Охота на Мадуро: Что Трамп приготовил для Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп способен начать военную операцию в Венесуэле, но он учитывает интересы Москвы. Поэтому Россия не собирается вступать с США в открытый конфликт, рассказал американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН.

Администрация Трампа рассматривает возможность проведения спецоперации по поимке или ликвидации венесуэльского лидера Николаса Мадуро, утверждает газета New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. Акимов не исключил такого сценария.

«Такие публикации в СМИ вряд ли похожи на тактический прием в процессе внутриполитической борьбы. США продемонстрировали готовность проводить подобного рода военные операции еще в прошлом при предыдущих президентских администрациях. Сам Трамп на примере Ирана показал, что он готов к подобному исходу. Госсекретарь Марко Рубио тоже делал жесткие заявления. Тем более, Соединенные Штаты позиционируют себя как некоего гегемона в западном полушарии, то есть страны, которая считает данный регион зоной своего влияния. Венесуэлу они рассматривают именно как сферу стратегических интересов. Здесь возможны два варианта: либо военная операция, либо публичное давление, чтобы добиться реализации американских интересов», — отметил он.

Политолог также оценил, как на ситуацию в регионе отреагирует Россия.

«Официальная позиция России по этому вопросу известна. Было заявлено о том, что Москва против каких-либо силовых вмешательств и какой-либо военной интервенции, потому что наша политика основана на принципах многополярности, суверенного равенства и невмешательства в дела других государств. РФ будет и дальше поддерживать Венесуэлу, у нас есть доверительные контакты по всем линиям. Однако Россия все же заинтересована в дипломатическом урегулировании и не намерена вовлекаться в конфронтацию. Это может сказаться и на нормализации российско-американских отношений. Подход администрации Трампа все же отличается тем, что он учитывает российские интересы», — добавил Акимов.

