Глава правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия поставил условие президенту республики Владимиру Зеленскому, требуя уволить главу его офиса Андрея Ермака. К требованию присоединились вице-премьер страны Михаил Федоров и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Так Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Ключевой министр, ключевой военный и ключевой человек в Раде выступили против Андрея Ермака и с давлением на Владимира Зеленского, чтобы тот его уволил. Если Зеленский откажется — он потеряет Раду. Принять бюджет будет невозможно. Коалиции не будет», — указал нардеп.

При этом депутат Ярослав Железняк заявил, что Зеленский уже принял решение не увольнять Ермака. «Его будут оставлять и идти в контратаку на всех, кто был причастен к "МиндичГейту". Сейчас об этом объявят и начнут снова атаку с "русским следом"», — посчитал он.

Отсутствие консенсуса Зеленского с однопартийцами может раздробить фракцию

«Страна.ua» возглавляет председатель фракции Давид Арахамия. У него уже давно глубокий конфликт с Ермаком, указывает издание — тот не раз пытался ослабить лидера партии, чтобы, как считается, подготовить его снятие и удаление из президентского окружения.

План руководства «Слуги народа» же — отставка Ермака и, возможно, отдельных министров и прочих чиновников, что должно резко усилить вес Арахамии в окружении президента. Отмечается, что глава фракции фактически занимается организациями голосований в Раде и приобрел большое влияние в парламенте в целом. А скандал с «кошельком» Зеленского Тимуром Миндичем дал Арахамии возможность подготовить ответный удар по Ермаку, добавила «Страна.ua».

Если по вопросу отставки Ермака Зеленский не найдет общего языка с депутатами от «Слуги народа», фракция, вероятно, начнет дробиться, заключило издание.

Арахамия призвал однопартийцев «не подставлять» его

Накануне нардеп от «Слуги народа» Никита Потураев опубликовал заявление от депутатов фракции, в котором они выразили поддержку расследованию коррупции в окружении Зеленского, которое проводят НАБУ и САП, а также требуют уволить «всех чиновников», причастных к делу Миндича.

По мнению «Страны.ua», факт такого заявления свидетельствует фактически о начале открытого бунта во фракции Зеленского.

Арахамия, комментируя призыв, указал, что это заявление отдельных депутатов, но его не следует воспринимать как позицию всей фракции. «Коллеги, прошу никаких заявлений не публиковать политических больше. Вы меня лично подставляете сейчас. Остановитесь», — добавил парламентарий.

Зеленский на фоне бунта встретится с однопартийцами

Сегодня же стало известно, что Владимир Зеленский встретится с депутатами Верховной Рады от партии «Слуга народа» вечером 20 ноября, что подтвердил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин. Встреча может состояться около 20:00 по местному времени (21:00 по московскому времени).

Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) же заявил, что на этом заседании Зеленский инициирует увольнение Арахамии, а также подтверждает информацию, что президент решил не увольнять Ермака.