В Польше нашли причастных к подрыву на железной дороге, ведущей на Украину. Ими оказались граждане соседней страны — Украины. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Примечательно, что один из подозреваемых в мае был осужден судом Львова «за диверсии на территории Украины». Другие подробности о личностях подозреваемых политик раскрывать отказался, ссылаясь на продолжающееся расследование произошедшего.

Именно два гражданина Украины несут ответственность за последние акты диверсии на железной дороге —Дональд Туск, Премьер-министр Польши.

Подозреваемых в подрыве украинцев обвинили в сотрудничестве с Россией

По словам Туска, для совершения подрыва на железной дороге, ведущей на Украину, использовали взрывчатку типа С-4. Он уточнил, что бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда «Варшава — Пулавы».

«Это не привело к сходу поезда с рельс, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло», — указал премьер-министр Польши.

Туск уточнил, что после инцидента мужчины бежали из Польши через пограничный пункт в Тересполе, что на границе с Белоруссией. Также польский политик бездоказательно заявил, что украинцы якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. В связи с чем он Радославу Сикорскому потребовать от Белоруссии и России выдачи покинувших польскую территорию украинцев.

Польша и Украина обвинили в произошедшем Россию

Неизвестные дважды за день устроили в Польше диверсию на железной дороге, которая ведет до границы с Украиной. Сначала это произошло недалеко от города Плавны, а позднее — около станции Мика. В результате инцидентов никто не пострадал.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в произошедшем Россию. По его словам, говорить о том, кто является виновником, инцидента, можно будет лишь после поимки исполнителей. «Но анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — заявил он.

Польская разведка также заявила, что к взрыву на железнодорожных путях, ведущих на Украину, якобы причастна Россия.

Все указывает на то, что российская разведка заказала диверсию на железной дороге — представитель экстренных служб Польши в беседе с Reuters.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, выразил солидарность Польше и предложил помощь с расследованием. Он также предположил, что инциденты в районе населенных пунктов Плавны и Мика могут являться якобы «гибридными атаками» со стороны России. В связи с чем глава МИД Украины также предложил Польше решительно ответить на произошедшее.

В России ответили на обвинения

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на обвинения России в подрыве железной дороги в Польше. По ее словам, сейчас на Западе не хотят разбираться в причинах произошедшего и предпочитают бездоказательно обвинять во всем Россию.

У них сейчас такая позиция. Во всем мы виноваты. И не будет никто разбираться. Они хотят, чтобы люди верили просто на слово — Светлана Журова, депутат Госдумы.

Депутат отметила, что таким образом на Западе разгоняют антироссийскую истерию.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, обратил внимание на тот факт, что у Польши нет доказательств того, что Россия причастна к подрыву железнодорожных путей. Поэтому польские власти врут.

Польская разведка вместе с польской властью живет по самым выдающимся заветам доктора Геббельса: чем страшнее ложь, тем легче в нее верить —Андрей Картаполов, депутат Госдумы.

В Европе раскритиковали позицию Польши

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен считает, что в подрыве железной дороги в Польше виновата Украина. Он напомнил, что до этого Киев пытался угнать российский МиГ, чтобы доставить его на базу НАТО в Румынии. Москва же, по мнению профессора, действовала бы по-другому, если бы действительно хотела ударить по Польше.

«Конечно, они устанавливают бомбы на железнодорожных путях в Польше, ведь им больше нечем заняться», — пошутил он.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен при этом призвал Польшу завершить расследования по делу о подрывах российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» прежде чем обвинять Россию в диверсии на железнодорожных путях.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в свою очередь, предложил дождаться расследования причин взрыва на железной дороге в Польше, прежде чем делать заявления.