«Почему Баку верит, что его посольство атаковал российский „Искандер“?»

«Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – сказал эксперт агентству РИА Новости.

© Прокуратура Украины

По его словам, в случае с «Искандером» воронка на месте попадания ракеты была бы огромной, а в случае подрыва ее боевой части в воздухе множественные повреждения получили бы не только указанное строение, но и все окружающие его здания.

Он также отметил, что пользователи украинских ресурсов опубликовали множество фотографий с фрагментами упавших и разорвавшихся на улицах Киева зенитных управляемых ракет комплекса ПВО Patriot производства США.

Источник подчеркнул, что это не первый случай, когда киевский режим пытается выдать за последствия якобы российских ударов по гражданской инфраструктуре непрофессиональные действия своих расчетов ПВО, размещенных внутри городской застройки.

В РФ ответили на заявления Баку о попадании «Искандера» в посольство в Киеве

Ранее МИД Азербайджана вызвал российского посла в республике Михаила Евдокимова. Ему вручили ноту протеста – из-за падения ракеты на территорию азербайджанского посольства в Киеве в ночь на 14 ноября.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате ракетно-беспилотного обстрела столицы Украины города Киева около 01:00 ночи 14 ноября, и ему была вручена соответствующая нота», – говорится в сообщении.

По утверждению Баку, в результате падения ракеты была разрушена часть ограждения на территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел. Пострадавших нет.

В ходе встречи было подчеркнуто, что «подобные нападения» на азербайджанские дипломатические представительства «недопустимы». МИД Азербайджана предложил российской стороне провести расследование произошедшего и предоставить «подробные объяснения».

Кроме того, в сообщении внешнеполитического ведомства приводятся данные об атаках БПЛА на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области в августе, в результате которых был нанесен ущерб инфраструктуре предприятия. В азербайджанском МИДе указали, что подобные инциденты «вызывают вопросы о преднамеренном характере» ударов.

Российская сторона пока не комментировала обвинения Баку.

– Версия о повреждении посольства в результате работы украинской ПВО выглядит вполне правдоподобно, – уверен редактор «АПН Северо-Запад» Андрей Дмитриев.

– Вряд ли наши стали бы бить по дипломатическому представительству, хотя Азербайджан и ведет себя как вполне недружественное государство. Там, кстати, рядом ракетный завод «Артем», который является законной целью для российских атак. Если хотят быть в безопасности – могут собрать чемоданы и куда-нибудь переехать подальше.

А вот августовские удары по азербайджанскому нефтяному терминалу в Одесской области выглядят вполне логично. Москва регулярно бьет по объектам энергетики на Украине, и кто там собственник, не имеет значения, поскольку это часть снабжения ВСУ, а также прибыли, идущей в бюджет Киева.

Что касается отношений Москва – Баку, то, как я уже говорил, зря все обрадовались «оттепели» после встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Азербайджан продолжает проводить русофобскую политику и помогать Киеву. Недаром после инцидента первым делом Владимир Зеленский бросился звонить Алиеву и получил от него полную поддержку. Думаю, от данного «стратегического партнера» мы ещё получим немало ножей в спину.

– Как показывает опыт, в таких случаях нередко следует пауза на уровне официальных заявлений (по крайней мере, со стороны одной из сторон), чтобы провести непубличные консультации, – говорит политический аналитик Михаил Нейжмаков.

– Кроме того, Минобороны РФ, по крайней мере, в первые часы после заявлений Баку, также не давало официальной оценки этой ситуации.

«СП»: В апреле 2022 года Баку передал Москве координаты своих дипломатических представительств, расположенных на Украине. Министерство обороны России заявило, что примет их во внимание, указывают в азербайджанском МИДе. Так ли это?

– Минобороны РФ факт передачи такого документа пока официально не подтверждало. Впрочем, ничего необычного в том, что такие координаты могли передаваться, нет. Понятно, что третьи страны будут стремиться снизить риски для своих диппредставительств в Киеве, но это не нейтрализует подобные риски полностью.

«СП»: А если бы укродрон атаковал азербайджанский объект в России, реакция была бы иной?

– Вероятность такого инцидента в отношении, например, посольства Азербайджана в Москве, значительно меньше по объективным причинам. Все же российская столица в целом хорошо защищена от атак дронов. Но если бы такой инцидент, теоретически, произошел с посольством Азербайджана в Москве, можно предположить, что официальная реакция Баку последовала бы, хотя скорее всего куда более сдержанная.

«СП»: О чем могли говорить Зеленский с Алиевым? Какие совместные действия могут предпринять?

– По данным пресс-службы президента Азербайджана, именно Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву. Это вполне ожидаемая тактика, когда одна из сторон конфликта заостряет внимание на ситуации, которая может усилить напряженность между ее противником и третьими странами.

При этом в том же официальном сообщении было упомянуто, что Ильхам Алиев в ходе этого общения заявил, что «подобные нападения на дипломатические представительства недопустимы». То есть был использован именно термин «нападение», а не какой-то из более нейтральных, например, «инцидент».

Конечно, пресс-служба президента Азербайджана передала его слова именно в формате косвенной речи, а не прямой цитаты, создавая теоретическую возможность смягчить эту формулировку в дальнейших комментариях. Но и в заявлении МИД Азербайджана было сказано про «вызывают вопросы о преднамеренности ракетных ударов». То есть, пока Баку склонен заострить, а не просто обозначить внимание к инциденту.

Возможно, какие-то новые публичные шаги в рамках сотрудничества Баку с Киевом также последуют. Например, связанные с передачей гуманитарных грузов для Украины или визитом официальных лиц из Азербайджана в Киев. Скажем, парламентской делегации, представители которой, к тому же, могут выступить с более резкими высказываниями, чем представители исполнительной власти.

«СП»: Этот инцидент используют для дальнейшего разрыва Баку с Москвой? Какие ещё могут быть последствия?

– Официальная реакция на любой инцидент, потенциально усиливающий противоречия между государствами, отражает не только масштаб этого события, но и характер уже сложившихся на тот момент отношений между этими игроками. Возможно, есть и какие-то иные противоречия между Баку и Москвой, которые усиливают эту напряженность.

Можно отметить, что в начале ноября 2025 года руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, позитивно оценив принципы отношений Москвы и Баку, отметил, что октябрьские переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе – «значимый шаг на пути нормализации отношений». Это можно понимать и в том смысле, что не все противоречия на таком пути в Баку считали преодоленными.

Пока все же сохраняется заметная вероятность, что нынешний всплеск напряженности между Баку и Москвой успеет завершиться «разрядкой» до неформального саммита СНГ в конце декабря. Но в 2026 году возможность периодического усиления противоречий в российско-азербайджанских отношениях (не обязательно напрямую проявляющегося в публичной плоскости) также сохраняется. Например, на фоне приближения парламентской кампании в Армении, когда интересы Москвы и Баку могут расходиться.