело жертвы в подвал. Обоих подозреваемых задержали. На допросе девочка рассказала, что пошла на убийство из-за постоянных ссор с матерью, а парень решился ей помочь «из-за любви». Что еще известно об этом вопиющем случае — в материале «Вечерней Москвы».

Поочередно били ножом

Убийство 36-летней Анны (имя изменено) произошло в многоэтажке в городе Прокопьевске (Кемеровская область). 1 декабря 14-летняя дочь вместе со своим 16-летним парнем жестоко зарезала мать. Подростки по очереди били женщину ножом в голову и туловище.

Убедившись, что Анна мертва, малолетние преступники вытащили тело из квартиры и перенесли его в подвал многоэтажки. На следующий день убитую обнаружил ее сожитель. Мужчина обратился в полицию, и вскоре подростков задержали. Также следователи нашли в квартире нож, которым была зарезана Анна.

— На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты СК, в ходе его осмотра уже изъяты предполагаемые орудия преступления, допрашиваются свидетели. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические и судебно-медицинские, которые должны установить причину смерти и психическое состояние несовершеннолетних в момент инкриминируемого им деяния, — сообщили в управлении Следственного комитета по Кемеровской области.

По данным Telegram-канала Baza, подростки спланировали убийство заранее. Оба признали вину на допросе. У подозреваемой девочки остался младший брат.

Также правоохранительные органы проверяют органы опеки, которые должны были следить за состоянием детей и конфликтами в их семьях.

Ссоры и неодобрение романа

Ни 14-летняя подозреваемая, ни 16-летний парень не состояли на учете в полиции или органах опеки. На допросе девочка призналась, что решилась пойти на убийство из-за постоянных ссор с матерью, чрезмерного контроля, проблем в школе и неодобрения ее парня.

— Мать заставляла дочь сидеть с младшим братом, не гулять допоздна и вовремя приходить домой, выполнять школьные домашние задания, — пишет Baza.

По данным Aif.ru, девочка жила вместе с матерью, отчимом и годовалым братом. Старшая девочка была от первого брака, а отцом младшего ребенка был новый сожитель Анны. В настоящее время мальчик находится с папой. Родной отец 14-летней девочки, по неподтвержденной информации, был пожизненно помещен в психиатрическую клинику. Семья получала пенсию по потере кормильца.

Подозреваемая училась в восьмом классе и имела среднюю успеваемость. Еще она состояла в «Юнармии» и занималась каратэ. Именно в спортивной секции она познакомилась с 16-летним парнем, с которым позднее начала встречаться. Родители были против этих отношений.

Второй предполагаемый преступник признался, что согласился помочь своей подруге убить ее мать «из-за любви». Хотя ранее он не привлекал внимание полиции. Однако, когда следователи начали проверять его, выяснилось, что подросток искал в интернете способы достать наркотики. Употреблял ли он запрещенные вещества до этого, неизвестно.

Подросткам грозит серьезный срок

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Как рассказала «Вечерней Москве» кандидат юридических наук, доцент МГЮА Анастасия Рагулина, за такое тяжкое преступление закон предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. Оба подростка уже могут нести уголовную ответственность, но такое серьезное наказание им не дадут.

— Это убийство группой лиц, совершенное по предварительному сговору. Это наиболее тяжкая квалификация. Оба подростка уже могут нести уголовную ответственность, так как им уже исполнилось по 14 лет. Но несовершеннолетие — это всегда смягчающее обстоятельство. По закону им не могут дать больше 10 лет лишения свободы, — объяснила эксперт.

По словам Рагулиной, подростки обязательно пройдут психолого-психиатрическую экспертизу. Если в результате выяснится, что дети невменяемы, их отправят на принудительное лечение.

— Если только девочка окажется невменяемой, то ее отправят на лечение, а ее молодого человека продолжат судить за убийство. Но тогда это будет просто убийство, не по предварительному сговору. За такое преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы, но молодой человек все равно не получит больше 10 лет, так как он несовершеннолетний, — добавила кандидат юридических наук.

Еще юрист предположила, что сотрудников органов опеки, которых проверяет прокуратура, не будут привлекать к уголовной ответственности.

— Сомневаюсь, что правоохранительные органы найдут какие-то признаки халатности или еще каких-либо преступлений. Только если опека не видела, что, например, мать избивает дочку. Если же в семье все было хорошо, то никаких уголовных дел в отношении опеки не будет, — подытожила собеседница «Вечерней Москвы».

Похожая история произошла в конце ноября в Санкт-Петербурге. Там пятиклассница зарезала собственную мать, сожгла квартиру и вызвала полицию, чтобы выдать произошедшее за ограбление. На допросе школьница призналась в содеянном. Девочка спланировала убийство в игре Roblox. После этого преступления в России заблокировали Roblox.