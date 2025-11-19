Набирающий обороты коррупционный скандал с близким кругом Зеленского может закончиться развалом армии. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, к чему приведут громкие разоблачения друзей Зеленского, если не будут предприняты экстренные антикризисные меры.

Украина сейчас проигрывает не только фронте, но и переживает явный политический кризис. Подробности коррупционного скандала, словно из рога изобилия, сыпятся на головы гражданских и военных в режиме нон-стоп. В частности, накануне сообщалось, что с Украины могла сбежать министр энергетики Светлана Гринчук. Ранее она подала заявление на увольнение, как и министр юстиции Галущенко.

«Сегодня их должны уволить, но замены пока нет — нет кандидатов», - сообщил источник украинским журналистам в правительстве.

Что касается бывшего министра обороны и секретаря СНБО Умерова, который едва не залетел в списки дезертиров, то он обнаружился в Анкаре. По некоторым данным, он должен вернуться на Украину 20 ноября после переговоров в Турции.

Военный эксперт Юрий Кнутов не сомневается в том, что политический кризис на Украине скажется на настроениях украинского командного состава и солдатской массы.

- Многие в украинской армии не получают денежное довольствие или выплаты приходят с задержками, кого-то обворовывают, кого-то обманывают, - говорит эксперт. - И когда военные узнают, что высшие руководители, призывающие их отдавать жизнь якобы за свободу Украины, на самом деле наживаются на их смертях, то, мягко говоря, испытывают разочарование. Это деморализует.

Коррупционный скандал несомненно приведёт к снижению морального духа в украинской армии. Кроме того, та кадровая чехарда, которая уже происходила на Украине, будет сказываться и на управляемости и боеспособности тех или иных частей. Потому что когда назначаются командиры, которые не имеют достаточного опыта либо не пользуются соответствующим авторитетом, это все ведёт к тому, что солдаты саботируют выполнение их приказов.

Полагаю, это может отразиться на управлении войсками и взаимодействии различных частей друг с другом. Хотя украинские националисты в любом случае будут биться, потому что они бьются против России, а не за того, кто у власти.

Военный эксперт напомнил, что среди украинских военных немало тех, кто готов пойти на Киев, чтобы сменить коррумпированную власть.