Раскрыто, как заявления Такаити по Тайваню усилили давление на Японию

В Японии продолжают обсуждать последствия резких заявлений премьер-министра Санаэ Такаити о готовности задействовать силы самообороны в случае попыток Китая установить контроль над Тайванем. Эти слова спровоцировали дипломатическое напряжение сразу с тремя крупными державами — КНР, США и Россией.

По данным Sohu, в начале ноября Такаити выступила с жёсткими комментариями, нарушив так называемую «красную линию» Пекина. Китай выразил протест, однако Токио не пошёл на корректировку позиции, что только усилило напряжённость в отношениях.

После этого Минобороны Японии сообщило о появлении китайского разведывательного корабля типа 815 в 70 км от Кагосимы — важного узла береговой обороны. А 11 ноября через воды вблизи Японии прошёл китайский эсминец типа 055, направленный на учения в Тихий океан. Пекин заявил, что это плановые манёвры.

Сигналы оказались предельно ясными. Китай продемонстрировал решимость защищать собственные интересы и суверенитет. На фоне растущего давления Такаити попыталась заручиться поддержкой союзников, однако реакция оказалась для неё неблагоприятной.

12 ноября в Вашингтоне подчеркнули, что США выступают против любых односторонних шагов, способных изменить статус-кво в Тайваньском проливе. Эти заявления были восприняты как отказ поддерживать эскалацию, инициированную Токио. На фоне необходимости взаимодействия с Китаем в торговле и других вопросах США не намерены втягиваться в конфликт из-за слов японского премьера.

Москва выступила ещё жёстче. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что заявления Токио нанесли серьёзный ущерб отношениям, нормализация которых может занять годы. Он подчеркнул зависимость Японии от США и указал, что подобная политика вредит национальным интересам страны.

Отмечается, что российско-японские отношения и без того осложнены территориальным спором и усилившимся китайско-российским военно-морским сотрудничеством. Совместные учения в августе вызвали тревогу в Токио. На этом фоне резкие высказывания Такаити только усилили риски.

Китайская сторона продолжает демонстрировать жёсткую позицию. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун предупредил, что любое силовое вмешательство Японии в ситуацию вокруг Тайваня встретит решительный ответ Пекина.

При этом в самой Японии позиции Такаити подверглись критике. Ряд политиков, включая бывшего премьера Сигэру Исибу, назвали её заявления ошибочными. Отступить от своих слов Такаити не решается — опасается внутриполитических последствий и ударов по собственному авторитету. Ранее она уже поднимала тайваньскую тему на международных площадках, что усилило давление на Токио.