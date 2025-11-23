«Мы на последних двух метрах». Келлог заявил о скором завершении конфликта на Украине

США находятся в «двух метрах» от урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог. Он допустил, что Белый дом сможет «подтолкнуть» Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности. Госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание, что разработанный Вашингтоном план станет «прочной основой» для переговоров. Тем временем в ЕС выражают несогласие с ключевыми позициями документа и готовятся провести переговоры с Вашингтоном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США близки к урегулированию военного конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

«В армии мы всегда говорим, что последние 10 метров до цели — самые тяжелые. Мы на последних двух метрах», — отметил он.

Келлог подчеркнул, что украинские власти сейчас занимаются «позерством», однако им «предстоит принять несколько трудных решений», поскольку страна «сталкивается с катастрофическими потерями». Белый дом сможет «подтолкнуть» Киев к отказу от территорий в обмен на гарантии безопасности, считает он.

«Мы должны включить дополнительные документы, возможно, приложение, где были бы гарантии безопасности», — уточнил спецпосланник Дональда Трампа.

Политик обратил внимание, что в плане США по урегулированию конфликта есть пункт о проведении выборов на Украине в течение 100 дней. По его мнению, можно «уложиться примерно в 90 дней». Келлог заметил, что выборы «успокоят народ и свободный мир».

Спецпосланник американского лидера допустил, что Кремль потребует внести в мирный план «некоторые изменения». Белый дом стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями, заверил он. Также Келлог не исключил визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для обсуждения документа.

На этой неделе американское издание Axios и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обнародовали разработанный Вашингтоном план по урегулированию украинского кризиса. Одобренный Трампом документ состоит из 28 пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, ограниченная численность ВСУ, создание новых границ и буферной зоны. Белый дом рассчитывает, что власти Украины подпишут документ до 27 ноября. В противном случае Киев столкнется с прекращением поддержки со стороны США.

Журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники заявил, что США допускают возможность передачи Киеву ракет Tomahawk после окончания боев в качестве альтернативы размещения на Украине европейских «сил сдерживания».

По словам его собеседников, администрация США признает, что гарантии безопасности Украине, которые содержатся в плане из 28 пунктов, «недостаточно прочные». Кроме того, не исключено, что Трамп пересмотрит положение об ограничении численности ВСУ до 600 тыс. человек.

«Соглашайтесь на сделку, Зеленский»

Мирный план разработан Вашингтоном при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта, он станет «прочной основой» для переговоров по украинскому урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«План основывается на предложениях с российской стороны. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал он в социальной сети Х 22 ноября.

Член палаты представителей от Республиканской партии Анна Паулина Луна считает, что украинскому лидеру необходимо принять мирный план Вашингтона.

«Это единственный путь к прекращению войны между Россией и Украиной. Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — подчеркнула она в Х.

Заключение мирного соглашения «открывает большие экономические возможности», добавила конгрессвумен.

«Лучшая надежда Киева»

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы с журналистами на встрече G20 в Южной Африке заявил, что план американской администрации не был согласован с европейской стороной, поэтому его необходимо «пересмотреть».

«Он [план] хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности. Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, во-первых, не был согласован с европейцами», — цитирует его Reuters.

Макрон обратил внимание, что многие позиции в документе — замороженные российские активы и евроинтеграция Украины — касаются в первую очередь европейцев.

Аналогичное мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркнул, что «войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлеченных стран». В вопросе урегулирования нужно согласие Украины и Европы, добавил Мерц.

«Именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах», — высказал свою позицию президент Польши Кароль Навроцкий в Х.

По информации Politico, украинские и европейские чиновники «были просто ошеломлены» новым мирным планом. Газета Bild узнала, что ЕС намерен изменить как минимум четыре пункта в этом документе, поскольку европейских лидеров не устраивают признание суверенитета РФ над Крымом, Донбассом и другими территориями, сокращение численности ВСУ, гарантии безопасности со стороны России и предложения по ее замороженным активам.

Однако план Белого дома по мирному урегулированию конфликта на Украине «может быть лучшей надеждой Киева» в нынешних обстоятельствах, пишет газета The Times со ссылкой на неназванного британского дипломата.

«Это не идеально, но и не окончательно. Это может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — отметил собеседник издания.

Представители ведущих стран ЕС, а также США и Украины обсудят все позиции плана в Женеве 23 ноября.