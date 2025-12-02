«Непогода в доме»: как дело Ларисы Долиной отразится на судебной практике в России

Певицу Ларису Долину позвали выступить на круглом столе в Госдуме, темой которого станет вопрос защиты россиян при покупке квартир на вторичном рынке. Как пояснил депутат Дмитрий Свищев, для артистки и фигуранта громкого дела это станет возможностью высказаться и дать возможность детально ответить на хейт в ее сторону. Однако к этой инициативе с пониманием отнеслись далеко не все, расценив такое приглашение как издевательство. Нулевая терпимость к мошенничеству в России обернулась в случае певицы Ларисы Долиной скандалом и расколом в обществе. Но обо всем по порядку.

История с продажей элитной пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках превратилась из частного судебного спора в масштабный общественный феномен, который получил название «эффект Долиной». В считаные дни интернет наполнился мемами, флешмобы, новый юридический термин и волну критики. И волна не утихает до сих пор. Ироничный окрас добавил дискуссии тот факт, что главный хит певицы – песня «Погода в доме». И теперь «синоптики» фиксируют бурю.

В 2024 году певица продала жилье предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей, но позже заявила, что стала мишенью телефонных мошенников, которые несколько месяцев вводили ее в заблуждение. По данным следствия, артистка не только подписала договор под давлением злоумышленников, но и передала им все полученные деньги. Суд, на фоне непримиримости к мошенникам, встал на сторону артистки, признал сделку недействительной, вернул ей квартиру. Для Долиной встреча с мошенниками обошлась без потерь. Но того же нельзя сказать о другом участнике сделки – покупательнице жилья, которая осталась без денег (их Долина передала мошенникам), и без недвижимости (ее суд вернул артистке). То есть потерпевшей в деле оказалась та, кто даже не общалась с аферистами и лично все делала законно и по процедуре. Именно это несоответствие итогов разбирательств с представлением общества о справедливости раскололи общество и вызвали волну откровенного хейта, а под «эффектом Долиной начали понимать ситуацию, когда продавец, утверждая, что стал жертвой обмана, добивается возврата недвижимости через суд, но не возвращает покупателю деньги.

В сети Долину окрестили «похитительницей новоселья», сравнили ее с Гринвичем, на сайтах по продаже недвижимости можно встретить объявления с пометкой «квартиру продает НЕ Лариса Долиной», хит «Погода в доме» стал фоном для серии роликов-мемов, на которых пользователи социальных сетей дают «советы» по тому, как использовать прецедент для личного обогащения: делать крупные покупки, переводя деньги подставным «мошенникам», а после через суд аннулировать сделки — в итоге получается, что и волки сыти, и овцы целы. Шутки пошли и дальше темы недвижимости. Некоторые интернет-юмористы даже предложили кандидатуру Долиной на роль главы делегации РФ в переговорах по украинскому кризису, мол, она может заключить сделку, а потом по букве закона ее переиграть в пользу страны, если вдруг что.

Неличные последствия

Но кроме волны негодования, «эффект Долиной» сказался и на рынке вторичного жилья, который если не обрушился, то по крайней мере уже испытывает кризис. Люди попросту боятся ввязываться с подобные сделки, поскольку переживают, что суд после Долиной их не защитит. Например, это уже ощутила на себе коллега фигурантки певицы Слава. Она записала резкое видеообращение, в котором остро осудила ситуацию после того, как не смогла продать свою недвижимость. Никто просто не рискует ее приобретать, даже если хочет.

О ситуации высказались юристы, обращая внимание, что при признании сделок недействительными обычно применяется практика двусторонней реституции. Представитель Полины Лурье Владимир Мнацаканов уверен, что взыскать деньги с певицы будет возможно, поскольку она публично подтверждала получение средств и игнорировала предупреждения банка о подозрительных операциях.

Известные адвокаты уже сравнивают ситуацию с «эффектом бабочки». Сергей Жорин пишет, что ручное вмешательство в правосудие меняет правила игры, и именно благодаря громкому делу мошенники приспособили старые схемы под новый фон — так называемые «бабушкины», когда организаторы получают деньги от покупателя, а затем через суд возвращают недвижимость продавцу. В Госдуме уже обсуждают идею запретить регистрацию возврата квартиры без доказательства возврата денежных средств.

Катя Гордон подчеркивает, что решение суда по делу Долиной повлияло на рынок в целом, а возникающее «народное судилище» стало следствием отсутствия доверия к правовой системе. Другие юристы указывают на непрозрачность мотивировки суда, которая и стала основой для массового возмущения.

Личные последствия

Что касается лично Долиной, то эксперты считают ее поведение стратегической ошибкой, а выгода от решения суда в виде квартиры не перекроет имиджевых последствий. Например, певица Лера Туманова открыто призвала коллегу вернуть квартиру матери-одиночке Лурье, а все свои ресурсы, связанные с положением, направить на борьбу с мошенниками, а не обычными гражданами.

«Лариса Александровна, верните девушке квартиру и примените весь свой ресурс против мошенников», - обратилась певица к Долиной.

Неудивительно, что схожую позицию разделяют обычные честные граждане, которые ставят себя скорее на место Лурье, нежели на место артистки, и боятся за последствия.

А депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Гаврилов призвал пересмотреть дело Долиной. По его словам, история с квартирой после решения Второго кассационного суда превратилось из частного спорта в демонстрацию рисков на рынке вторичного жилья.

«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного Суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», — заявил Гаврилов.

По его словам, подобное постановление может дать другой вектор для будущей практики в спорах о жилье и показать, что добропорядочный покупатель не должен вести на себе полный объем рисков.

«В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении Пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье», — заключил парламентарий.

Круглый стол в Госдуме при участии Ларисы Долиной станет возможность для артистки детализировать ее личный взгляд на ситуацию. А общество продолжает наблюдать, чем закончится дело.