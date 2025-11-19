Почему в ЕС осудили инициативы главы Еврокомиссии по поддержке Украины

В Европе осудили предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по пролонгации помощи Киеву. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за её просьбы увеличить финансирование киевского режима в разгар коррупционного скандала на Украине. По его словам, в тот момент, когда стало ясно, что «военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков», глава ЕК предлагает направлять ещё больше средств. Он сравнил это с попыткой помочь алкоголику, «посылая ему очередной ящик водки». Ранее против пролонгации помощи Киеву выступили также Словакия и ряд европейских чиновников. Как отмечают эксперты, несмотря на усилившуюся критику в адрес киевского режима на фоне коррупционного скандала, глава Еврокомиссии «ведёт очень рискованную игру», ставя под удар финансовую систему объединения.

В Европе осудили предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по срочной помощи Украине. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за её просьбы увеличить финансирование киевского режима в разгар коррупционного скандала на Украине.

«Я получил сегодня письмо от председателя (Еврокомиссии. — RT) фон дер Ляйен. Она пишет, что дефицит финансов Украины значителен, и просит страны — члены (ЕС. — RT) отправить больше денег. Это поразительно. В тот момент, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель комиссии, вместо того чтобы потребовать реального контроля или приостановки выплат, предлагает нам направлять ещё больше. Всё это немного напоминает попытку помочь алкоголику, посылая ему очередной ящик водки. Венгрия ещё не утратила здравый смысл», — подчеркнул Орбан.

Ранее Reuters сообщило, что Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования для Киева, призвав их срочно принять решение. Как отмечает агентство, речь идёт о трёх возможных сценариях: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счёт заимствований ЕС на финансовых рынках, или же заём, обеспеченный замороженными российскими активами.

В приложенном к письму фон дер Ляйен документе подчёркивается, что «эти три варианта не являются взаимоисключающими» и их можно «комбинировать или использовать последовательно», пишет Reuters.

«Учитывая ситуацию, не терпящую отлагательств, различную сложность вариантов и необходимость предоставить первые транши ко второму кварталу 2026 года, любой выбранный вариант может быть запланирован как переходный и ограниченный по времени», — приводит заявление фон дер Ляйен агентство.

Из-за этого письма главы Еврокомиссии о финансировании Украины премьер-министр Бельгии Барт де Вевер «на взводе», сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Как он заметил, изъятие активов является незаконной мерой, которая может стать опасным прецедентом и привести не только Бельгию, но и Францию к конфликту с Россией.

Как отмечает Politico, Бельгия не одобрит использование замороженных активов Банка России, пока не будет знать всех деталей плана их реализации.

«Если вы хотите решения Евросовета, то мы (ЕС. — RT) должны сейчас основательно подготовиться», — рассказал изданию бельгийский высокопоставленный чиновник.

Politico напоминает, что в Бельгии хранится подавляющее большинство российских иммобилизованных активов и власти этой страны опасаются как судебных исков, так и ответных мер со стороны Москвы. Поэтому Бельгия хочет, чтобы ЕС разделил риски поровну.

«Мы не собираемся давать согласие, пока не будем знать в подробностях, о чём идёт речь», — заявил чиновник.

При этом, как отмечает Politico, «дело не только в Бельгии».

«Другие страны всё больше критикуют Еврокомиссию за то, что она никак не может представить конкретное предложение и вместо этого пытается убедить их, что план с российскими активами — лучший из нескольких плохих вариантов», — отмечает издание.

Еврокомиссии «следует прекратить пустую трату времени» и предоставить государствам-членам более подробную информацию о предложениях, «чтобы они знали, что именно они поддерживают», подчеркнул дипломат из центральноевропейской страны в разговоре с Politico.

«Вряд ли останется без последствий»

Стоит отметить, что критика в адрес киевского режима со стороны ряда европейских политиков усилилась после коррупционного скандала на Украине.

Напомним, НАБУ расследует схему откатов в «Энергоатоме» на $100 млн — в организации заговора подозреваются близкие соратники Зеленского, включая Тимура Миндича, совладельца «Квартала 95». The Times назвала коррупционный скандал в «Энергоатоме» «бомбой замедленного действия» для Зеленского. Впоследствии в Кремле заявили, что эта скандальная история, связанная с киевским режимом, «вряд ли останется без последствий».

Как пишет The Economist, «масштабный коррупционный скандал угрожает правительству Украины». Издание считает, что Зеленский столкнулся «с крупнейшим вызовом» с начала специальной военной операции. Как сообщают изданию источники в украинском правительстве, глава киевского режима «сражён» масштабом обвинений против людей из его ближайшего окружения.

«За рубежом он (скандал. — RT) затрудняет попытки Украины заручиться помощью, в которой она нуждается, чтобы оставаться на плаву, — по оценкам, это приблизительно $100 млрд в год. Некоторые воспользуются коррупционными разоблачениями не как доказательством того, что в стране есть независимые органы по борьбе с коррупцией, а как аргументом в пользу урезания помощи. Как сообщается, несколько европейских послов выразили озабоченность по поводу политических последствий», — поясняет The Economist.

Как отмечает со своей стороны Politico, коррупционный скандал произошёл «в крайне неудобный момент для Киева» — как раз тогда, когда Украина убеждает партнёров в ЕС «пойти на серьёзный риск» и согласиться на репарационный кредит в размере €140 млрд.

После обнародования деталей этого скандала глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter заявил о необходимости для Киева бескомпромиссно бороться с коррупцией, чтобы рассчитывать на долгосрочную поддержку ЕС и вступление в европейское сообщество. По его словам, борьба с коррупцией — абсолютный приоритет для ЕС.

Кроме того, и глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat выступил против членства Украины в ЕС при толерантности киевского режима к коррупции.

Как отметил премьер-министр Польши Дональд Туск, коррупция на Украине негативно влияет на желание Запада продолжать поддерживать Киев. Он отметил, что проукраинского энтузиазма сейчас намного меньше. Туск добавил, что лично предупреждал Зеленского о необходимости бороться с коррупцией. По словам польского премьера, «если будут появляться такие факты» коррупции, «всё труднее будет убеждать партнёров в солидарности с Украиной».

Министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии Маттео Сальвини уже заявил, что прежде чем одобрить новую помощь киевскому режиму, необходимо было бы прояснить ситуацию со случаями коррупции на Украине, сообщает La Stampa.

Премьер Словакии Роберт Фицо также обозначил, что не поддержит план ЕС на €140 млрд для Киева из-за перспективы продления конфликта. Он подчеркнул, что хочет закончить конфликт.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц попросил Зеленского оставлять украинцев на родине, пишет Welt. По данным издания, Мерц выступает за то, чтобы молодые украинцы, в частности, «обеспечивали службу в своей стране», а не уезжали в ФРГ. Он призвал главу киевского режима «позаботиться об этом», сообщает издание.

«Всё несёт из дома»

Как отмечают эксперты, несмотря на усилившуюся критику в адрес киевского режима на фоне коррупционного скандала, глава ЕК «ведёт очень рискованную игру».

«Вообще, очень сложно объяснить эту маниакальную страсть председателя ЕК во что бы то ни стало поддерживать киевский режим. Попытка Урсулы фон дер Ляйен так или иначе пролоббировать эту странную затею с финансированием Украины подталкивает к мысли, что, возможно, кто-то из европейских игроков хочет напоследок получить коррупционную выгоду из этого. Тогда это объясняет, почему глава ЕК с таким упорством добивается выделения денег, даже под угрозой обвинения в грабежe и разрушения западной финансовой системы», — рассказал в комментарии RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, Урсула фон дер Ляйен похожа на пенсионерку, которую «разводят какие-то украинские мошенники».

«Она всё несёт из дома и сам дом пытается заложить, берёт в долг, чтобы угодить украинским мошенникам», — подчеркнул Мухин.

По его словам, позиция Венгрии, Словакии и целого ряда европейских чиновников по финансированию Украины — это свидетельство глубокого раскола в Евросоюзе.

«В ЕС от былого единства почти ничего не осталось. Многие страны объединения уже практически не участвуют в этой украинской повестке. А если и делают что-то, то больше для вида. Южная и значительная часть Восточной Европы всё больше дистанцируются от Украины», — отметил Мухин.

В частности, ведущий эксперт РИСИ Сергей Ермаков уверен, что Брюссель не оставит попыток так или иначе продавить дальнейшее финансирование киевского режима.

«Позиция венгерских властей однозначна — Будапешт не желает ввязываться ни в какие обязательства по увеличению помощи Украине. И более того, лично Орбан всегда выступает против того, чтобы ЕС каким-то образом расширял эту помощь. Такую позицию можно назвать достаточно сознательной со стороны нынешнего венгерского руководства. И для Урсулы фон дер Ляйен сейчас важно то, как обойти позицию Венгрии и других европейских стран и политиков, которые не согласны пролонгировать поддержку Киева», — сказал Ермаков в комментарии RT.

С его точки зрения, раскол в Европе по вопросу финансирования Украины произошёл во многом в силу непростой ситуации в экономике стран ЕС.