Всё семимильными шагами идет к тому, что было предопределено с самого начала — судьбу Украины будут решать между собой Россия и США. Изначально бессмысленную формулу «ничего об Украине без Украины» выбросили в помойку. То есть переговоры-то Киев может вести с кем угодно, но повлияет ли это на результат?

© Московский Комсомолец

Собственно точку в дискуссии о том, кто с кем договаривается поставил на пресс-конференции в Бишкеке Путин. Он заявил, что Россия может быть хочет договориться с Украиной, но юридически это сейчас невозможно. А вот наметки плана мирного урегулирования, подготовленные США, вполне годятся — их нужно обсудить и перевести на дипломатический язык. Для чего на следующей в Москву приедет делегация США.

И, собственно, Москве нужно международное признание договоренностей. Практически одновременно из договороспособных сторон сам себя вычеркнул Евросоюз. Европарламент выпустил резолюцию, в которой выдвинул требования, противоречащие и российским условиям урегулирования и намерениям США.

Например, Европарламент требует от США гарантий безопасности для Украины в логике статьи 5 НАТО при прекращении огня. Однако, Трамп уже заявил, что сначала «сделка», а потом обсуждение американских гарантий.

Европарламент также настаивает на непризнании новых российских территорий. А их признание — условие России и часть «плана Трампа».

Европарламент указывает, что мирное соглашение не должно ограничивать право Украины выбирать союзы и защищать свою территориальную целостность. И это также противоречит и «плану Трампа» и требованиям Москвы.

Депутаты Европарламента требуют создать для Украины кредитный механизм, обеспеченный замороженными российскими активами, а также заявляют, что обсуждать судьбу этих активов без ЕС невозможно. С чего бы это?

В целом, получается так, как и заявил еще неделю назад спецпредставитель Трампа Дрисколл: европейские чиновники слишком сблизились с украинскими коллегами, чтобы объективно оценивать ситуацию, а потому европейские страны не участвуют в переговорах, чтобы «не было слишком много поваров».

Договариваться будут две реальные стороны конфликта, Россия и США, а не всевозможные прокси и подхрюкиватели. Конечно, с выполнением этих договоренностей на практике будет множество проблем. Главная из которых — Европа. Но сути это не меняет.