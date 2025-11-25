Си Цзиньпин обсудил с Трампом будущее Тайваня и Украины

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Дональдом Трампом будущее Тайваня. Китай считает Тайвань частью своей территории, и Си Цзиньпин сказал Трампу, что его возвращение является "неотъемлемой частью послевоенного международного порядка”.

© Московский Комсомолец

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу, что претензии Пекина на Тайвань остаются неизменными. Как пишет The Guardian, это прозвучало в ходе телефонного разговора, который состоялся на фоне растущей напряженности вокруг острова.

Си Цзиньпин заявил Трампу в понедельник, что возвращение Тайваня Китаю является “неотъемлемой частью послевоенного международного порядка”, созданного в ходе совместной американо-китайской борьбы против “фашизма и милитаризма”, сообщает министерство иностранных дел Китая.

Китай считает Тайвань частью своей территории и пообещал аннексировать его, в случае необходимости применив силу. Правительство Тайваня решительно отвергает позицию Китая, напоминает The Guardian.

Китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что телефонный разговор касался других вопросов, включая Украину, и Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость укрепления хрупкого торгового перемирия между Китаем и США.

Но Тайвань занял видное место в разговоре двух лидеров. Китай втянут в острый дипломатический спор с ключевым союзником США Японией из-за острова, который привел к резкому падению китайского туризма в Японию, запрету на японские морепродукты и отмене совместных культурных мероприятий.

Ожесточенный спор между Токио и Пекином разгорелся после того, как в этом месяце новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити предположила, что Токио может вмешаться военным путем в случае любого нападения на Тайвань.

Во вторник Такаити сообщила, что она также разговаривала по телефону с Трампом и обсудила его беседу с Си Цзиньпином, а также американо-японские отношения.

Она и Трамп “провели широкий обмен мнениями по укреплению японо-американского альянса и вызовам и проблемам, стоящим перед Индо-Тихоокеанским регионом”, - сообщила она

журналистам, не вдаваясь в подробности. Она сказала, что Трамп предложил провести телефонный разговор.

США официально не признают притязания Тайваня на государственность, но Вашингтон остается самым важным партнером острова и поставщиком оружия, напоминает The Guardian.

Трамп не упомянул Тайвань в своем посте в социальной сети Truth о своем разговоре с Си Цзиньпином. Вместо этого он похвалил “чрезвычайно прочные” отношения между США и Китаем.

По данным министерства иностранных дел Китая, Трамп сказал Си Цзиньпину во время их беседы, что США “понимают, насколько важен тайваньский вопрос для Китая”.

В ответ премьер-министр Тайваня Чо Чжун Тай утверждает, что “возвращение” в состав Китая не является возможным вариантом для 23-миллионного населения острова. “Мы должны еще раз подчеркнуть, что Китайская Республика, Тайвань, является полностью суверенной и независимой страной”, - говорит Чо.

“Для 23 миллионов жителей нашей страны ”возвращение" не является возможным вариантом - это совершенно очевидно", - добавил он.

В заявлении президента США также подтверждается, что Трамп посетит Китай в апреле и что Си Цзиньпин приедет в Вашингтон позже в 2026 году. Пекин ничего не сказал о государственных визитах.

Их разговор состояся после того, как лидеры встретились в конце октября впервые с 2019 года, участвуя в торговых переговорах между двумя ведущими экономиками мира, за которыми внимательно следили, напоминает The Guardian.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином, которая охватывает все, от редкоземельных элементов до соевых бобов и портовых сборов, потрясла рынки и замедлила цепочки поставок на несколько месяцев. Предварительная сделка, достигнутая на октябрьской встрече в Южной Корее, привела к тому, что Пекин согласился приостановить на один год некоторые экспортные ограничения на важнейшие полезные ископаемые.

Китай занимает лидирующие позиции в добыче и переработке редкоземельных элементов, которые необходимы для производства сложных электронных компонентов в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, электронику и оборону.

Тем временем США заявили, что снизят тарифы на китайские товары, и Пекин закупит по меньшей мере 12 млн тонн американской сои к концу этого года и 25 млн тонн в 2026 году.

По данным министерства иностранных дел, Си Цзиньпин сказал Трампу в понедельник, что их двум странам следует “сохранить набранный темп”. Он добавил, что “успешная” встреча в Южной Корее “изменила курс гигантского корабля китайско-американских отношений и придала ему больше импульса для устойчивого продвижения вперед”.

После этой встречи китайско-американские отношения “в целом развивались по устойчивой и позитивной траектории, и это приветствуется обеими странами и международным сообществом в целом”, - сказал Си Цзиньпин. Трамп в своем заявлении придерживался столь же оптимистичного тона.

“Этот телефонный разговор стал продолжением нашей весьма успешной встречи в Южной Корее, состоявшейся три недели назад. С тех пор обе стороны добились значительного прогресса в обеспечении актуальности и точности наших договоренностей. Теперь мы можем взглянуть на ситуацию в целом”, - сказал он.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон надеется завершить сделку с Пекином по обеспечению поставок редкоземельных элементов к празднику Дня благодарения, который приходится на четверг.

Лидеры двух стран также обсудили конфликт на Украине – вопрос, который занимает важное место в повестке дня Трампа, поскольку он настаивает на прекращении военных действий. Китай позиционирует себя как нейтральная сторона, и в ходе телефонного разговора в понедельник Си Цзиньпин вновь заявил о своей поддержке прекращения почти четырехлетнего конфликта.