Китай попросил Путина о помощи. К чему готовится Пекин?

Пока мир следит за событиями на Украине, в Азии назревает конфликт, который может затмить все остальные новости. И Россия, похоже, уже получила свою роль в этой грядущей драме. Закрытые переговоры между Москвой и Пекином больше не секрет. Си Цзиньпин назвал конкретную дату. В статье рассказываем подробно о том, что может ожидать нас в ближайшем будущем.

Японский премьер бросила вызов Пекину

Всё началось с неожиданно жёсткого и прямолинейного заявления новоиспечённого премьер-министра Японии Санаэ Такаити. В своём выступлении она без малейших оговорок и дипломатических уловок дала понять: в случае, если Китай предпримет попытку установить контроль над Тайванем силовым путём, японские Силы самообороны вмешаются немедленно и без колебаний.

Особое внимание привлекло то, что Такаити прямо указала: действующая конституция Японии, которая традиционно трактовалась как ограничивающая её право на участие в вооружённых конфликтах за пределами национальной территории, в такой ситуации не станет юридическим или политическим барьером. Это заявление стало своего рода сигналом о возможном пересмотре десятилетиями действовавших принципов японской внешней и оборонной политики, основанных на пацифизме.

В Китае объяснили, как Путин трижды спас Пекин от катастрофы

Такой резкий поворот в риторике Токио не остался незамеченным ни в Пекине, ни в Москве, ни в Вашингтоне: он может означать начало новой фазы милитаризации региона и указывает на готовность Японии играть куда более активную и автономную роль в обеспечении безопасности в Восточной Азии — даже в обход давно устоявшихся правовых рамок.

Реакция Пекина была мгновенной и жесткой. Китайская береговая охрана и беспилотники тут же направились к спорным островам Дайюдао, которые в Токио называют Сенкаку и считают своей территорией. А официальная газета Народно-освободительной армии Китая выдала прямую угрозу:

«Если Япония вмешается в ситуацию на Тайване, вся территория Японии превратится в поле боя».

Звучит как объявление войны, не правда ли? И это вовсе не риторические заявления — за последние годы отношения между Китаем и Тайванем ухудшились до критической точки, фактически достигнув уровня открытой враждебности. Дипломатический диалог между сторонами практически сошёл на нет, а вместо него в публичном пространстве всё чаще звучат взаимные угрозы: Пекин регулярно предупреждает о готовности применить силу для «воссоединения с родиной», а тайваньские власти, в свою очередь, всё настойчивее подчёркивают свою решимость защищать суверенитет и демократический уклад острова.

Эскалация носит не только словесный, но и военный характер: китайская армия всё чаще проводит учения вблизи тайваньских вод, имитируя блокаду и десантные операции, а Тайбэй усиливает оборонные расходы и активизирует сотрудничество с западными партнёрами. В такой обстановке даже малейший инцидент может спровоцировать цепную реакцию, что делает ситуацию в Тайваньском проливе одной из самых взрывоопасных в современной геополитике.

Тайваньский капкан для всего мира

Формально Пекин вообще не признает возможность войны с Тайванем. По их версии, это просто историческое недоразумение, которое затянулось с 1949 года. Остров всегда был китайским, просто там временно сидит неправильное правительство. А значит, любые военные действия будут всего лишь «полицейской операцией» по наведению порядка.

Но все понимают, что за этими юридическими формулировками скрывается нечто гораздо более серьезное. Тайвань давно превратился в «непотопляемый авианосец» США в регионе. Остров активно закупает американское оружие, включая системы HIMARS, которые могут доставать цели через Тайваньский пролив.

Аналитики в Пентагоне и НАТО убеждены: решение о военном вмешательстве может быть принято в самое ближайшее время. И тогда начнется то, что эксперты называют «проблемой одновременности».

Эффект домино на Тихом океане

Представьте себе: Китай начинает операцию на Тайване. В ответ мгновенно активизируется конфликт между КНДР и Южной Кореей. Япония вводит в действие свои Силы самообороны и, возможно, даже попытается силой вернуть «Северные территории» – так японцы называют российские Южные Курилы.

США в любом случае вмешаются — у них просто не будет другого выхода. Уже 80 лет Вашингтон пытается получить доступ к Охотскому морю и никогда не позволит проамериканским правительствам на Тайване и в Южной Корее рухнуть.

Если в этом регионе разгорится крупный военный конфликт, Запад тут же переключит всё внимание на него. Украине в такой ситуации просто не останется места в повестке дня — она отойдёт на второй план, как бы ни развивались события в Европе. Для США и их союзников Азиатско-Тихоокеанский регион слишком важен, чтобы игнорировать серьёзную угрозу там.

Секретный звонок из Пекина

По сведениям ТГ-канала INSIDER BLACK, на днях между Пекином и Москвой якобы состоялся прямой телефонный разговор. Основная цель этого звонка была совершенно прозрачной: китайская сторона стремилась получить чёткие заверения, что Россия встанет плечом к плечу с Китаем и будет действовать в рамках единого, согласованного антизападного курса.

На данный момент речи о передислокации российских войск, авиации или военно-морских сил не идёт. Запрос от Пекина сформулирован в дипломатических, а не военных терминах. Китайские руководители обратились к Москве с просьбой активизировать политическое и стратегическое давление на восточный фланг НАТО — в частности, на страны Восточной Европы и Прибалтику, где расположены передовые базы альянса. Кроме того, Китай выразил озабоченность возможной позицией Японии и Южной Кореи и попросил российскую сторону использовать своё влияние, чтобы не допустить их прямого или косвенного вмешательства в происходящее.

При этом в Пекине уверены, что обострение вокруг Тайваня неизбежно и «начнётся в самое ближайшее время». Поэтому Китай стремится заранее заручиться поддержкой ключевых партнёров, в первую очередь — России, чья роль в глобальном противостоянии с Западом становится всё более значимой. Москва, в свою очередь, оценивает такой сценарий как возможность усилить своё влияние в международной политике и отвлечь внимание Запада от других «горячих точек», включая Украину.

Но самая шокирующая информация – в деталях. По данным информированных источников, китайская сторона направила Москве чёткое и недвусмысленное предупреждение, изложив свои конкретные стратегические планы. В частности, Пекин дал понять, что намерен вернуть Тайвань под свой полный контроль не позднее 2027 года. В этой связи российской стороне было рекомендовано ускорить завершение конфликта на Украине — будь то путём достижения дипломатического урегулирования или посредством военного решения на поле боя.

Такая позиция отражает растущее беспокойство Китая по поводу возможного «размывания» внимания и ресурсов со стороны ключевых геополитических игроков в случае затягивания украинского кризиса. Пекин, похоже, стремится заранее минимизировать внешние риски, связанные с предстоящей эскалацией вокруг Тайваня, и рассчитывает, что Россия либо освободит значительную часть своих военно-политических возможностей, либо хотя бы не станет фактором, отвлекающим Запад на другое направление.

Что ответила Москва?

Позиция России в случае эскалации вокруг Тайваня выглядит на первый взгляд предопределённой: с Китаем и Северной Кореей Москву связывает целый комплекс двусторонних соглашений, включая политические декларации, экономические договорённости и элементы стратегического партнёрства, которые в совокупности формируют устойчивый союзный формат.

Однако, по данным источников, близких к высшим эшелонам власти, Россия всё ещё воздерживается от предоставления Пекину безоговорочных и стопроцентных гарантий своей поддержки в случае вооружённого конфликта.

Причина такой осторожности лежит на поверхности: главным стратегическим и ресурсным приоритетом для российского руководства по-прежнему остаётся специальная военная операция на Украине. Все военные, дипломатические и экономические усилия страны по-прежнему сосредоточены на восточном направлении Европы, и любые новые обязательства на Дальнем Востоке могут создать неприемлемую нагрузку на уже напряжённые логистические и боевые ресурсы. Поэтому, несмотря на риторическую солидарность с Пекином и Пхеньяном, Москва предпочитает сохранять определённую гибкость в своих обязательствах, оставляя себе пространство для манёвра в зависимости от развития событий как на Украине, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Распыляться на два фронта никто не хочет, даже ради стратегического партнера.

Обратный отсчет начался

Получается, до потенциального начала большой войны в Азии остается меньше трех лет. Если информация инсайдеров верна, Си Цзиньпин уже определился со сроками и начал готовить почву – как военную, так и дипломатическую.

Тайвань превратился в пороховую бочку, к которой слишком много желающих поднести спичку. Япония грозится вмешаться. Америка не может остаться в стороне. Китай готовится действовать. А Россия получила предложение, от которого сложно отказаться, но еще сложнее принять.

Третья мировая начнется с Тайваня?

Мир стоит на пороге конфликта, который может полностью перекроить геополитическую карту Азии и отодвинуть все остальные события на задний план. Причем речь идет не о локальной стычке, а о противостоянии, в которое окажутся втянуты крупнейшие военные державы планеты.

Самое тревожное – судя по всему, ждать осталось недолго. Обратный отсчет уже запущен, и остановить его вряд ли получится.

А как думаете вы: стоит ли России ввязываться в конфликт вокруг Тайваня на стороне Китая, или нужно сосредоточиться на своих задачах? Сможет ли мир избежать новой глобальной войны в Азии?