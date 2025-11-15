Российские войска продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и центрам принятия решений. Так, накануне были уничтожены одна из крупнейших ГАЭС в Европе, часть логистических узлов ВСУ. Однако внимание общественности привлекло другое. Серьезный урон понесла 20-тысячная группировка войск, расположенная в приграничье, а также стерты с лица земли мобрезерв и центры приятия решений НАТО в Киеве.

Массированная атака по объектам инфраструктуры Украины, а также центрам принятия решений длилась почти 6 часов. По некоторым данным, Москва задействовала порядка 500-600 «Гераней», минимум десяток «Искандеров» и до 24 «Калибров» и «Кинжалов».

Мощные взрывы гремели на всей территории Киева. Разрушения получили все столичные ТЭС, из-за чего Киев столкнулся с масштабным блэкаутом. По данным военкоров, приоритетными целями для ударов стали три ТЭС, расположенные в черте города, с также Белоцерковская ТЭС в Киевской области. Не исключено, что список будет дополнен, поскольку специалистам необходимо время, чтобы подсчитать наненессый урон.

Удар “Циркона”: Кого уничтожили наши ракетчики - натовского генерала или “птицу” покрупнее?

Отмечается, что впервые за всё время проведения СВО к своим целям «Герани» подлетали на сверхмалых высотах. Это существенно затруднило работу ПВО, а в некоторых районах сделала её практически невозможной.

Не один Киев «гремел»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил: внимание российских военнослужащих привлёк не только Киев, но и Полтава. Так, недалеко от города была уничтожена крупная нефтебаза, объекты энергосети и логистики. В Сумской области атаке подверглись склады ВСУ и мобильные РЛС. То же самое и в Черниговской области.

В Киеве серьёзно пострадали объекты ПВО, энергетическая инфраструктура, важные ремонтные зоны и склады. Не остались без «внимания» базы БПЛА, транспортные узлы и авиаремонтное предприятие.

Внимание экспертов также привлекли удары по пунктам дислокации личного состава ВСУ. Так, по данным СМИ, в Харьковской области удары наносились по авиабазе в Чугуеве, где находились британские наёмники. Именно за ними наши дроноводы ведут активную охоту уже несколько дней.

Российские военные успешно поразили две базы, на территории которых располагались как солдаты, так и офицеры.

Не осталась без внимания и Днепропетровская область. В «гости» к Василькову прилетело порядка 20 дронов. Отмечается, что городок не в первый раз подвергается атаке.

Помощь с воздуха

Пока российские бойцы приближаются к Славянско-Краматорской агломерации, с воздуха по ней наносятся наиболее ощутимые удары. Так, в Славянске и Краматорске многочисленные резервы ВСУ были уничтожены.

Эта же участь настигла украинских солдат и иностранных наёмников в Николаевской области. В областном центре в результате ударов уничтожено несколько артиллерийских районов, серьёзно повреждена логистика и объекты ПВО.

После удара по казарме ВСУ в город стекается огромное количество грузовиков. Местные жители и военкоры отмечают: часть грузовиков с табличками «Груз-200» отправилась в сторону Одессы и Херсона, в то время как другие направились в Румынию. Это говорит о том, что в числе погибших достаточное количество иностранных наёмников и комбатантов.

При этом самые важные цели остались в Киеве. Некоторые источники сообщают: «Искандеры» нанесли удар по подземным командным штабам и центрам принятия решений. Именно там располагались консультанты из стран НАТО, которые не только курировали украинских военных, но и стоят за большинством ударов по территории нашей страны.

Ответ на «Фламинго»

Совсем недавно в украинской прессе появилась новость: на территорию России полетел «Фламинго». Новая украинская ракета после сбития рассыпала странный БК. Затем внимание украинцев снова привлекли Новороссийск и Геленджик. Попытки уларить по НПЗ не увенчались успехом, однако такая дерзость не могла остаться без внимания, и уже через несколько часов российские войска нанесли ответный удар.

В соцсетях украинские обыватели отметили очередную «ответку», заявив, что видели, как в сторону Киева полетели десятки «Гераней». Даже украинские военные обозреватели не оставили ситуацию без внимания.

А после «Гераней» случилось то, что никто явно не ожидал. На территорию Незалежной дождём обрушились «Искандеры», «Кинжалы» и «Калибры». Местные жители отмечали характерные вспышки в небе, а затем и вовсе начали рассказывать в соцсетях о масштабных отключениях электричества.

Так, к примеру, очередной «прилёт» оставил весь Киев без света. Поддерживать питание восточной части Украины осталась «Кременчугская» ГЭС и половина «Славянской» ТЭС, отмечали местные. Однако всего через несколько часов милосердие россиян иссякло: удары пришлись и по этим электростанциям, погрузив города Украины в темноту и хаос.