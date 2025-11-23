США сделали жесткое предупреждение Зеленскому

США предупреждают НАТО, что если Зеленский не подпишет мирное соглашение, Украине в будущем придется еще хуже. Министр сухопутных войск США отчитал послов на "кошмарной встрече" в Киеве в пятницу после переговоров с украинским лидером.

Официальные лица США заявили союзникам по НАТО, что они рассчитывают подтолкнуть Владимира Зеленского к согласию на мирное соглашение в ближайшие дни, пригрозив, что, если Киев его не подпишет, в будущем он столкнется с гораздо худшим соглашением.

Как пишет The Guardian, министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл проинформировал послов стран НАТО на встрече в Киеве поздно вечером в пятницу, после переговоров с Зеленским и телефонного звонка из Белого дома.

“Ни одна сделка не является идеальной, но она должна быть заключена как можно скорее”, - сказал он им, по словам одного из присутствующих.

Настроение в зале было мрачным, поскольку несколько европейских послов подвергли сомнению содержание сделки и то, как США вели переговоры с Россией, не поставив в известность союзников, комментирует The Guardian.

“Это была кошмарная встреча. Это снова был аргумент ”у вас нет козырей", - сказал источник, имея в виду заявление Трампа о том, что у Зеленского нет козырей для игры, во время скандальной встречи с киевским гастролером в Белом доме в феврале.

Предлагаемая в настоящее время сделка содержит ряд положений, которые, вероятно, будут неприемлемы для Киева, включая необходимость отказаться от территории, уже контролируемой Россией, а также от других территорий, которые Киев все еще удерживает. Также предполагается, что будет объявлена амнистия за все военные преступления, совершенные во время конфликта.

В пятницу Зеленский выступил с видеообращением к стране, заявив, что это был “один из самых сложных моментов в нашей истории”. По его словам, Украина стоит перед выбором: “потерять свое достоинство или потерять ключевого союзника”.

Дэн Дрисколл, близкий друг вице-президента США Джей Ди Вэнса, который только недавно получил назначение в качестве спецпредставителя по Украине, отказался вдаваться в подробности о том, соответствует ли рассматриваемая сделка плану из 28 пунктов, который был опубликован в прессе.

“Некоторые вещи имеют значение, некоторые являются показухой – и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение”, - сказал он, согласно источнику.

Объявление о планах США ранее на этой неделе застало врасплох других союзников Украины, которых держали в неведении относительно содержания и формата плана. В Европе обеспокоены тем, что Россия имеет слишком большое влияние на переговоры по проекту соглашения, которое представляется украинцам как заключенная сделка, отмечает The Guardian.

Дрисколл выступил в защиту этого способа ведения дел, заявив, что это делает процесс более управляемым.

“Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться”, - сказал он, по словам присутствующего источника.

Джули Дэвис, временный поверенный в делах США в Киеве, также присутствовала на встрече и сказала другим дипломатам, что, хотя условия сделки выглядят суровыми для Украины, у нее не было другого выбора, кроме как согласиться или столкнуться с худшим в будущем.

“С этого момента сделка становится не лучше, а хуже”, - сказала она.

Трамп очень хочет, чтобы Зеленский согласился на сделку ко Дню благодарения, который приходится на четверг, 27 ноября. Ранее на этой неделе Дэвис сообщила журналистам, что Трамп придерживается “жестких сроков” для согласования сделки.

“Мы стали свидетелями совершенно замечательного темпа дипломатической деятельности”, - сказала она, выступая в кулуарах приема в резиденции посла в Киеве в честь Дрисколла и возглавляемой им делегации армии США, на котором присутствовали высокопоставленные украинские военные.

Она сказала, что эта дипломатия была “самой амбициозной” из всех, которые она видела за свою карьеру на дипломатической службе.

Сообщается, что план был разработан помощником Трампа Стивом Уиткоффом и советником Кремля Кириллом Дмитриевым, и эти отношения стали ключевым каналом связи между Вашингтоном и Москвой, пишет The Guardian, добавив, что ожидается, что Дрисколл вскоре отправится в Россию для обсуждения плана.