Си Цзиньпин обсудил с Трампом будущее Тайваня и Украины
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил с Дональдом Трампом будущее Тайваня. Китай считает Тайвань частью своей территории, и Си Цзиньпин сказал Трампу, что его возвращение является "неотъемлемой частью послевоенного международного порядка”.
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил Дональду Трампу, что претензии Пекина на Тайвань остаются неизменными. Как пишет The Guardian, это прозвучало в ходе телефонного разговора, который состоялся на фоне растущей напряженности вокруг острова.
Си Цзиньпин заявил Трампу в понедельник, что возвращение Тайваня Китаю является “неотъемлемой частью послевоенного международного порядка”, созданного в ходе совместной американо-китайской борьбы против “фашизма и милитаризма”, сообщает министерство иностранных дел Китая.
Китай считает Тайвань частью своей территории и пообещал аннексировать его, в случае необходимости применив силу. Правительство Тайваня решительно отвергает позицию Китая, напоминает The Guardian.
Китайское внешнеполитическое ведомство сообщило, что телефонный разговор касался других вопросов, включая Украину, и Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость укрепления хрупкого торгового перемирия между Китаем и США.
Но Тайвань занял видное место в разговоре двух лидеров. Китай втянут в острый дипломатический спор с ключевым союзником США Японией из-за острова, который привел к резкому падению китайского туризма в Японию, запрету на японские морепродукты и отмене совместных культурных мероприятий.
Ожесточенный спор между Токио и Пекином разгорелся после того, как в этом месяце новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити предположила, что Токио может вмешаться военным путем в случае любого нападения на Тайвань.
Во вторник Такаити сообщила, что она также разговаривала по телефону с Трампом и обсудила его беседу с Си Цзиньпином, а также американо-японские отношения.
Она и Трамп “провели широкий обмен мнениями по укреплению японо-американского альянса и вызовам и проблемам, стоящим перед Индо-Тихоокеанским регионом”, - сообщила она
журналистам, не вдаваясь в подробности. Она сказала, что Трамп предложил провести телефонный разговор.
США официально не признают притязания Тайваня на государственность, но Вашингтон остается самым важным партнером острова и поставщиком оружия, напоминает The Guardian.
Трамп не упомянул Тайвань в своем посте в социальной сети Truth о своем разговоре с Си Цзиньпином. Вместо этого он похвалил “чрезвычайно прочные” отношения между США и Китаем.
По данным министерства иностранных дел Китая, Трамп сказал Си Цзиньпину во время их беседы, что США “понимают, насколько важен тайваньский вопрос для Китая”.
В ответ премьер-министр Тайваня Чо Чжун Тай утверждает, что “возвращение” в состав Китая не является возможным вариантом для 23-миллионного населения острова. “Мы должны еще раз подчеркнуть, что Китайская Республика, Тайвань, является полностью суверенной и независимой страной”, - говорит Чо.
“Для 23 миллионов жителей нашей страны ”возвращение" не является возможным вариантом - это совершенно очевидно", - добавил он.
В заявлении президента США также подтверждается, что Трамп посетит Китай в апреле и что Си Цзиньпин приедет в Вашингтон позже в 2026 году. Пекин ничего не сказал о государственных визитах.
Их разговор состояся после того, как лидеры встретились в конце октября впервые с 2019 года, участвуя в торговых переговорах между двумя ведущими экономиками мира, за которыми внимательно следили, напоминает The Guardian.
Торговая война между Вашингтоном и Пекином, которая охватывает все, от редкоземельных элементов до соевых бобов и портовых сборов, потрясла рынки и замедлила цепочки поставок на несколько месяцев. Предварительная сделка, достигнутая на октябрьской встрече в Южной Корее, привела к тому, что Пекин согласился приостановить на один год некоторые экспортные ограничения на важнейшие полезные ископаемые.
Китай занимает лидирующие позиции в добыче и переработке редкоземельных элементов, которые необходимы для производства сложных электронных компонентов в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, электронику и оборону.
Тем временем США заявили, что снизят тарифы на китайские товары, и Пекин закупит по меньшей мере 12 млн тонн американской сои к концу этого года и 25 млн тонн в 2026 году.
По данным министерства иностранных дел, Си Цзиньпин сказал Трампу в понедельник, что их двум странам следует “сохранить набранный темп”. Он добавил, что “успешная” встреча в Южной Корее “изменила курс гигантского корабля китайско-американских отношений и придала ему больше импульса для устойчивого продвижения вперед”.
После этой встречи китайско-американские отношения “в целом развивались по устойчивой и позитивной траектории, и это приветствуется обеими странами и международным сообществом в целом”, - сказал Си Цзиньпин. Трамп в своем заявлении придерживался столь же оптимистичного тона.
“Этот телефонный разговор стал продолжением нашей весьма успешной встречи в Южной Корее, состоявшейся три недели назад. С тех пор обе стороны добились значительного прогресса в обеспечении актуальности и точности наших договоренностей. Теперь мы можем взглянуть на ситуацию в целом”, - сказал он.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон надеется завершить сделку с Пекином по обеспечению поставок редкоземельных элементов к празднику Дня благодарения, который приходится на четверг.
Лидеры двух стран также обсудили конфликт на Украине – вопрос, который занимает важное место в повестке дня Трампа, поскольку он настаивает на прекращении военных действий. Китай позиционирует себя как нейтральная сторона, и в ходе телефонного разговора в понедельник Си Цзиньпин вновь заявил о своей поддержке прекращения почти четырехлетнего конфликта.