В Киеве проходят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. Следствие ведут антикоррупционные органы НАБУ и САПО. Однако мнения об истинных причинах обысков в украинском обществе разделились.

Нападки на НАБУ и САП

Летом этого года киевский режим решил подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро Украину (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП), которые сейчас формально являются независимыми, а на деле подчиняются Западу.

Уже тогда прошли слухи, что попытки ограничить деятельность НАБУ и САП связаны с компроматом на Владимира Зеленского и его ближайшее окружение. В том числе речь шла о присваивании западной помощи.

Закон о подчинении антикоррупционных органов центральной власти вызвал масштабные протесты и критику в Брюсселе и Вашингтоне. В результате киевскому режиму пришлось пойти на попятную и отозвать законопроект. Основным куратором нападок на НАПУ и САП называли как раз Ермака. Нынешние обыски могут быть новым витком противостояния Офиса президента и западных структур на Украине.

Дело Миндича

В октябре НАБУ и САП провели обыски у ближайшего соратника Владимира Зеленского со времен «95 квартала» Тимура Миндича. Примечательно, что продюсер и шоумен покинул Украину буквально за несколько часов до прихода следователей.

Антикоррупционные органы также выложили в Сеть большой массив аудиофайлов с прослушкой Миндича. В нем он обсуждал откаты в энергетике и оборонной сфере. В обвинительном заключении по делу Миндича, которое называют «операция Мидас» (в пентхаусе «кошелька Зеленского» был установлен золотой унитаз), фигурирует не только экс-министр обороны Рустем Умеров, но и сам глава киевского режима (хоть и без прямых обвинений в его адрес).

О том, что обыски у Ермака связаны с делом Миндича по раскрытию коррупционных схем в энергетическом секторе Украины, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.

Давление на Зеленского

При этом ряд экспертов связывают обыски у Ермака с попытками Вашингтона сделать Киев более сговорчивым на мирном треке. Отмечается, что следственные действия проходят как раз накануне визита представителя Дональда Трампа генерала Дрисколла, который должен обсудить с украинскими властями новый мирный план США.

Вчера Ермак заявил, что пока Зеленский остается у власти, Украина не пойдет на территориальные уступки. Это противоречит стремлению американского президента добиться мирной сделки. В этом ракурсе обыски у главы Офиса президента, который был ключевой фигурой на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио в Женеве, не выглядят простым совпадением.

Внутриэлитная борьба

На Украине набирает обороты и «антизеленская коалиция», целью которой является лишения парламентского большинства у нелегитимного президента. При этом даже партия Зеленского «Слуга народа» недовольна его действиями и решениями. После обысков у Миндича во фракции начался раскол. От главы киевского режима требовали в том числе отставки Ермака, чтобы снизить градус накала в обществе после вскрывшихся хищений. Зеленский отказался.

Нардеп Алексей Гончаренко* также заявил, что обыски у Ермака могут быть связаны с его попытками «отжать один объект». По его словам, информация об этом еще не появлялась в СМИ, однако все доказательства задокументированы.

Ранее профессор МГИМО и руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов объяснил, почему Вашингтону выгоден ослабленный коррупционными скандалами Зеленский.

