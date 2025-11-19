Найдено несбывшееся предсказание Жириновского

Российский политик Владимир Жириновский практически с филигранной точностью спрогнозировал то, что сегодня происходит на Украине. Причем сделал он это годы, а то и десятилетия назад. Но вот одно «предсказание», до сих пор, кстати, не сбывшееся, не дает покоя многим россиянам. Когда-то в телеэфире Жириновский предупредил о захвате натовской армией российского города и расправе над его жителями. О том, что имел в виду лидер ЛДПР, и как по его «сценарию» однажды может завершиться конфликт, - в нашей статье.

Кому сдалась вся Незалежная?

На Украине, некогда одной из самых близких для России братских республик, в ненависти и страхе воспитано целое поколение. Последние годы, как известно, пожинаются плоды посеянных в свое время семян. Увы, подобная парадигма неизменно ведет к разрушению государственности, что и наблюдается сегодня в Незалежной.

Стало известно еще одно предсказание Жириновского

При этом, словно хватаясь за последнюю соломинку, ее власти продолжают творить беззаконие и пытаться нанести России как можно больше вреда. Об этом не единожды предупреждал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, чьи прогнозы ныне сбываются с удивительной точностью. Он не только «предсказал» дату начала вооруженного конфликта (с погрешностью в два дня), но и (словно по нотам) расписал дальнейшую судьбу Украинской республики.

Менее чем за год до начала специальной военной операции, если кто помнит, Жириновский, выступая перед аудиторией, назвал дату: 22 февраля 2022 года. Он в подробностях описал, как это будет и чем впоследствии закончится.

«Договариваемся о разделе Украины. Западные районы будут называться Галиция – там будут Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк. Ровно пять территорий, которые от Польши отошли в 39-м году, - рассказал политик. - Это новое государство, которое возьмут и в ЕС, и в НАТО. А 70%, даже 80 остальной Украины войдут в состав России как области».

Жириновский был убежден: Западу изначально не нужна была вся Украина. Галиция - исторически австро-венгерские и польские земли с иной ментальностью - могла стать буферным государством, абсолютно лояльным Европе. Что касается промышленного русскоязычного юго-востока с его шахтами, заводами и портами, для них логично возвратиться в Россию.

Лидер ЛДПР не просто описывал возможный сценарий боестолкновения, а указывал на его реальную подготовку, перечисляя конкретные признаки грядущей бойни. Он говорил не только о военном давлении (американских кораблях у границ Крыма и Севастополя), но и предупреждал об идеологической подготовке украинского народа.

По мнению Жириновского, за годы, что Украина независима, выросло целое поколение, «для которых мы – больше враги, чем в 40-м году для советских молодых людей были немецкие фашисты». Многие аналитики считают: Владимир Вольфович отчетлив понимал, что на Украине целенаправленно воспитывают поколение, для которого война с Россией - священный долг.

На этом фоне деталь, вскользь оброненная им в ходе одного из выступлений про натовские учения «с русскоговорящими статистами», уже не казалась конспирологией. Она выглядела как логичный следующий шаг в подготовке к неизбежной провокации.

«Это как бы по легенде - натовская армия захватывает русский город и расправляется с нашими жителями», - объяснял лидер ЛДПР.

«Кинжал» вместо Калининграда не желаете?

И вот все чаще из «натовских уст» звучит название западного форпоста России – Калининграда. Да так убедительно, что в МИДе нашей страны не так давно заявили о разработке Североатлантическим альянсом механизмов блокирования Калининградской области. По словам замминистра иностранных дел Александра Грушко, идет активная милитаризация Балтийского моря.

«Во время учений Альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет накачка региона коалиционными силами и средствами», - заявил дипломат.

Впрочем, РФ готова в ответ на недопустимые действия использовать все возможности международно-правового характера для обеспечения национальной безопасности, заверил Грушко. То, что НАТО может спровоцировать начало большой войны именно в этом регионе, не исключает и депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник.

Однако он напомнил: Россия располагает не только ракетными комплексами «Искандер» и «Кинжал», но и множеством других видов опасных вооружений. При необходимости будет нанесен упреждающий удар, если «они сумеют убедить нас в том, что собираются блокировать Калининградскую область», резюмировал парламентарий.

Действительно, о большой войне с НАТО, которую многие аналитики напрямую называют Третьей мировой, в последнее время говорится все чаще. А что, интересно, по этому поводу думал Владимир Вольфович? С высоких трибун политик не единожды заявлял: пока боевые действия идут на территории Украины, не входящей в блок, прямого столкновения с НАТО не будет благодаря знаменитой 5-й статье устава организации.

Этот пункт сродни красной ядерной кнопки: нападение на одну страну Альянса - это нападение на всех, от США до Турции. Такой исход стал бы автоматическим началом Третьей мировой войны. Украина, как известно, не входит в состав НАТО. Максимум, что может произойти - прокси-война (это и наблюдается последние несколько лет).

И все же Европа волей-неволей втягивается в конфликт - через поставки оружия, финансирование и отправку наемников. Таким образом ряд аналитиков не исключает, что в дальнейшем России все же не избежать большой войны с НАТО. Ведь Украина по сути – первый «спусковой крючок». Вопрос в том – где и когда появятся второй, третий, четвертый…