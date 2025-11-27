Военные в Гвинее-Бисау взяли власть под "полный контроль"

Военные в Гвинее-Бисау объявили, что они берут “под полный контроль” западноафриканскую страну, спустя три дня после выборов, на которых, как утверждают, победили оба главных кандидата в президенты.

Военные офицеры заявили, что приостанавливают избирательный процесс в Гвинее-Бисау и закрывают ее границы, говорится в заявлении, зачитанном в штаб-квартире армии в столице Бисау и переданном по государственному телевидению. Они заявили, что сформировали “высшее военное командование для восстановления порядка”, которое будет управлять страной до дальнейшего уведомления.

Ранее в среду были слышны выстрелы возле штаб-квартиры избирательной комиссии, президентского дворца и министерства внутренних дел, хотя было неясно, кто несет ответственность.Военный переворот стал последним в череде государственных переворотов и попыток переворота в Гвинее-Бисау с момента обретения ею независимости от Португалии в 1974 году, отмечает The Guardian. По данным Всемирного банка, средний годовой доход в стране с населением 2,2 миллиона человек в 2024 году составлял всего 963 доллара.

В 2008 году ООН назвала Гвинею-Бисау “наркогосударством” из-за ее роли центра мировой торговли наркотическими веществами. Расположенная между Сенегалом и Гвинеей, страна имеет береговую линию с многочисленными дельтами рек и 88 островами архипелага Биджагос, которые, по мнению экспертов, являются естественными перевалочными пунктами, используемыми колумбийскими наркокартелями.

Действующий президент Умару Сиссоку Эмбало боролся за то, чтобы стать первым президентом, который за последние три десятилетия переизбрался на второй срок. И он, и его главный соперник Фернанду Диаш заявили, что одержали победу в первом туре выборов, прошедшем в воскресенье.

Ранее в среду представитель Эмбало заявил, что выстрелы были произведены боевиками, связанными с Диашем. Но союзник Диаша обвинил Эмбало в попытке имитировать попытку государственного переворота, чтобы объявить чрезвычайное положение и сохранить власть. Ни один из них не представил никаких доказательств своих заявлений, отмечает The Guardian.Избирательная комиссия должна была объявить предварительные результаты президентских и парламентских выборов в четверг.

По данным агентства Рейтер, в период между обретением Гвинеей-Бисау независимости и вступлением Эмбало в должность в 2020 году произошло по меньшей мере девять переворотов. Эмбало утверждал, что пережил три попытки государственного переворота во время своего первого президентского срока, последняя из которых произошла в октябре.

Однако критики утверждали, что Эмбало сфабриковал попытки государственного переворота, используя их как предлог для подавления оппозиции. В декабре 2023 года в Бисау в течение нескольких часов была слышна стрельба, что, по словам Эмбало, было попыткой государственного переворота. Он распустил парламент, и с тех пор в Гвинее-Бисау не было должным образом функционирующего законодательного органа.

Теперь вот армейские офицеры заявили, что они свергли президента Умару Сиссоку Эмбало, приостановили избирательный процесс, закрыли границы и введут комендантский час. Участники переворота сформировали “Высшее военное командование для восстановления порядка” и будут руководить западноафриканской страной до дальнейшего уведомления. Офицеры не уточнили, взяли ли они Эмбало под стражу, и его местонахождение неизвестно.

В заявлении армии говорится, что решение офицеров прийти к власти было принято в ответ на план дестабилизации, разработанный “определенными национальными политиками” и “известными национальными и иностранными наркобаронами”, а также на попытку манипулировать результатами выборов.