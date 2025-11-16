“Альтернативе для Германии” понравился запрет США на деятельность европейских антифашистов

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АДГ, AfD) приветствовала решение правительства США классифицировать известную немецкую антифашистскую группу и три другие европейские левацкие сети как террористические организации, призвав Берлин и другие европейские правительства последовать их примеру.

Но историки антифашизма предупреждают, что в то время, когда ультраправые группировки добиваются успехов на выборах по всему европейскому континенту, этот шаг создал опасный прецедент, который может подготовить почву для более широкого подавления левого активизма, пишет The Guardian.

Государственный департамент США объявил в четверг, что запрет будет распространяться на немецкую антифашистскую группу "Антифа Ост", члены которой подвергались судебному преследованию со стороны властей Германии за нападения на ультраправых деятелей; итальянский “Международный революционный фронт”, который в 2003 году отправил посылки со взрывчаткой тогдашнему президенту Европейской комиссии; и две организации, обвиняемые в закладке бомб в Греции: "Вооруженное пролетарское правосудие" и "Революционная классовая самооборона".

АДГ уже давно призывала власти Германии принять аналогичное решение в отношении антифашистских группировок, еще до того, как в начале этого года она стала крупнейшей оппозицией в парламенте Германии.

“Антифа - это террористическая организация, и немецкому государству было бы легко принять меры против нее, только те, кто находится у власти, не хотят этого”, - сказал Штефан Бранднер, заместитель федерального представителя AfD, обвинив немецкое государство в терпимости к насилию со стороны крайне левых.

Запрет может привести к замораживанию любых активов, принадлежащих группировкам, удерживаемым в США, и запрету на въезд их членов в страну.

Марк Брэй, профессор Ратгерского университета, который преподает курс истории антифашизма, сказал, что из четырех запрещенных группировок только "Антифа Ост" была явно антифашистской организацией.

“Остальные - это революционные группы”, - сказал он. “Это показывает, как администрация Трампа пытается объединить все революционные и радикальные группы под лейблом ‘антифа’. Устанавливая предполагаемое существование иностранных антифа-групп, администрация Трампа, похоже, готовит почву для объявления американских антифа-групп (и всего, что они считают "антифа") связанными с этими предполагаемыми иностранными террористическими группами”.

Движение "антифа" возникло в Германии в 1920-х годах, пишет The Guardian. Но этот термин чрезвычайно расплывчат и часто применяется к различным левым активистским группам, общим знаменателем которых является их оппозиция фашизму.

Члены организации "Антифа Ост" обвиняются в нападении на неонациста в Дрездене, а также в других актах насилия в отношении людей, которых считают принадлежащими к ультраправой среде, в том числе в Венгрии, в период с 2018 по 2023 год.

В июле в Германии были предъявлены обвинения шести предполагаемым членам организации, а ее наиболее известная участница Майя Т. содержится под стражей в Венгрии в условиях, которые ее сторонники назвали бесчеловечными. В январе леваки предстанут перед судом, и им грозит до 23 лет тюремного заключения.

Служба внутренней разведки Германии BfV, которая определила AfD как “убежденную правоэкстремистскую” силу, ранее пришла к выводу, что “движение ”антифа" не имеет ни фиксированной организационной структуры, ни какой-либо четко определенной иерархии.

Историк Рихард Рормозер сказал, что это название настолько широкое, что его можно применять не только к “группам в черном, готовым к насилию”, но и к мирным группам активистов - от Центра Анны Франк до студенческого движения "Белая роза", вдохновленного христианами студенческого объединения, выступавшего против нацистов в 1930-х годах.

“Трамп придерживается вероломной тактики, - сказал эксперт в интервью Der Spiegel. – Называя группы ”антифа", он может запретить левые группы и демонстрации и расправиться с деятелями оппозиции, как только кто-то будет замечен в толстовке "антифа" или с флагом "антифа"". Поступая таким образом, по его словам, он может узаконить любые свои действия против “любого, кто, в более широком смысле, находится слева от него или выступает против него”.

Итальянская Fai/Fri, или Неформальная анархистская федерация/Международный революционный фронт, представляет собой совокупность анархистско-повстанческих ячеек, которые считаются наиболее структурированными и хорошо зарекомендовавшими себя из европейских групп, назначенных администрацией Трампа, поясняет The Guardian. Группировка, которая, в отличие от других итальянских анархистских движений, выражает себя посредством насилия, была основана в декабре 2003 года, когда она распространяла листовки, в которых брала на себя ответственность за взрыв двух мусорных баков рядом с домом Романо Проди, который в то время был президентом Европейской комиссии, в Болонье. Несколько недель спустя в руках Проди взорвалась бомба в посылке. Он не пострадал, напоминает The Guardian.

Итальянские службы безопасности описывают Fai/Fri как “горизонтальное” движение, состоящее из автономных ячеек, объединенных повстанческо-анархистской идеологией и использующее прямые вооруженные действия. Другие действия включают в себя взрывы писем-бомб в посольствах Швейцарии и Чили в Риме в 2010 году и нанесение удара по колену Роберто Адинольфи, тогдашнему исполнительному директору компании по ядерному машиностроению Ansaldo Nucleare, в 2021 году.

Мэри Боссис, профессор международной безопасности из Университета Пирея в Афинах, сказала, что насилие было обычным явлением на стыках широких общественных движений.

“Но это не означает, как в случае с "антифа", что все движение либо склонно к насилию, либо поддерживает терроризм. На самом деле это совсем не так … Противостояние фашизму не делает человека террористом”.

В сообщениях греческих СМИ этот шаг США был охарактеризован как “опасное развитие событий” в то время, когда угроза со стороны правых по обе стороны Атлантики была столь очевидной.

После распада неонацистской партии "Золотая заря", которая стала третьей по величине партией Греции во время долгового кризиса, длившегося почти десять лет, появились ультранационалистические, крайне правые партии, которые прошли в парламент Эллады, отмечает The Guardian.