Зеленский вызван в Турцию получать ультиматум от посланника Трампа

Финский президент Стубб заявил, что теперь с Россией разговаривают с позиции «кнута» и это дает свои плоды. Но обсуждать переговоры с Россией, к спецпредставителю Трампа «пророссийскому» Уиткофу, вызван в Турцию Зеленский. А Кремль при этом заявляет, что вообще не в курсе.

В плане «кнута» еще активно сливается информация, что Трамп не против продвижения в Конгрессе закона об антироссийских санкциях, предлагаемого русофобом Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов). Закон предполагает санкции против любых стран, торгующих с Россией. И якобы президент США не против, но только если он сам будет решать — вводить санкции или нет.

Франция пообещала Украине 100 истребителей. Но, правда, в течение 10 лет. Кто сдохнет первым — осел или эмир?

Урсула фон дер Ляйен пишет европейским лидерам письма. Мол дефицит финансирования Украины огромен, и просит государства-члены ЕС направить больше средств. Забавно и точно отреагировал Орбан: «Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему ещё один ящик водки». Потому что многим уже стало ясно, что украинская «военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков». Но таких, как он в Европе пока меньшинство.

Так что кнут, как это пытаются представить европейской общественности, со свистом рассекает воздух и пугающе щелкает.

А Кремль молчит. А в Турцию едет Зеленский.

Потому что у него — коррупционный скандал, который западная пресса сравнивает по масштабам с «ударом атомной бомбы». Издание The Economist пишет, например, что «Для Зеленского подошел день расплаты и выбор у него не из приятных: либо ему ампутируют ногу, либо инфекция поразит весь организм и он умрет». Зеленский, конечно, пойдет на ампутацию. Может сдать, например, главу своего офиса Ермака. Но беда его в том, что начав сдавать своих подельников, он разрушит ту систему коррупционных связей, на которой его власть и держится. И полагаться останется только на милость западных хозяев.

А хозяева будут держать его крепко. Сбежавший в ходе скандала с Украины секретарь СНБО и экс-министр обороны Умеров, осевший, по слухам, вместе с семьей в США (там у него много недвижимости), готов, как сообщает пресса, давать в обмен на лояльность показания вообще на всю украинскую верхушку.

Провалы на фронте, включая потери городов, проблемы с невозможностью защитить энергетическую и транспортную инфраструктуру, показывают и украинцам и Западу, что баланс сил в конфликте неизменен и шансов на победу у Украины нет. А значит, самый выгодный для Украины сценарий — соглашаться на завершение конфликта на российских условиях, ибо потом условия будут еще хуже.

Вот все это вкупе и доведет в очередной раз Уиткоф до Зеленского, который, по его словам «готовит активизацию переговоров». И если Зеленский не согласится, Трамп легко, было бы желание, сможет убрать несговорчивого украинского лидера.

А пока, разговорами о переговорах и заявлениями о «кнуте» для России Украина и Запад просто пытаются перебить неприятную для них информационную повестку.

И когда конфликт на Украине будет прекращен на условиях России, мы увидим, что это будет преподнесено, как победа Запада. Помяните мое слово.