По стопам Байдена: борьба Трампа со сном на заседании обернулась против него

На заседании кабинета министров президент США Дональд Трамп с жаром опровергал сообщения о своём возрасте, заявив, что стал «проницательнее, чем 25 лет назад». Однако последующие полтора часа он провёл в явной борьбе со сном, периодически замирая с закрытыми глазами, пока его министры произносили речи, — сцена, которую он сам неоднократно высмеивал в адрес своего предшественника Джо Байдена.

© Московский Комсомолец

Совещание кабинета министров превратилось в наглядную демонстрацию ироничного противоречия. Президент Дональд Трамп, открывая встречу, энергично отчитал журналистов за недавнюю статью, в которой говорилось о признаках замедления активности у 79-летнего президента во втором сроке. Он назвал критиков «сумасшедшими» и с гордостью заявил, что стал «проницательнее, чем был 25 лет назад». Однако вскоре после этой уверенной речи его собственная энергия, казалось, стала стремительно испаряться. На протяжении следующих полутора часов Трамп вёл почти непрекращающуюся, и часто проигрышную, борьбу с непреодолимым желанием вздремнуть прямо за столом заседаний.

Когда министр торговли Говард Латник провозглашал «величайший кабинет министров всех времен для величайшего президента всех времен», моргание Трампа уже замедлялось. К выступлениям министра жилищного строительства Скотта Тернера и министра сельского хозяйства Брук Роллинс его веки, казалось, отяжелели. Пик наступил, когда слово взяли министр финансов Скотт Бессент, министр труда Лори Чавес-Деремер и администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зелдин. К моменту речей министра образования Линды Макмахон и министра здравоохранения Роберта Кеннеди-младшего Трамп уже на 10–15 секунд застывал с полностью закрытыми глазами, прежде чем с усилием открыть их или сделать кивок.

Наиболее показательный эпизод произошёл, когда выступал государственный секретарь Марко Рубио. Сидя прямо рядом с ним под прицелом камер, Трамп позволил себе наиболее заметную и продолжительную дремоту. Рубио, завершая свою речь, пошутил о «самом волшебном времени года» — плей-офф студенческого футбола. Президент, если и услышал шутку, не показал и тени реакции. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт позже заявила, что Трамп «внимательно слушал и вёл весь трёхчасовой марафон», сославшись на его активность в сессии вопросов и ответов, где он критиковал демократов и сомалийских иммигрантов. Однако визуальные свидетельства говорили о другом.

Это уже второй подобный инцидент менее чем за месяц. 6 ноября в Овальном кабинете Трамп, по подсчётам американской прессы, провёл почти 20 минут в явной борьбе со сном, и снимки этого быстро стали вирусными. Сам по себе факт, что 79-летний мужчина может задремать днём, не является чем-то из ряда вон выходящим или обязательно признаком серьёзных проблем со здоровьем. У Трампа, судя по его активности в социальной сети, действительно могла быть поздняя ночь и раннее утро перед заседанием — он публиковал посты до 5:30 утра.

Трамп десятилетиями выстраивал риторику, в которой физическая бодрость и неутомимость были неотъемлемыми атрибутами лидерства, а сонливость — признаком слабости и некомпетентности. Он не просто называл Джо Байдена «Сонным Джо» — он смаковал каждый эпизод, когда его оппонент, казалось, клевал носом на публике. В 2021 году, после того как Байден, по-видимому, задремал на климатической конференции в Глазго, Трамп написал: «Никто, у кого есть истинный энтузиазм и вера в предмет, никогда не заснёт!» Он неоднократно возвращался к этой теме, заявляя в 2024 году: «Вы никогда не увидите, как я сплю перед камерой». Теперь, когда камеры запечатлели именно это, его собственные слова оборачиваются против него, превращая каждое замедленное моргание в политический символ.

Проблема усугубляется непрозрачностью Трампа в вопросах здоровья. На протяжении всей карьеры он публиковал гиперболизированные медицинские заключения, как, например, письмо 2015 года, которое, по словам его тогдашнего врача, американский лидер «продиктовал целиком» и в котором утверждалось, что он станет «самым здоровым человеком, когда-либо избранным на пост президента». Даже недавнее МРТ-обследование вызвало вопросы: президент сначала пообещал опубликовать результаты, а затем заявил, что не знает, какая часть тела сканировалась. Белый дом обнародовал отчёт лишь спустя время и после настойчивых запросов.