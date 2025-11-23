Киев попытался переиграть Вашингтон в переговорах по плану Трампа

В воскресенье в Женеве объявлены переговоры по поводу предложенного Трампом мирного плана. На обсуждение приедут представители США, ЕС и Украины. Однако пока главный вердикт таков: Киев снова пытается всех переиграть.

Глава делегации, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщил о начале переговоров в Женеве по мирному плану Трампа. Уже состоялась первая встреча с советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. В ближайшее время запланированы переговоры с делегацией США. Ермак написал, что пройдет целый ряд встреч в разных форматах.

Как сообщает Reuters, в них принимают участие высокопоставленные представители США, Украины, Германии, Франции и Великобритании. По информации Reuters, американскую сторону представляют госсекретарь США Марк Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. Евросоюз, согласно Politico, будут представлять советники по национальной безопасности Европейской комиссии и Европейского совета.

Эти встречи, увы, не просто формальность. У Киева и европейцев на переговоры в Женеве есть две цели. Первая – скорректировать позицию США по мирному плану. Вторая – потянуть время. Иначе перспективы Зеленского представляются совсем не радужными.

По разным данным, Киев и европейцы уже подготовили ряд изменений в план Трампа. The Washington Post пишет, что ЕС представит на переговорах в Женеве документ с тремя основными предложениями: не ограничивать размер и оснащение украинской армии, вернуть Запорожскую АЭС под управление Киева, а также гарантировать беспрепятственное судоходство по Днепру и контроль над Кинбурнским полуостровом.

Украинский телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источники представляют другую версию. По их данным, глава Офиса президент Андрей Ермак совместно с британцами согласовал предлагаемые американцам поправки в мирный план: основными требованиями будут прекращение огня по всей линии соприкосновения до начала реализации любых договорённостей, а также установление режима прекращения полётов.

Если удастся изменить план Трампа, который совсем не выгоден Украине, это будет отличным исходом для Зеленского. Кремль уже предупредил, что в случае внесения Украиной правок в план Трампа Москва его не примет. В таком случае, если план будет переработан, а российская сторона его отвергнет, это создаст идеальный повод для Зеленского и европейских лидеров. Они снова, как это бывало уже не раз, смогут возложить на Россию ответственность за продолжение боевых действий и использовать это для призывов к Вашингтону ужесточить санкционный режим, нарастить военную помощь Украине и усилить общее давление на РФ.

Что касается второй цели, то, как сообщают СМИ, стратегия команды Зеленского будет направлена на максимальное детализирование обсуждения. С этой целью ЕС и Украина планируют вносить многочисленные поправки и альтернативные предложения по пунктам плана, что может замедлить процесс согласования. Напомним, что Трамп требует от Киева подписать мирный план до 27 ноября.

Так или иначе любая возможность повлиять на план Трампа – будь то его изменение или отсрочка – станет важным козырем для Зеленского. Такой исход позволит главе Украины убить двух зайцев: во-первых, укрепить свой пошатнувшийся внутренний авторитет, а во-вторых – защитить ближайших соратников.

Так, глава Украины назначил главу ОП Андрея Ермака главным за переговоры. Тем самым Зеленский выиграл время для того, чтобы не увольнять главу Офиса президента, как того требовали некоторые украинские политики. В делегацию также был назначен экс-министр обороны Рустем Умеров, который является одним из фигурантов в «пленках Миндича». Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), на него уже подготовили подозрение. Зеленский был в курсе этого, поэтому включением в переговорную группу решил спасти Умерова.

Так что назначение Ермака главой делегации и включение в нее Умерова – стратегический ход. В случае успеха переговоров их можно будет представить как «спасителей», что позволит отодвинуть коррупционные обвинения на второй план. Как минимум сам ход переговоров создаст формальные основания для приостановки любых юридических процедур против них под предлогом сохранения переговорного процесса.

Представитель Трампа генерал Дрисколл предупредил, что США не проявят особой гибкости в обсуждении пунктов плана. Но обещать – не значит жениться. Так что велика вероятность того, что мы снова пойдем по заколдованному кругу: Трамп предлагает мирный план, идет обсуждение, план под натиском европейцев кардинально меняют, и боевые действия продолжаются.