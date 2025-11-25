«Шансы минимальные»: почему Запад проигрывает в переговорной войне с Москвой

Пока США ничего дельного не могут предложить России по разруливанию ситуации на Украине. Об этом «МК» рассказал российский экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, диалог с Штатами будет исходить из нашего положения на линии фронта. А оно меняется, и меняется не в пользу Украины. Чем быстрее оно будет меняться, тем быстрее будет меняться характер диалога.

© Московский Комсомолец

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала официальной информации от США об итогах переговоров американской и украинской делегаций в Женеве, на которых обсуждался мирный план урегулирования конфликта.

«Мы пока не получали никакой информации. Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней, из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получали», — заявил представитель Кремля.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о «коррективах» в американском мирном плане, Песков призвал не делать поспешных выводов на основе медиа-сообщений. Он призвал дождаться официальной информации об итогах переговоров и уже на ее основе делать выводы.

По данным западных СМИ, в ходе женевских переговоров первоначальный 28-пунктовый план администрации Трампа был сокращен до 19 пунктов. Сообщается, что одним из ключевых моментов стала позиция Киева, который настаивает на том, чтобы обсуждение территориальных вопросов начиналось только после прекращения огня, и велось бы от текущей линии соприкосновения.

Как считает Николай Межевич, Европа может оказать давление на Трампа, а Трамп, в свою очередь, на Европу. Однако это никак не меняет ситуацию на линии соприкосновения, проще говоря, на линии фронта.

- Независимо от того, что скажет, например, глава европейской дипломатии Кая Калас, реальное положение дел будет определяться продвижением российской армии. В окружении Трампа есть разные люди, в том числе и те, кто понимает, что требовать капитуляции от России в тот момент, когда она наступает, — это странно.

Представьте себе гипотетическую ситуацию. Та война, конечно, этого не предполагала, но тем не менее: гипотетически, Риббентроп через посольство в Швеции просит передать Молотову: «Русские, сдавайтесь!» Но в каком контексте? В ноябре 1941 года, когда немцы стоят под Москвой на Волоколамском шоссе. А теперь представьте другую ситуацию: Риббентроп отправляет ту же телеграмму — «Русские, сдавайтесь!» — но уже в апреле 45-го. Это же абсурдно. Сейчас складывается похожая ситуация в отношении Киева.

Смысл в том, что сегодня мы наступаем, а не отступаем. А многие предложения, исходящие от Европы, будто бы основаны на восприятии, что мы с трудом обороняем Пермь или Читу, что бои идут на Красной площади. Это восприятие стратегической ситуации как поражения России. А мы, естественно, исходим из того, что на Красной площади все спокойно, идет замена экспозиции на зимнюю, скоро праздники, скоро Новый год.

- Если Россия сейчас наступает, можем ли мы продавить план в еще более выгодную для нас сторону?

- Я думаю, что Трамп, конечно, харизматичный лидер, но у него тоже есть административный аппарат. Так что просто так ничего не выйдет. Диалог с Штатами будет исходить из нашего четкого положения на линии фронта. Чем быстрее оно будет меняться, тем быстрее будет меняться характер диалога. Будет медленнее меняться, значит, и диалог затянется.

- А как на этот план будет реагировать Зеленский?

- Есть мир для Зеленского, а есть мир для Украины. И задача Зеленского, которую он решает не без успеха, — это представить свое видение мира как единственно верное для Украины. А его видение мира, с небольшими отклонениями, — это Украина в границах 1991 года. Он с этой позиции не сдвинется.

- Получается, тупик?

- Безусловно, мы обязаны отметить, что перед нами — очередной этап перетряски бумаг. Но никто не сказал, что он будет последним. Да, обращение к этой теме и конкретные пункты обладают некоторыми элементами новизны, но лишь некоторыми. Если покопаться, там есть даже кое-что из прежних, «стамбульских» наработок.

Другое дело, что с тех далеких стамбульских времен много воды утекло, и поэтому в нашем представлении условия могут и должны меняться.

- Для России сейчас эффективнее всего будет просто продолжать наступление, не отвлекаясь на этот план?

- Нет, почему же? Если вдруг почтовым багажом к нам прилетит Трамп, доедет на троллейбусе до Красной площади, появится в Боровицких воротах, попросит пропустить его на встречу с Путиным и достает план, а там всё идеально, то мы его примем.

Но если мы отбросим эту фантастику, то пока шансы на такое — минимальные. Еще меньше, чем шансы на возобновление движения старого троллейбуса с проводами времен Булата Окуджавы.

Песков сказал очень четко и, для талантливого и эмоционального человека, очень сухо, когда это требуется: «У нас нового плана нет». Вот это и есть ключевой сигнал. Так что продолжаем СВО до достижения целей.