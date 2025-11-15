Президенты обнялись, кризис продолжается: между Кремлем и Баку по-прежнему искрит

Октябрь 2025 года. Лидеры России и Азербайджана публично обнимают друг друга в Душанбе и устами Ильхама Алиева объявляют бушевавший в предыдущие месяцы кризис в отношениях между двумя странами не то что законченным, а даже никогда и не существовавшим.

© Московский Комсомолец

Но, как вскоре стало ясно, кризис продолжил свое существование и лишь перешел в более скрытую, менее публичную и чуть менее эмоционально заряженную форму. Но бывают моменты, когда властям в Баку становится затруднительно выдерживать благопристойный фасад «беспроблемных отношений» и противоречия вновь вырываются наружу. Сейчас мы стали свидетелями очередного такого момента.

Официальное сообщение МИД Азербайджана по поводу вызова посла РФ в Баку в это ведомство: «Во время встречи была выражена резкая нота протеста в связи с тем, что около 1:00 ночи 14 ноября одна из ракет типа «Искандер», запущенных в результате ракетно-дроновой атаки на столицу Украины город Киев, упала на территорию посольства». Дальше в заявлении перечисляются предыдущие случаи поражения азербайджанских целей на Украине и констатируется: «Было подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы о целенаправленном характере ракетных ударов». Резюмирующая часть: «От России было истребовано проведения соответствующего расследования и предоставления подробных разъяснений».

«Подробные разъяснения» Москвы — правда, в неофициальной форме — не заставили себя ждать. Заявление некоего «военного источника» государственному российскому информационному агентству: «Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ».

В Баку этими «подробными разъяснениями» вряд ли удовлетворятся. Как следует из опубликованной на русскоязычной части официального сайта Ильхама Алиева информации о его телефонном разговоре с «Володимиром» Зеленским (нарушающая правила русского языка лишняя буква «о» - это в данном случае тоже политическая демонстрация), Баку не склонен воспринимать версию и — по крайней мере, публично — солидаризируется с позицией официального Киева в этом вопросе.

Кому-то может показаться, что воспроизведенный выше обмен колкостями несколько контрастирует с внешней благостной атмосферой встречи Путина и Алиева в столице Таджикистана. Но этот «кто-то» ошибается. Вскоре после возвращения Ильхама Алиева из Душанбе в Азербайджане грянула политическая сенсация. Занимавший в течении более чем четверти века - и при Алиеве-старшем, и при Алиеве-младшем — пост главы администрации президента Рамиз Мехтиев был взят под арест и обвинен в попытке организации государственного переворота.

В СМИ Азербайджана Россия была пристегнута к этому удивительному повороту событий двойственным образом. Утверждалось, что 87-летний политический аксакал планировал захватить власть в Баку в интересах Кремля. А еще утверждалось, что Россия сама же его сдала. Поверить и в то и в другое решительно невозможно. Но, видимо, этого и не требовалось. Что требовалось, так это послать сигнал: противоречия и разногласия с Москвой в силу прагматических политических причин «заметены под ковер», но отнюдь не исчезли.

Еще более красноречивым сигналом подобного толка стала судьба задержанной в Азербайджане в период резкого публичного обострения отношений Москвы и Баку группы простых российских граждан — или, вернее, то, что пока в этой судьбе не произошло никаких особо значимых изменений. Упор в предыдущем предложении стоит сделать на слове «пока». Я точно знаю, что люди не забыты, что над их освобождением работают. Но тот факт, что пока эта работа не завершена, говорит сам за себя.

Иногда объятия двух президентов не ставят точку в конфликте двух стран. Они лишь переводят этот конфликт в иную плоскость. У Москвы и Баку много объективно совпадающих интересов. Но интересов, которые не совпадают, тоже не меньше. А кроме такого предельно прагматично термина, как «интерес» есть ведь, во всяком случае, со стороны Баку, еще и эмоциональная составляющая. И что здесь первично, а что вторично, сказать уже очень сложно или даже в принципе невозможно.