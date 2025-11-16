Детские сим-карты: как они будут работать и зачем нужны

Выпуск безопасных сим-карт для детей предложили создать в Совете Федерации. Инициативу поддержали в Госдуме. «Вечерняя Москва» выяснила, какие функции будут в ней и зачем она нужна.

Мошенники, как известно, люди, лишенные даже зачатков совести. В качестве жертв они не гнушаются выбирать и детей. Под разными предлогами они выманивают у несовершеннолетних деньги их родителей.

Чтобы защитить детей от нежелательных звонков, председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин и предложил создать сим-карты специально для несовершеннолетних. Согласно инициативе, они должны блокировать звонки с незнакомых номеров и фильтровать контент в интернете, к которому дети будут иметь доступ.

Инициативу Шейкина поддержал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что детская сим-карта должна давать родителям доступ к геолокации их ребенка.

Сегодня каждый родитель должен самостоятельно озаботиться защитой своего ребенка: подключить все необходимые для этого функции сим-карты или установить отдельные приложения, рассказывает «Вечерней Москве» руководитель команды разработчиков программного обеспечения, фильтрующего трафик, специалист российской группы компаний в сфере информационной безопасности Анастасия Хвещеник.

— Так что создание специально адаптированной под детей сим-карты значительно упростит жизнь населению: чем меньше действий нужно выполнить, чтобы защитить ребенка от мошенников, тем выше шансы, что он будет в безопасности, — отмечает она. — Создать такой продукт сегодня можно. Правда, сейчас ИТ-отрасль все еще сильно загружена задачами импортозамещения. Они требуют и концентрации, и строгого соблюдения дедлайнов, и так далее. Кроме того, сегодня команды мобильных операторов выстраивают защиту от атак преступных группировок и мошенников из недружественных стран. В общем, вызовов перед ними и так много, так что единственная сложность, которая может возникнуть с реализацией этого, безусловно, важного проекта — это выделение под него специалистов, сил и времени так, чтобы не пострадали другие направления ИТ-сферы, — добавила Анастасия.

Сегодня далеко не все взрослые способны распознать мошенников, не говоря уже о детях. И это несмотря на всю просветительскую работу, а также информационную поддержку.

— При использовании симки будет включена полная автоматика. У операторов связи есть возможность выявлять угрозы, скрытые в ссылках, благодаря чему потенциально опасные сайты будут для детей заблокированы, — подчеркивает эксперт.

Современные телефоны могут отправлять доступ к геолокации даже без подключения к сети и обмениваться сообщениями в условиях ограниченного доступа к интернету и СМС-оповещению. Все они в теории могут быть внедрены в детские сим-карты.

— Но любые новые продукты требуют тестирования и обкатки, а это время и ресурсы. Обеспечить безопасный выход в интернет — это не проблема, этой технологией уже давно пользуются. А вот тестирование передачи геолокации уже может занять время: нужно ведь сделать так, чтобы только у родителей был доступ к ней, а другие люди не могли его получить, — отмечает эксперт.

При разработке сим-карты для детей компании должны выбрать, какими функциями они хотят ее наполнить. Уровни защиты детей от нежелательного контента и мошенников будут зависеть от нагрузки на ИТ-службу компаний и от стоимости конечного продукта.

— Любой бизнес ищет выгоду — это факт. Если мобильным операторам поставят ограничение на цену, они установят только те технологии, которые в нее впишутся. Скорее всего, это будет базовая фильтрация сайтов и перехват звонков мошенников. На мой взгляд, было бы правильным, если бы правительство как-то поддержало бизнес в этом вопросе: таким образом он смог бы добавить больше полезного для детей и родителей функционала по более доступной цене, — отметила она.

ЦИФРЫ

По данным МВД, число детей, ставших жертвами телефонных и интернет-мошенников, увеличилось на 30 процентов за последние два года. Так, в 2023 году жертвами подобных преступлений стали почти 3,8 тысячи детей, в 2024 году — 3,9 тысячи, а в 2025 году от данных преступлений пострадали уже 4,9 тысячи несовершеннолетних.