Министерство обороны России сообщило об освобождении Петровского в ДНР, а также Тихого и Отрадного в Днепропетровской области. По данным ведомства, в районе Красноармейска и Димитрова продолжается зачистка окружённых подразделений ВСУ и продвижение наших войск. Между тем пленные военнослужащие ВСУ рассказали о безвыходной ситуации на линии соприкосновения, расправах со стороны командования и тотальной коррупции в рядах украинской армии.

В воскресенье, 23 ноября, Минобороны России сообщило об освобождении трёх населённых пунктов в зоне СВО. Подразделения Южной группировки войск выбили ВСУ из Петровского в ДНР, а военнослужащие «Востока» в ходе активного наступления — из Тихого и Отрадного в Днепропетровской области.

Вместе с тем российская армия успешно продвигается и на других направлениях. Так, подразделения группировки войск «Север» наносят поражение формированиям ВСУ в Сумской и Харьковской областях, а бойцы «Запада» улучшили тактическое положение и продолжают теснить украинских боевиков в Харьковской области.

В Красноармейске (Покровске) российские штурмовики 2-й армии уничтожают окружённые подразделения ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны. Идёт зачистка Ровного в ДНР. Российская армия также продвигается в Димитрове — бойцы 51-й армии выбивают противника из микрорайонов Восточный, Западный и из южной части города.

По данным Минобороны РФ, всего за сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял более 435 военнослужащих и свыше 20 единиц техники, в том числе иностранного производства.

О тяжёлой ситуации на линии боевого соприкосновения рассказали и взятые в плен в районе Димитрова (ДНР) военнослужащие ВСУ. Разрозненные и изолированные от обеспечения группы украинских военных продолжают нести потери, в то время как их непосредственные командиры отсиживаются в глубоком тылу, констатировали в Минобороны РФ.

Кроме того, как отметили в военном ведомстве, в украинской армии продолжается практика уничтожения собственных бойцов, пытающихся сдаться в плен.

«Командование ВСУ продолжает попытки уничтожить своих же солдат, сдавшихся в плен, но российские военнослужащие, проявляя милосердие и рискуя собственной жизнью, эвакуируют всех, кто сложил оружие и вышел к нашим позициям, в тыл для дальнейшего оказания необходимой помощи», — сообщили в МО.

Коррупция и расправы в ВСУ

О том, как украинское командование расправляется с собственными военнослужащими, ранее сообщал Валентин Боклаганич, взятый в плен российскими войсками в районе Красноармейска.

«Наши командующие забирают деньги, убивают нас за то, что мы не хотим воевать с русскими. Раненых никуда не вывозят. У нас осталось из 30 человек, может, 20 нормальных, живых. Наши офицеры не увозят раненых, «двухсотых» тоже не увозят», — рассказал Боклаганич.

Другой пленённый на Красноармейском направлении военнослужащий 42-й бригады ВСУ Александр Бойчук заявил о масштабной коррупции в рядах ВСУ. По его словам, в подразделениях существует схема, когда солдаты отдают свои банковские карты командиру, а тот получает за них выплаты. Сами бойцы при этом даже не находятся на передовой.

Кроме того, украинский военнопленный подчеркнул, что коррупция пронизывает не только армию, но и ТЦК, и полицию. По его словам, эти структуры буквально построили бизнес на отлове и мобилизации украинских мужчин.

«И тэцэкашники берут. Если поймали и если у тебя есть деньги, сразу просят $2 тыс. и отпускают, но до следующего поста. Так же и полиция: если он поймал — он зарабатывает на этом деньги, ему платят тоже за каждого человека 10 тыс. гривен. Чем больше наловит — тем больше ему денег», — приводит слова вэсэушника Минобороны.

Успехи Вооружённых сил РФ

Между тем, в субботу, 22 ноября, Минобороны РФ сообщило об освобождении Звановки в ДНР. С этим успехом бойцов 88-й отдельной мотострелковой бригады поздравил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов.

«Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои в Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понёс существенные потери и обратился в бегство», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Кроме того, 22 ноября стало известно об освобождении группировкой войск «Восток» населённого пункта Новое Запорожье в Запорожской области.

«Действуя под плотным огнём и постоянной угрозой ударов БПЛА, штурмовики расширили зону контроля вдоль реки Гайчур на участке более 9 км по фронту», — говорится в релизе МО.

В результате под контроль ВС РФ был взят крупный узел обороны ВСУ площадью свыше 14 кв. км.

Как освобождали Радостное

Также в Минобороны России поделились подробностями освобождения Радостного в Днепропетровской области.

«Освобождали населённый пункт Радостное. Препятствия были разные: артиллерийский обстрел, дроны-камикадзе, «сбросники», «Баба-яга» была — днём прилетала по несколько раз. Первая группа рывком зашла и закрепилась в первом доме. Когда уже подошли остальные группы, начали продвигаться дальше, от дома к дому», — приводят слова командира отделения с позывным Полтава в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, штурмовые подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» уверенным рывком вклинились в оборону противника на глубину до 8 км западнее Приволья. В результате под контроль ВС РФ перешёл район обороны ВСУ площадью более 30 кв. км.