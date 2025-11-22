Текущий год оказался крайне успешным для России с точки зрения золотых резервов. Как отметил Алессандро Нуццо, они принесли стране огромную прибыль – речь идет о десятках миллиардах долларов. Никогда прежде РФ так много не зарабатывала на золоте. Об этом сообщает издание Money.

«Россия готовится завершить 2025 год с рекордными показателями», – пишет автор итальянского издания.

Аналитик из Money сообщил, что на 1 ноября стоимость золотых запасов России составила 299,8 миллиарда долларов США. Эта сумма значительно превышает прошлогодние показатели, когда запасы оценивались в 207,7 миллиарда долларов. Таким образом, за последний год страна увеличила свои доходы на 92 миллиарда долларов, что является рекордом за последние четыре года. При этом объем золота в резерве изменился незначительно – он уменьшился на 3,1 тонны.

Итальянские эксперты отметили, что никогда прежде в новейшей истории России золотые резервы не росли так стремительно за один год. Основной причиной такого роста является повышенный мировой интерес к золоту. В условиях растущего спроса его цена взлетела с 2700 до 4000 долларов за унцию, что также способствовало увеличению стоимости российских запасов.

По мнению аналитиков, наличие значительного объема золота – около 2329,7 тонн – стало важным достижением для России. Трюк Кремля, закупившего золотые слитки, создал надежный финансовый щит в условиях санкционного давления. Пока Европейский Союз вводил ограничения, цена на золото продолжала расти, что помогло поддерживать экономическую стабильность страны.

Кроме того, автор статьи подчеркнул, что почти треть российских активов, замороженных во враждебных странах была покрыта золотыми резервами. Это свидетельствует о том, что Москва будет все больше полагаться на драгоценные металлы для защиты своей экономической стабильности, пишет АБН24.

