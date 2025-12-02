«Опасный прецедент»: к чему приведут действия Киева в Чёрном море

В Европе забеспокоились, что Украина может распространить свою тактику атак на танкеры на Балтийский регион. Как заявили в МИД Эстонии, такую возможность исключать нельзя, учитывая нападения на суда в Чёрном море. Между тем в Кремле предупредили о возможном ответе, если Киев продолжит террористические атаки. По словам главы РФ Владимира Путина, Москва может расширить номенклатуру ударов по украинским портам и по судам, заходящим в них. Эксперты отмечают, что опасения по поводу возможного распространения географии украинских терактов имеют под собой основания, так как Киев нацелен на срыв мирного процесса.

Террористическая практика киевских властей по атакам на гражданские грузовые суда в Чёрном море, похоже, вызывает обеспокоенность в Европе. В Эстонии допустили, что Украина может перенести такие нападения в том числе и в Балтийское море, где высока концентрация российских кораблей.

«Через Финский залив проходит свыше 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка, которая приходится на коридор шириной около шести морских миль», — заявил в эфире Vikerraadio глава МИД страны Маргус Цахкна.

При этом он воздержался от прямой критики Киева за диверсии. По словам дипломата, Украина якобы имеет право уничтожать военные и стратегические объекты на территории России, но «международные воды — это немного другая тема».

При этом министр ответил отрицательно на вопрос ведущего, давала ли Эстония украинцам сигнал, что они не должны атаковать суда в Балтийском море.

«Мы не говорили «не приходите сюда», но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море», — сказал Цахкна.

В свою очередь, в эстонском парламенте признали, что обеспокоенность со стороны Европы вряд ли удержит Киев от дальнейших атак. По словам члена комиссии парламента по гособороне Раймонда Кальюлайда, возможное осуждение со стороны Европы с замечаниями о том, что там «глубоко обеспокоены», не произведут впечатления на украинское руководство.

«В какой-то момент (такие замечания. — RT) могут перестать удерживать и Украину, если она придёт к выводу, что это не приведёт к полному краху поддержки (со стороны Европы. — RT)», — цитирует Кальюлайда портал гостелерадио ERR.

Однако если в Европе не способны принять решительных действий для пресечения украинских диверсий, то в Москве уже предупредили, какой ответ с её стороны может последовать, если нападения продолжатся. Как заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, Россия может расширить номенклатуру ударов по портам и кораблям, которые заходят в украинские порты. Помимо этого, последствия могут быть и для судов тех стран, которые помогают Киеву с атаками.

«Я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские акции», — пояснил российский лидер.

Ещё одной мерой могло бы стать полное изолирование Украины от морского пространства.

«Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда невозможно будет заниматься пиратством в принципе. Но это всё как бы по нарастающей. Надеюсь, что украинское военное руководство, политическое руководство, а также те, кто стоят за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику», — отметил Путин.

Атаки в Чёрном море

Ранее стало известно, что порожние танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии, направлявшиеся в Россию, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в Чёрном море в исключительной экономической зоне Турции. На судне Kairos в районе машинного отделения вспыхнул огонь, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. При этом Virat был атакован дважды: ещё одному нападению он подвергся 29 ноября.

По словам главы Минтранса Турции Абдюлькадира Уралоглу, капитан Virat сообщил береговым службам страны об атаке беспилотников на судно. Kairos также загорелся, предположительно, из-за «внешнего воздействия», отметили в ведомстве.

В МИД республики нападения «восприняли с озабоченностью», заявив, что они создали «серьёзную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе».

«Мы поддерживаем контакты с соответствующими сторонами, чтобы предотвратить распространение и дальнейшую эскалацию конфликта в Чёрном море и избежать негативного воздействия на экономические интересы Турции в регионе», — приводил ТАСС слова официального представителя внешнеполитического ведомства Онджю Кечели.

Впоследствии по этим инцидентам высказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что атаки на гражданские суда не могут быть оправданы.

«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде», — заявил турецкий лидер 1 декабря.

Эрдоган подчеркнул, что в Анкаре пристально следят за событиями последних недель, направленными на прекращение украинского конфликта, и готовы внести свой вклад в процесс урегулирования.

В том же ключе на ситуацию отреагировал российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 30 ноября осудила теракты. По её словам, украинские спецслужбы фактически заявили о своей причастности к диверсиям, опубликовав в украинских СМИ соответствующие видеосвидетельства. Дипломат также акцентировала внимание на том, что нападения были совершены на фоне коррупционного скандала на Украине.

«Судя по всему, отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты. Давно деморализованным украинцам стремятся демонстрировать очередные иллюзорные «перемоги» на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ», — подчеркнула она.

Захарова также допустила, что атаки напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по урегулированию украинского конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал теракты посягательством на суверенитет Турции и на собственность владельцев судов.

«Это лишний раз показывает суть киевского режима», — заявил он журналистам.

Однако европейские эксперты предпочитают списывать произошедшее на законы военного времени. Хотя нападение на танкеры и нарушает принцип свободного передвижения в международных водах, в «контексте идущего конфликта» они якобы оправданы, считает профессор Хельсинкского университета Вели-Пекка Тюнккюнен.

«Украина пытается принимать меры, которые служат достижению её цели», — сказал он порталу финской телерадиокомпании Yle.

Не осуждают действия Украины и в руководстве НАТО, хотя атаки на суда происходят в исключительной экономической зоне страны — члена альянса. Более того, глава блока Марк Рютте попытался переложить вину за эти инциденты на РФ, несмотря на то что 2 декабря атаке подверглось судно под российским флагом.

Как сообщили 2 декабря в Управлении мореходства Турции, в 80 милях от побережья страны была совершена атака на танкер Midvolga 2, который следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. «У 13 членов экипажа судна нет никаких проблем со здоровьем» и танкер не запрашивает помощь, добавили в ведомстве. Эту информацию подтвердили и в Росморречфлоте.

Согласно открытым данным, Midvolga 2 ходит под флагом России. Владелец танкера — Средне-Волжская судоходная компания.

«Издержки сопротивления»

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в беседе с RT отметил, что распространение украинской тактики атак на суда в Балтийском море выглядит вполне реальным, поскольку у Киева нет ни внутренних ограничителей, ни внешних механизмов сдерживания. По его словам, общая атмосфера конфликта и ощущение безнаказанности подталкивают Киев к расширению географии подобных действий.

«Вероятность переноса такой тактики в Балтийское море достаточно высокая. Трудно назвать факторы, которые бы гарантированно удержали Украину от продолжения атак. Возможно, сдерживающим фактором могут быть протесты стран Балтии, но и они не дают гарантий», — подчеркнул Межуев.

Он добавил, что в связи с этим обеспокоенность Эстонии возможной перспективой оправданна: именно её инфраструктура и экономика могут стать первыми заложниками эскалации.

Аналогичной точки зрения придерживается доцент Финансового университета Дмитрий Ежов. В разговоре с RT он отметил, что Украина вполне способна расширить свои атаки на Балтику, поскольку считает допустимыми любые методы, усложняющие переговорный процесс.

«Украина находится в положении, когда, в её представлении, все средства хороши. Это попытки усложнить фон переговоров и дестабилизировать ситуацию. Но эффект будет обратным — такие шаги не приведут к тем результатам, на которые рассчитывает Киев и его кураторы», — пояснил Ежов.

По его словам, подобные действия используются как инструмент давления, но подрывают доверие даже формальных союзников Киева.

Однако в Европе по политическим причинам не станут критиковать за это Украину, считает Борис Межуев.

«Европейские элиты уверены, что критика киевского режима сейчас политически невыгодна. Украина — их инструмент давления на Россию, и нынешние её действия они рассматривают как издержки сопротивления. Но такая линия несёт риски», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что игнорирование опасности увеличивает вероятность эскалации на Балтике.

Дмитрий Ежов, со своей стороны, подчеркнул, что все европейские структуры сейчас фактически встроены в систему поддержки Украины, поэтому осуждение действий Киева стало бы и осуждением самих себя.

«Европа готова закрывать глаза, потому что Брюссель фактически сросся с украинским режимом. Террористические акции генерируются при участии британской разведки, и европейские спецслужбы тоже могут быть причастны к этому. Ведь Украина не способна осуществлять такие атаки без стороннего участия», — уверен он.

Борис Межуев также отметил, что приоритет политических целей над международным правом подрывает основы безопасности морских перевозок.