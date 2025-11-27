В МИД РФ осудили подход еврочиновников к урегулированию ситуации на Украине

В МИД РФ объявили, что у евробюрократов «сводит скулы» от слова «мирный план» в контексте ситуации на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, европейским чиновникам абсолютно всё равно, что говорить, лишь бы безответственно заполнить информационное пространство с выгодой для себя. Как сообщало ранее хорватское издание Advance, европейские власти опоздали с попыткой диктовать условия по Украине и теперь в панике «малюют свои «красные линии». По мнению экспертов, Европа любыми способами «стремится включиться в переговорный процесс» по Украине, но её цель — не столько способствовать миру, сколько сорвать любой реальный диалог по этому вопросу.

В МИД РФ объявили, что у евробюрократов «сводит скулы» от слова «мирный план». С таким заявлением выступила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«То есть (это. — RT) абсолютная аморальность поведения людей, которые сейчас заправляют на стороне западного меньшинства. И я имею в виду, мирового меньшинства в виде вот этого западного упадничества. Абсолютно (им. — RT) всё равно, что говорить, лишь бы вот сейчас заполнить информационное пространство безответственно им же в выгоду. Поэтому, как только они слышат слово «мирный план», «переговоры», «контакты», у них скулы сводит. Это то, что идёт им не просто против шерсти, это святой водой на них покапать, на бесноватых», — заявила дипломат в эфире Радио Sputnik.

Таким образом Захарова прокомментировала недавние заявления главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в контексте украинского кризиса. Ранее Каллас заявила, что Россия не имеет права на уступки со стороны Украины.

«У России нет никакого законного права требовать уступок... Это очень опасный момент для всех нас», — приводит слова Каллас Sky News.

Впоследствии фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз выступает против изменения границ Украины «силой» и любого ослабления ВСУ. По её словам, ЕС согласовал основные элементы, которые, по его мнению, нужны для «справедливого и прочного мира». Кроме того, «должна получить полное отражение» центральная роль Евросоюза в обеспечении мира, считает глава ЕК.

Захарова также подчеркнула, что на фоне инициативы Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Украине поднимается информационный шум.

«Это вот тот самый шум, который поднимается тогда, когда у определённой части вот этого мирового закулисья что-то начинает идти не по плану», — отметила Захарова.

По её словам, в планах у этой части западных элит, по всей видимости, была эскалация украинского кризиса, «ещё большая коррупция мировая», «убийство как можно большего количества людей», расползание международного терроризма с территории Украины.

«Это (информационный шум. — RT) для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях. Но манипулировать ситуацией, исходя из пункта первого, чтобы сорвать вообще возможности для политико-дипломатического урегулирования», — сказала Захарова.

«Никто не слушает»

Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не побежит садиться за стол переговоров с Европой, когда она будет к этому готова.

«Когда они (европейские элиты. — RT) созреют разговаривать, мы подумаем, о чём разговаривать. Если они рассчитывают на то, что заявят, что готовы сесть с Россией за стол переговоров и мы туда побежим — нет. Мы хотим понять, с чем они будут готовы прийти к контактам с нами, а потом будем решать», — сказал Лавров в интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог».

По его словам, сейчас Европу «никто не слушает, потому что ЕС и европейские элиты поставили на кон свою убежденность, что они смогут руками и телами нацистского режима» в Киеве нанести России «стратегическое поражение».

Впоследствии помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание на то, что «европейцы лезут» в мирный план США по Украине.

«И украинцы, и европейцы лезут во все эти дела. Совершенно ненужно, как мне представляется», — отметил Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Как сообщало итальянское издание L’AntiDiplomatico, ЕС подталкивает Украину к затягиванию конфликта с Россией. Со своей стороны, хорватское издание Advance отмечает, что европейские власти опоздали с попыткой диктовать условия по Украине и теперь в панике «малюют свои «красные линии».

Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что прочный мир на Украине возможен лишь при выполнении ряда условий. Речь идёт о сохранении суверенитета Украины, а также её обороноспособности, о том, что вопросы будущего страны должен решать киевский режим, а вопросы членства в ЕС и НАТО требуют согласия объединения и Североатлантического альянса. Кроме того, Стармер полагает, что просить Украину отказаться от территории, которую она сейчас занимает, совершенно неприемлемо. Как он подчеркнул, мысль о том, что Украине придётся отдать землю, которую она сейчас занимает, «настолько очевидно неприемлема, что её не следует рассматривать как серьёзное предложение».

Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план США по Украине требует доработки.

«Это инициатива в правильном направлении — в направлении мирного урегулирования. Однако некоторые аспекты этого плана заслуживают того, чтобы их обсудить, согласовать, улучшить. Мы хотим мира, но мы не хотим такого мира, который фактически является капитуляцией», — цитирует Макрона Reuters.

По его словам, то, «что было вынесено на обсуждение», даёт представление о том, «что было бы приемлемо для России».

«Значит ли это, что Украина и Европа должны с этим согласиться? Ответ: нет», — подчеркнул Макрон.

Кроме того, по итогам видеоконференции «коалиции желающих» французский лидер объявил о создании рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины. В её состав войдут страны, возглавляемые Францией и Великобританией, при участии Турции и США.

В свою очередь, как сообщил американский президент Дональд Трамп, Европа будет вовлечена в будущее гарантий безопасности по урегулированию конфликта на Украине.

«Европа будет в значительной степени участвовать, мы прорабатываем это с Европой», — отметил американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Выдвижение заведомо абсурдных требований»

Как заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский, руководство ЕС и такие политики как Макрон и Стармер не проявляют желания договариваться о каком-либо реальном формате мира.

«Кроме выдвижения заведомо абсурдных требований с их стороны мы больше ничего не видим. Руководство Евросоюза занимает максимально неконструктивную позицию и довольно открыто настроено на продолжение конфликта. Но их позиция прямо противоречит реальной ситуации на фронте. В этом контексте реакция Европы на само словосочетание «мирный план», на которую обращают внимание в МИД РФ, вполне понятна», — отметил Неменский в беседе с RT.

По его словам, Европа любыми способами «стремится включиться в переговорный процесс», но её цель — не столько способствовать миру, сколько сорвать любой реальный диалог.

«Речь тут точно не идёт о том, чтобы выработать условия, которые гарантировали бы мирное сосуществование сторон украинского конфликта. В Европе сейчас доминируют милитаристские настроения. Поэтому рабочая группа, о которой говорит Макрон, выглядит не как попытка честно пересмотреть подходы, а скорее как политический и репутационный манёвр в рамках уже выбранного агрессивного курса ЕС по отношению к России», — сказал аналитик.

В целом создаётся впечатление, что европейские политические элиты живут в своём воображаемом мире, далёком от реальности, подчеркнул Неменский.

«Их оценка происходящего откровенно неадекватна. Такая масштабная неадекватность опасна тем, что может привести к катастрофическим последствиям. Москва готова учитывать позицию стран ЕС, но только если она станет конструктивной. Для этого странам ЕС и руководству Евросоюза нужно показать готовность к диалогу, в котором учитывается реальная ситуация на Украине и интересы Российской Федерации», — считает эксперт.

Как заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, Европа — активный участник конфликта на Украине, а потому европейские чиновники не могут быть посредниками в мирном урегулировании.

«США при Дональде Трампе позиционируют себя как посредник. Европа же — активный участник конфликта, и более того, многие европейские лидеры сами отметились словами, что ЕС находится в состоянии войны с Россией. Поэтому со стороны Европы мира прийти не может. В ЕС только сами могут смириться с тем, что выходят из украинского конфликта. Но и этого мы сейчас не наблюдаем», — подчеркнул Межевич.

По его словам, Европа по сути саботирует позицию Соединённых Штатов по мирному урегулированию на Украине.