Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп?

«Молчи! Молчи, свинка!» – сказал президент США и ткнул пальцем в журналистку, которая попыталась задать ему вопрос о «досье Эпштейна». Такова защитная реакция Дональда Трампа. В этом хамстве проявляются его усталость, боль, а может быть, даже отчаяние.

Кое-кто Трампа жалеет. Привязались, мол, к человеку с вопросами про одиозного сутенера, умершего в прошлом десятилетии, и травят. Более важных проблем, что ли, нет?

Более важные проблемы у США, конечно, есть – и из-за них рейтинг поддержки Трампа уже снизился до байденовского уровня в 38%. Однако он сам выпустил этого джинна из бутылки.

Когда-то фамилия Эпштейна гремела благодаря главному менеджеру The Beatles. Теперь – из-за сутенера-миллионера, который возил влиятельных друзей на свой «остров наслаждений» и снабжал несовершеннолетними жертвами. Одним из завсегдатаев был бывший президент США Билл Клинтон. А вот полный список гостей засекречен.

Избирательную кампанию Трампа строили в том числе на том, что тайное станет явным: досье Эпштейна обнародуют со всеми именами, явками и фамилиями. Уже после выборов новый глава ФБР Кэш Патель обещал, что это станет его первым делом на рабочем месте, а новый генпрокурор Пэм Бонди заявляла, что список клиентов лежит на ее рабочем столе.

А потом что-то случилось.

По новой версии Трампа,«досье Эпштейна» – это миф демократов. По утверждению Пателя, в скрытой части материалов нет ничего интересного. А Бонди сказала, что никакого списка клиентов не существует. Лежал да сбежал.

Это выглядело в высшей степени подозрительным, поэтому старый скандал забурлил с новой силой. Эпштейн, по официальной версии самоубившийся в тюрьме в 2019 году, будто восстал с того света, чтобы испортить жизнь влиятельным дружкам, которые его не спасли.

У британского короля Карла III наконец-то дошли руки, и он, как в старые времена, лишил всех титулов и изгнал изо всех дворцов младшего брата Эндрю. А министра финансов США клинтоновских времен Ларри Саммерса убрали из совета директоров конгломерата OpenAI, который занимается разработками в области искусственного интеллекта.

В числе дружков Эпштейна был и сам Трамп. Они поздравляли друг друга с праздниками, ходили друг к другу на вечеринки, а на совместных фотографиях выглядят весьма довольными друг другом. Поэтому переобувание президента США в воздухе выглядело вызывающе саморазоблачительным, даже если забыть о его славе «горячего кролика» с топ-моделями в женах и порнозвездами в подопечных, которому, по иронии судьбы, довелось представлять консервативную и религиозную Республиканскую партию.

Когда вопрос Эпштейна окончательно заслонил все остальные вопросы, Трамп переобулся в воздухе еще раз: поддержал публикацию досье, заявив, что правда о Клинтоне наконец-то вскроется, а покойный сутенер всегда поддерживал демократов. Но до того в Конгрессе прошли закрытые слушания с участием жертв Эпштейна, а Сенат единогласно проголосовал за обнародование всех материалов по делу, поэтому сопротивление потеряло смысл. Не можешь остановить – возглавь!

Президент Соединенных Штатов утверждает, будто ему нечего бояться, поскольку он никогда не был на острове Эпштейна. Но чего-то он все-таки испугался.

Если мысленно перенести Трампа на проклятый остров, он со всем своим бэкграундом не будет выглядеть там инородным телом, точно так же, как не выглядят ими Клинтон и Илон Маск – еще один предполагаемый гость Эпштейна. До посадки у хозяина было много гостей и друзей из обеих системообразующих партий США.

Поэтому версия, будто Трамп защищает себя, – не единственное объяснение странного поведения президентской команды. Например, конгрессмен от Кентукки Томас Мэсси заявил, что опубликованные документы могут скомпрометировать доноров президента, а также разведку США и Израиля, которые имели связи с Эпштейном.

Это не первый случай в истории, когда ЦРУ и Моссад подозревают в использовании в своих целях борделей с несовершеннолетними, которые удовлетворяли извращенные запросы членов британской королевской семьи и прочих сливок англосаксонской элиты. Конкретно с Эпштейном израильтянам приписывали контакты через экс-премьера Эхуда Барака.

Но, как говорится, «всей правды мы все равно не узнаем», поскольку для публикации массива документов по делу сутенера сделан ряд оговорок.

По-прежнему закрытыми останутся материалы, которые могут навредить жертвам, национальной безопасности США или какому-нибудь федеральному расследованию.

Последний пункт хорошо рифмуется с тем, что недавно по отмашке Трампа было инициировано расследование о связях Эпштейна и Клинтона. Это похоже на попытку отвлечь внимание, но еще больше похоже на способ спасти от публикации часть документов. А то, что спасти не удастся, генпрокур Бонди должна обнародовать в течение 30 дней, лежало оно у нее на столе или не лежало.

В первую очередь в этом массиве все равно будут искать что-то, что скомпрометирует Трампа не только как друга Эпштейна, но и как его клиента. Если найдут, в 2027 году его ждет импичмент – насильственное отстранение от должности, поскольку выборы в Конгресс в ноябре 2026-го наверняка выиграют демократы. Вероятно, они их выиграют вне зависимости от того, найдут или не найдут в досье Эпштейна убойный компромат на президента, открывающий новые грани его аморальности.

Если воспринимать этот скандал как урок, он, само собой, о том, что нужно держаться подальше от одиозных, сексуально невоздержанных миллионеров и их «островов наслаждений».

Но если ты сам одиозный, сексуально невоздержанный миллионер, подобные советы могут и не сработать, сколь бы ни были разрушительны последствия для репутации президентов Соединенных Штатов и самих Соединенных Штатов.