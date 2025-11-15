Америку перекосило: эксперт объяснил страхи Вашингтона перед военной мощью КНР

Американские военные аналитики в очередной раз забили тревогу – мол, из-за перекосов в их оборонном бюджете, Китай сейчас может опередить и победить США. Насколько обоснована паника американских экспертов (и паника ли это?), рассказал исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, доктор юридических наук, заслуженный юрист России, профессор, генерал-лейтенант, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов.

© Московский Комсомолец

- Юрий Николаевич, сетования американских и прочих западных экспертов (весьма авторитетных) о растущем превосходстве китайской военной мощи (над американской) уже не раз звучали. Ну, казалось бы, сделайте выводы, что-то свое противопоставьте – нормальный ход. Чего истерить?

- Утверждается, что, вроде бы, разработки ведутся, а реального и, главное, быстрого результата, увы, не наблюдается. Вот поэтому и тревога.

- Кто паникует?

- Ну, не то, чтобы паникует… Так, Центр новой американской безопасности (CNAS) опубликовал доклад «Как расходы США на оборону ставят инновации выше сдерживания». Авторы доклада Карлтон Хэлиг и Филип Ширс сокрушаются, что более десяти лет Соединенные Штаты стремились модернизировать свои вооруженные силы для сдерживания Китая, но застряли в тупике развития, что позволило Китаю неуклонно менять баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе в свою пользу: «В последние годы оборонный бюджет США непропорционально сильно инвестировал в долгосрочные программы развития в ущерб созданию достаточного потенциала на ближайшую перспективу. В результате сегодняшние Объединенные силы меньше, старше и менее боеспособны, чем когда-либо в новейшей истории».

- Американцы признали свое отставание в разработке военных технологий?

- По сути, да. Судите сами.

За последние 15 лет средние сроки и стоимость разработки Пентагоном основных систем вооружения значительно выросли, а доля расходов на исследования, испытания и оценку (НИОКР) в общем оборонном бюджете продолжала неуклонно расти.

Несмотря на длительные периоды дорогостоящих исследований и разработок, основные системы вооружения часто не запускались в производство вовремя или в количествах, достаточных для того, чтобы иметь решающее значение для американских военных. Рост стоимости НИОКР также повлиял на уже существующие программы, где непредвиденные проблемы модернизации мешали планам по расширению производства имеющихся возможностей.

- Почему так произошло?

- В докладе, о котором я сказал, приведено много причин, частично объясняющих, а, в основном, пытающихся оправдать сложившуюся ситуацию. Основная мысль такова: Пентагон должен расширить закупки современных средств для поддержки сдерживания в краткосрочной перспективе, но не может рисковать и жертвовать программами модернизации следующего поколения, которые обеспечивают долгосрочное военное преимущество Америки. Поскольку ускоренное наращивание Китаем обычных вооружений оказывает значительное давление на нынешние Объединенные силы, необходимость устранения пробелов в их краткосрочном потенциале стала критически важной.

В докладе делается вывод о том, что бюджетный запрос на 2026 финансовый год и единовременное финансирование согласования в рамках «Закона об одном большом красивом законопроекте» в конечном итоге не обеспечивают необходимых инвестиций для укрепления сдерживания как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вместо этого нынешняя администрация, похоже, совершает ту же ошибку, что и многие предыдущие администрации, отдавая приоритет дорогостоящей разработке систем следующего поколения в ущерб закупке и развертыванию возможностей, которые доступны для заполнения пробелов в сдерживании сегодня.

Бюджет на 2026 финансовый год рискует поставить будущие приоритеты модернизации в зависимость от политических результатов дебатов по необоронным вопросам. В отсутствие возврата к стандартным процессам оборонного бюджетирования программы модернизации, получившие авансовый платеж, вероятно, застопорятся или полностью потерпят неудачу.

- Что конкретно предлагается сделать?

- Чтобы выйти из тупика развития, в докладе рекомендуется в будущих оборонных бюджетах сделать акцент на закупках и ускоренных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР) в рамках основных оборонных программ: «Закупить эффективные и готовые к использованию боевые самолеты (например, F-15EX и B-21), а также наземные средства дальнего действия (например, Precision Strike Missile Increment 2, Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System и Mid-Range Capability).

Обеспечивать быструю разработку, производство и масштабирование недорогих систем вооружения, таких как дешевые крылатые ракеты или беспилотники, чтобы связать и дополнить появление возможностей следующего поколения.

Рассмотреть возможность перераспределения средств на закупки в судостроении с неприоритетных морских платформ, таких как десантные транспортные суда, на более насущные приоритеты судостроения, такие как промышленные мощности и подводные возможности».

- Странно, если не сказать – фальшиво звучат стенания американцев, что им чего-то недостает и они отстают. И это при их гигантском военном бюджете…

- Наверное, вопрос - в распределении средств и эффективной, рациональной их трате. Впрочем, при работе над бюджетом военные никогда не скажут, что денег много и есть даже лишние. Всегда наоборот – дайте еще!

В своих усилиях по модернизации Пентагон отдавал приоритет изысканным военным возможностям следующего поколения, таким как самолеты-невидимки, подводные лодки с баллистическими ракетами и разросшиеся спутниковые группировки. Хотя этот подход использует преимущества Америки в области высоких технологий, создание современного оружия также требует значительного времени и ресурсов для достижения зрелости и часто связано с длительными задержками и трудностями при его приобретении. Эти препятствия, как правило, исключают массовость и масштабность. Конфликт на Украине демонстрирует, что большое количество относительно доступного и простого оружия, такого как артиллерийские снаряды и дешевые беспилотники, по-прежнему актуально в современной войне.

Бюджет Пентагона, составляющий 961,6 млрд долларов, огромен. Большая его часть идет на расходы, связанные с военным персоналом (MILPERS), а также на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M). Хотя инвестиции в MILPERS и O&M действительно способствуют сдерживанию в краткосрочной перспективе, повышая боеготовность, инвестиции в эти категории лишь улучшают возможности имеющегося оружия и личного состава. Боеготовность не увеличивает численность ВС сверх ее текущей численности и не позволяет размещать новые средства для заполнения пробелов. Инвестиционная часть оборонного бюджета – те статьи бюджета, которые посвящены исследованиям, разработке и закупке новых военных систем – составляет меньшую часть от общей суммы. В 2026 финансовом году инвестиции в потенциал будущих ВС составили 384,3 млрд долларов – около 40 процентов – от общего запрашиваемого оборонного бюджета.

За последние несколько десятилетий среднее время, необходимое Пентагону для принятия новой крупной системы вооружения, значительно выросло из-за длительных и все более дорогостоящих этапов разработки.

- Помнится, американцы еще жаловались на истощение своих запасов?

- Да, было. Вдруг выяснилось, что США использовали около четверти своих современных перехватчиков ракет THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), защищая Израиль от ударов иранских баллистических ракет во время 12-дневной войны в июне сего года, что выявило дефицит поставок. С тех пор правительство США расширило предыдущий контракт с оборонной компанией Lockheed Martin более чем на 2 миллиарда долларов для поддержки производства THAAD. Однако эти перехватчики, стоимость которых, согласно бюджету Агентства по противоракетной обороне на 2025 год, составляет около 12,7 миллиона долларов за единицу, также требуют много времени на производство.

Первоначально система THAAD была развернута на территории США и в Азиатско-Тихоокеанском регионе и считается ключевой частью стратегии сдерживания США против Китая.

Хотя система по-прежнему способна сбивать китайские ракеты, эксперты предупреждают, что проблемы Пентагона с поставками в сочетании со стремлением Пекина создать более современные ракеты представляют растущую угрозу интересам США.

- Что в действиях Пекина больше всего тревожит американцев?

- Американцев тревожит буквально все. Так, агентство CNN приводит новый анализ спутниковых снимков, карт и правительственных уведомлений, свидетельствующий, что с 2020 года Китай осуществил масштабное расширение объектов, связанных с производством ракет.

Площадь этих объектов, включающих в себя заводы, а также научно-исследовательские и испытательные центры, увеличилась более чем на 2 миллионов квадратных метров застройки с начала 2020 года по ноябрь 2025 года.

Уильям Альберк, старший научный сотрудник Тихоокеанского форума и бывший директор НАТО по контролю над вооружениями, заявил: «Китай позиционирует себя как мировую сверхдержаву. Мы находимся на начальном этапе новой гонки вооружений. Китай уже бежит спринт и готовится к марафону».

CNN напоминает, что с момента прихода к власти в 2012 году китайский лидер Си Цзиньпин вложил миллиарды долларов в покупку и модернизацию военной техники в рамках четко обозначенной цели — быстро превратить вооруженные силы страны - Народно-освободительную армию Китая (НОАК) в боевую силу «мирового класса». НОАК уже давно является крупнейшей в мире армией с численностью личного состава свыше 2 миллионов человек.

Си Цзиньпин укрепил Ракетные войска НОАК (РВНОАК) – элитный род войск, отвечающий за быстрорастущий арсенал ядерных и баллистических ракет Китая. Он назвал эти силы «ядром стратегического сдерживания, стратегической опорой положения страны как крупной державы и краеугольным камнем, на котором строится национальная безопасность».

- Каков ядерный арсенал Китая?

- Китай — одна из немногих стран, имеющих функционирующую ядерную триаду. На суше Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая (PLARF) располагают различными межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР): твердотопливными МБР дорожно-мобильного базирования, такими как семейство DF-31, большими твердотопливными МБР, такими как DF-41, а также устаревшими шахтными и жидкостными МБР, такими как жидкотопливная DF-5. PLARF также располагает баллистическими ракетами меньшей дальности, например, DF-16 и DF-21 (включая «убийцу авианосцев» DF-21D).

На море Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая предоставляют Китаю надежный вариант ответного удара. Баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) JL-2 и JL-3, установленные на моделях проекта 094 «Цзинь», позволяют Китаю патрулировать более удаленные воды, угрожая ядерным ударом по континентальным целям - материковой части США.

С воздуха Военно-воздушные силы НОАК могут запускать крылатые ракеты воздушного базирования CJ-20 со стратегического бомбардировщика H-6. Хотя H-6 сильно устарел, ведутся работы по созданию как современного стратегического бомбардировщика (H -20), так и тактического бомбардировщика (JH-XX), способных нести ядерное оружие.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) за июнь 2025 года, Китай наращивает свой арсенал ядерного оружия быстрее, чем любая другая страна, ежегодно увеличивая его примерно на 100 новых боеголовок с 2023 года, Хотя, по данным Союза обеспокоенных ученых, его общее количество по-прежнему значительно отстает от количества ядерных боеголовок США и России, на долю которых в совокупности приходится 90% мирового арсенала.

- Основной упор делается на ракетные носители?

- Это наиболее рационально и эффективно. В декабре 2024 года Пентагон подсчитал, что ракетные силы Китая увеличили поставки ракет на 50% за предыдущие четыре года. Китай переходит к разработке или уже принял на вооружение модернизированные МБР с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (ИНЧ), включающие несколько боеголовок на ракету, что увеличивает количество боеголовок и усложняет расчеты противоракетной обороны.

Вообще же, в 2025 году Китай одобрил увеличение своего оборонного бюджета на 7,2%, в результате чего общие расходы составили около 245 миллиардов долларов. Это четвертый год подряд, когда военные расходы растут более чем на 7%, хотя многие эксперты утверждают, что реальные расходы Китая, вероятно, значительно выше официальных данных.

Очевидный всплеск производства ракет в Китае произошел на фоне того, что США развернули сложные оборонные системы на Украине и в Израиле, что привело к нехватке боеприпасов и вызвало дебаты в Вашингтоне о том, как и где размещать свое современное оружие.

НОАК, не участвовавшая в боевых действиях с момента непродолжительного конфликта с Вьетнамом в 1979 году, извлекает уроки из продолжающихся конфликтов. События на Украине показали, что самый верный способ поразить важные цели — это в первую очередь подавить современные западные системы ПВО более дешевыми боеприпасами, такими как беспилотники, чтобы затем более мощные баллистические ракеты могли поражать цели.

Это требует наращивания производства как дешевых, так и дорогих ракет. Западные эксперты утверждают, что ранее Китай, якобы, считал, что для победы над Тайванем ему может понадобиться от 5000 до 10 000 ракет. Теперь оценки Пекина значительно возросли.

- Это значит, что возросло и производство ракет?

- Разумеется. По данным Китайского института аэрокосмических исследований, одна из площадок в Пекине, расширенная почти на 50% с 2020 года, занимается производством баллистической ракеты средней дальности DF-26. Военные эксперты называют DF-26 «убийцей Гуама».

Вариант этого оружия, DF-26D, оснащенный гиперзвуковым планирующим блоком, был впервые продемонстрирован на крупном военном параде в Китае в сентябре 2025 года.

Непредсказуемая траектория полета DF-26D позволяет ракете, хотя и не гарантированно, обойти перехватчики и потенциально достичь территории США на острове Гуам, где расположена авиабаза Андерсен — стартовая площадка для американских дальних бомбардировщиков.

- У Китая есть и другие военные программы?

- Безусловно. Например, практически на днях - 5 ноября - официально вошел в эксплуатацию самый современный авианосец Китая «Фуцзянь». Он оснащен электромагнитной катапультой для запуска и посадки самолетов. Как сообщают китайские СМИ, Си Цзиньпин «лично решил», что «Фуцзянь» должен использовать электромагнитное катапультное оборудование — сложную технологию, против которой недавно выступил президент Трамп.

«Фуцзянь», третий авианосец Китая, — это его самый амбициозный проект на сегодняшний день. У Китая сейчас три таких авианосца, все работающие на дизельном топливе, в то время как у США их 11, все атомные. Однако «Фуцзянь» — первый китайский авианосец, приблизившийся к американским по размерам и боеспособности.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Китай уже строит четвертый авианосец. Кроме того, разрабатываются планы дальнейшего расширения флота, возможно, в какой-то момент с переходом на атомные авианосцы, несмотря на утверждения о том, что беспилотные летательные аппараты и высокоточные ракеты могут сделать эти корабли устаревшими.

Цзян Синьбяо, научный сотрудник тайваньского Института исследований национальной обороны в Тайбэе утверждает: «Хотя беспилотные системы — это тенденция, я не думаю, что они будут представлять серьезную, смертельную угрозу для авианосцев в течение следующего десятилетия. Даже США строят новые авианосцы, демонстрируя их непреходящую ценность. Угрозы относительны и существуют для обеих сторон, будь то Китай или США».

- И чем же это Трампу не понравилась катапульта?

- Электромагнитная катапульта «Фуцзяня» для запуска самолетов и их замедления до полной остановки после посадки, похоже, аналогична той, что используется на борту американского авианосца «Джералд Форд», первого представителя новейшего поколения американских авианосцев. Однако в конце октября 2025 года Трамп раскритиковал электромагнитную технологию, назвав ее ненадежной, и заявил, что прикажет американским авианосцам вернуться к паровым пусковым установкам.

Два более ранних китайских авианосца, «Ляонин» и «Шаньдун», используют более простую технологию взлета и посадки на палубах с носовыми частями, напоминающими трамплин. Новая система может позволить «Фуцзяню» перевозить более крупные самолеты с большей оснащенностью вооружением, а также быстрее отправлять самолеты в полеты с меньшим износом каркаса.

То есть, объективно военная гегемония США неуклонно убывает, что вызывает естественное неудовольствие Вашингтона и порождает новые аналитические доклады, сводящиеся к тому, как «распилить» военный бюджет.