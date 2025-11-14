Прошедшей ночью в ответ на бандеровские воздушные теракты наши ракетчики и дроноводы нанесли мощнейший удар возмездия по Киеву - далеко не рекордный, но весьма ощутимый для врага.

Как сообщил украинский оппозиционер Анатолий Шарий, «в городе взрывы просто не утихают». Были атакованы все киевские ТЭЦ, разрушен столичный Институт автоматики, работающий в интересах ВСУ.

Самостийные официалы по соображениям пропаганды держатся бодрячком и разгоняют “кейс варварской бомбардировки”. Однако источник с Банковой сообщил информагентству «Суспільный» (заблокированному в РФ), что власти срочно готовят план эвакуации жителей из Киева в случае полного блэкаута.

Делается это не в интересах простых людей, а как мера на случай энергетического майдана. Вывоз киевлян направлен на то, чтобы не допустить массовых протестов в столице. «Суспільный» пишет, что «план эвакуации уже утвержден: подготовлены маршруты и запас топлива». Правда, мэр Кличко об этом ничего не знает - ему просто не сказали.

Утром пришла информация, что российские БПЛА и ракеты атаковали военные цели и объекты двойного назначения в столичной агломерации (Киев, Бровары, Буча, Белая Церковь, Борисполь, Вышгород и др.). Самостийная ПВО явно не справилась и обстреливала очередями жилые дома.

По словам обзорщика “Экономической правды” (заблокированной в РФ) Богдана Мирошникова, “шахеды” (так в 404-й упорно называют наши “Герани”) заходили в Киев на сверхнизких высотах - 30-50 метров, потом чуть поднимались, но не выше 20-25 этажа. Он врет, что “почти 2 десятка “шахедов” прилетели в многоквартирные дома”.

“Герани” несут 90 кг взрывчатки, и в случае прилета по многоэтажке было бы разрушено сразу несколько этажей, а суммарное число жертв исчислялось бы сотнями. К счастью, этого и близко нет. Даже знаменитый брехун Зеленский заявил, что погибло 4 человека. Киевская мэрия, к слову, сообщила только об одной жертве (что, безусловно, на совести криворуких самостийных зенитчиков) и 24 раненых, а также о том, что повреждено около 30 многоэтажек, при этом с мест пишут, что “горят обычные квартиры”.

Можно смело утверждать, что бандеровская ПВО получила приказ стрелять по домам с целью нанесения максимального ущерба мирным жителям, чтобы продать «трагедию» Западу.

Согласно сводке Повітряних сил, в ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры (т.е. военным целям) Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Зафиксировано бандеровскими радарами 449 средств воздушного поражения, в том числе 19 ракет (13 из них - “баллистика”) и 430 БПЛА различных типов.

Также утверждается, что наши, возможно, использовали три “Кинжала” и один “Циркон”. Позже почему-то говорун Одесского гауляйтерства Братчук подправил ВСУ, дескать, не один, а два “Циркона” бабахнули по Сумам.

Оттуда сообщают: “Прилетело по лакокрасочной фабрике Полисан. Дымяра на полгорода. Даже вторичка (повторная детонация) была. Сегодня с утра был прилет ракетой. Пока не знаю куда. Но, говорят, “Циркон".

Этот удар прокомментировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев: “Ракета очень мощная, и тут смело можно сделать два вывода: во-первых, очень удобный случай её испытать.

Во-вторых, получены сведения, что в Сумах был кто-то очень важный, командование, генералитет, вероятно, высшие офицеры НАТО. По простым мыколам такими ракетами не бьют, там РСЗО с головой хватит”.

Открытых данных о “Цирконе”, кстати, немного. Но то, что известно, впечатляет, если не сказать шокирует. Так, у самой цели ракета пикирует и кратковременно набирает фантастические 9100 км/ч (8 МАХов), при этом несет до 500 кг. Судя по всему, версия Лебедева что ни есть самая рабочая, а подробности появятся позже.

Кроме того, согласно украинскому мониторингу, конкретно прилетело по Одесской и Николаевской областям. Зафиксированы атаки по портовой и прибрежной инфраструктуре. Возможно, были опять атакованы порты Рени и Измаил. Есть информация о взрывах в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях.

Любопытно, что накануне госсекретарь США Марко Рубио неожиданно признал, что ВС РФ уничтожают поставляемые ВСУ американские системы ПВО уже через неделю после передачи.

Есть смысл его процитировать: “В Киеве, например, более 50-60% времени нет электричества… И это, несомненно, часть стратегии России… именно поэтому мы вели с ними (украинцами) переговоры о средствах защиты, которые могли бы обеспечить безопасность их энергосистемы.

Но в конечном счёте, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, проблема останется. Так было на протяжении последних двух или трёх лет”.

Это означает, что янки с большим скептицизмом смотрят на поставки новых “Пэтриотов”. Но разве это остановит профессионального попрошайку Зеленского.

Он, как сообщил греческий портал Pronews, экстренно отправляется в Афины клянчить еще два ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2. По данным издания, Зеленский прибудет в Грецию 16 ноября с однодневным визитом, при этом программа его встречи постоянно корректируется из соображений безопасности.