В США заявили о согласии Украины на мирный план Трампа. Осталось уладить «незначительные детали»

Украинская сторона согласилась с разработанным администрацией президента США Дональда Трампа мирным планом по урегулированию конфликта с Россией.

«Украинцы согласились на мирное соглашение», — сказал американский чиновник в беседе с CBS News на условиях анонимности.

При этом собеседник издания подчеркнул, что некоторые пункты мирного плана еще требуют доработки. «Нужно уладить некоторые незначительные детали», — добавил он.

«Мы сохраняем большой оптимизм. Министр [армии США Дэн] Дрисколл настроен оптимистично. Надеемся, мы скоро получим ответ от россиян. Все движется быстро», — добавил собеседник американского телеканала.

По его словам, Дрисколл 25 ноября несколько часов вел переговоры с представителями российской стороны, «ходя по разным встречам».

МИД РФ озвучил причину возможного отказа России от плана США по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя план администрации США, заявил, что ситуация изменится, если из плана Трампа будут вымараны договоренности саммита на Аляске.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ключевые положения плана Трамп основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже на российско-американской встрече. Он подчеркнул, что эти принципы отражены в плане, что Москва приветствует.

«[Но] если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией», — добавил министр.

Союзники Украины решили работать с мирным планом США

Наряду с этим появились сведения, что союзники Украины решили работать над существующим проектом мирного плана, предложенным США, а не разрабатывать новый документ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Что касается текста мирного соглашения [по Украине], над которым сейчас идет работа в Женеве (...) По нему был достигнут твердый консенсус в отношении того, что следует работать с уже существующим текстом. Хотя некоторые его части неприемлемы, а другие важны, было принято решение не создавать альтернативный план», — сообщил глава британского правительства.

Также сообщалось, что администрация президента США обратится к Москве с просьбой ускорить переговорный процесс по Украине. «(...) администрация Трампа должна была обратиться к Москве с просьбой ускорить переговоры», — заявляло издание Financial Times (FT) со ссылкой на слова первого заместителя главы украинского МИД Сергея Кислицы.

В Кремле назвали информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее назвал информационной вакханалией ситуацию вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа.

«По-другому ее не назовешь. Действительно очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений, и так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт же заявляла, что США надеются получить одобрение России по плану урегулирования на Украине.

Трамп оценил переговоры по Украине фразой «происходит что-то хорошее»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине «происходит что-то хорошее».

«Возможно ли, что в мирных переговорах между Россией и Украиной наметился большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал он в социальной сети Truth Social.

При этом газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала: США дали понять Украине, что они хотят скорейшего заключения мирного договора с Россией. По словам собеседника издания, в частном порядке администрация Трампа не рассматривала свой план по урегулированию конфликта как «непреложный». Он отметил, что украинцам «было сообщено, что есть некоторые возможности для переговоров».