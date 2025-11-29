Вечером 28 февраля два танкера под флагом Гамбии были атакованы украинскими морскими безэкипажными катерами и летательным аппаратом в Черном море. Танкеры находились в международных водах вблизи берегов Турции. То есть Зеленский и его гоп-компания совершили акт морского пиратства, чтобы сорвать мирные переговоры по Украине. Но мог бы Киев в одиночку провернуть эту аферу? Эксперты уверены: здесь не обошлось без прямого и активного участия «англичанки, которая гадит».

© Московский Комсомолец

Танкер «Каирос» был атакован в 90 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Он направлялся в Новороссийск. Чуть позже танкер под названием Virat атаковали пять морских дронов-камикадзе. По данным ресурса «Рыбарь», вначале из района бассейна реки Дунай вышла группа безэкипажных катеров. Вскоре их заметили в международных водах вблизи румынской Констанци, где они, видимо, находились в районе ожидания.

Вечером морские дроны и запущенный из Одессы беспилотный летательный аппарат атаковали танкеры в международных водах. Турецкие спасатели помогли эвакуировать экипажи с горящих судов, в общей сложности 44 человека.

Вывод аналитиков ресурса: это «очередное подтверждение того, что подготовка к переговорам с США не гарантирует мира».

«Ключевыми кураторами украинского режима являются люди с одного острова на севере Европы, и им возможный мир не нужен… Они сделают все, чтобы саботировать переговоры», - заключает эксперт.

И с таким предположением нельзя не согласиться. Способен ли украинский «москитный» безэкипажный флот в одиночку совершить акт морского пиратства в международных водах? Однозначно – нет. Ну, не обладает он нужной информационной осведомленностью о том, где какой танкер находится, что везет, куда следует. Зато вся эта информация есть у Лондона.

Так сложилось, что именно в Британии находятся основные страховые компании, которые осуществляют страхование судов и грузоперевозок в Мировом океане. Их доход - существенная доля британского ВВП. На обеспечение страховой деятельности работает значительная часть британской разведки, включая космическую, авиационную, морскую, экономическую, агентурную и пр.

От этого ока не скроется ни один танкер, под каким бы флагом он не ходил и в каком бы районе Мирового океана не находился. На мировом страховом рынке жесткая конкурентная борьба. Суда, которые задействованы в перевозке российской нефти, против которой объявлены незаконные санкции, скорее всего, застрахованы в индийских, гонконгских, сингапурских страховых компаниях.

Этот флот объявили на Западе «теневым» и именно он становится целью террористических атак. Вспомним, например, странные ЧП с российскими судами в Средиземном море. Как принято выражаться на Туманном Альбионе, «с высокой степенью вероятности» («хайли лайкли», highly likely) можно предположить, что там тоже не обошлось без «англичанки». И вот теперь дело дошло до атак на танкеры в Черном море.

Ясно, что кураторы из Лондона те только снабдили Киев нужной информацией о том, какие суда зашли в Черном море за российской нефтью, каким маршрутом идут, но и помогли навести морские и воздушные дроны на корабли.

Недавно, например, британские СМИ опубликовали статью, где в деталях рассказали о тактике применения морских дронов украинцами. Статья профессиональная, с глубоким погружением в тему. И это не случайно: именно Британия поставляет Украине комплектующие для морских дронов и обеспечивает их навигацию и целеуказание.

И что же со всем этим делать? Как реагировать? Ну, с киевским режимом все понятно. Стране окончательно выключат свет и сорвут отопительный сезон. Что касается отдающего безумные приказы киевского руководства, у которого после отставки Ермака действительно подгорает, то там, собственно, два варианта: либо суд и виселица, как в Нюрнберге, либо тщательно подготовленный «несчастный случай».

А вот с англичанкой-то что делать? Подскажу несколько вариантов. Ведь у бывшей «владычицы морей» как-никак тоже есть флот. И даже танкеры. Они еще не горели? Но ведь могут, наверное. Мало ли – проводка коротнет, ну, или матрос закурит в неположенном месте. Надо же доходчиво объяснить «англичанке», что гадости могут возвращаться по закону бумеранга.