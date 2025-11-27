«Чудовищная атака из засады»: главное о стрельбе у Белого дома в США

Двоих служащих Национальной гвардии Соединенных Штатов ранили огнестрельным оружием неподалеку от Белого дома. Пострадавшие военные находятся в критическом состоянии. Как произошла стрельба, кто в ней замешан и какова была реакция президента США Дональда Трампа — в материале «Вечерней Москвы».

Как произошла стрельба у Белого дома

Стрельба произошла в Вашингтоне в среду, 26 ноября, около 15:00 по местному времени. Возле сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута, примерно в 300 метрах от Белого дома, неизвестный открыл огонь по стоявшим там сотрудникам Нацгвардии.

— Подозреваемый вышел из-за угла и сразу начал стрельбу из огнестрельного оружия по двум бойцам Национальной гвардии, — сообщил помощник начальника столичной полиции Джеффри Кэрролл.

В результате оба нацгвардейца получили ранения. Губернатор штата Вашингтон Патрик Морриси сообщил, что служащие скончались. Еще через несколько часов директор ФБР Кэш Патель опроверг эту информацию и заявил, что оба потерпевших живы, но находятся в критическом состоянии.

В момент происшествия в том же районе находилась еще одна группа Нацгвардии. Оперативники прибежали на звуки стрельбы, открыли огонь по нападавшему, ранили его и задержали. Затем они передали его прибывшим полицейским.

Кто устроил стрельбу

Устроившего стрельбу мужчину доставили на допрос. По данным CBS, подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал. Он приехал в США в 2021 году. Подозреваемый был условно-досрочно освобожден в США 8 сентября 2021 года в рамках программы американского экс-президента Джо Байдена для граждан Афганистана под названием «Operation Allies Welcome».

В 2024 году Лаканвал подал ходатайство о предоставлении убежища в Службу гражданства и иммиграции США. В 2025 году его ходатайство было удовлетворено, однако запрос на грин-карту, привязанный к предоставлению убежища, все еще находится на рассмотрении.

Представитель Министерства внутренней безопасности сообщил CBS News, что подозреваемый был освобожден по гуманитарным соображениям. Это был основной правовой механизм, который администрация Байдена использовала для приема десятков тысяч эвакуированных афганцев после прихода к власти Талибана в августе 2021 года.

Вице-президент Дж. Д. Вэнс высказался по поводу стрельбы, выступая перед военнослужащими в Форт-Кэмпбелле в Кентукки.

— Мы все еще изучаем все. Мы до сих пор не знаем мотива, — сказал Вэнс.

Помощник начальника полиции MPD Джеффри Кэрролл, комментируя происшествие, заявил, что, скорее всего, стрелок был один.

— Похоже, что это был одинокий стрелок, который поднял огнестрельное оружие и устроил засаду на бойцов Национальной гвардии, — сказал он.

Позднее выяснилось, что подозреваемый ранее проходил военную службу в Афганистане, где оказывал поддержку Силам специального назначения Армии США.

Трамп назвал стрельбу у Белого дома «чудовищной атакой из засады»

Дональд Трамп назвал нападение уроженца Афганистана на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне «чудовищной атакой из засады».

— Двое членов Национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор в ходе чудовищной атаки из засады. Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности, — объявил он в своем выступлении после трагедии.

Трамп также заявил, что человек, стрелявший в двух военнослужащих Национальной гвардии США в Вашингтоне, получил ранение и позднее понесет суровое наказание. Он назвал стрелявшего «животным».

— Мы опустошены этим бессмысленным актом насилия, — заявил генерал Стивен Нордхаус.

Также Трамп заявил, что США теперь должны повторно проверить каждого иностранца из Афганистана, въехавшего в страну при Байдене. Кроме того, спецслужбы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить высылку любого иностранца, который не приносит пользу США.

Вскоре после высказываний Трампа Служба гражданства и иммиграции США опубликовала в социальных сетях пост, в котором заявила, что обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего изучения протоколов безопасности и проверки.

Американский предприниматель Илон Маск заявил о необходимости принятия радикальных мер после инцидента со стрельбой возле Белого дома.

— Сколько невинных людей должно умереть, чтобы реформировать нашу сломанную систему? Необходимы радикальные меры, — написал Маск на своей странице в соцсети.

