За три месяца госдолг США вырос на триллион. Что это значит?

В мае 2025 года долговая нагрузка на США еще составляла $36,2 трлн, на 11 августа — $37 трлн, а в начале ноября — уже $38 трлн. Ее увеличение опережающими темпами становится одной из примет президентства Дональда Трампа. По иронии республиканец давал обещание не только снизить, но и целиком выплатить государственный долг.

Федеральная резервная система по-прежнему может этого добиться, ради чего ей понадобится напечатать недостающие средства. Разумеется, это крайний метод. Прежде чем начать рассматривать его всерьез, США намерены выжать максимум из тарифов на товары иностранных государств.

Голос долга

Прежде всего — из-за чего он растет? С 1989 года в Нью-Йорке отсчитывают ход "Часы национального долга", которые установил на своем офисном здании магнат-застройщик Сеймур Дерст. В те времена ему казался категорически неприемлемым государственный долг в $2,7 трлн. То, что происходило затем, превзошло все его ожидания. В 2008 году объем американских заимствований превысил $10 трлн, и на циферблате часов не нашлось подходящего окошка, поэтому под единицу переделали знак доллара. Сейчас на его месте цифра 3 — в некотором роде "$" наоборот.

Увеличение государственного долга в США имеет нечто общее со стихийным процессом. Его основной двигатель — необходимость расплачиваться по уже сделанным заимствованиям, тянущим за собой шлейф в виде процентов. Их размер зависит от биржевых спекуляций с ценными бумагами. В 2020-е стоимость обслуживания государственного долга резко возросла — это признак подспудных сомнений инвесторов в Америке. Как следствие, Вашингтон вынужден привлекать внешнее финансирование, чтобы рассчитаться по долгам, которые уже сделал, но в процессе делает еще больше долгов.

Критики государственной фискальной политики — и среди них один из известнейших финансистов Рэй Далио — называют это долговой спиралью-удавкой. Отчисления по процентам отнимают критически большую долю государственного бюджета: одну восьмую на уже неблагоприятном фоне. Одновременно растет неотменяемая статья расходов — на здравоохранение: ее тянет вверх общее старение населения.

Если принять в расчет, что США постоянно наращивают еще и военные расходы, то легко вообразить, что может произойти однажды: траты превысят доходы. В действительности это случилось уже давно. США живут с дефицитным бюджетом начиная с 2001 года. В фискальном 2025 году разница между доходами и расходами составила $1,8 трлн — эту недостачу американцы и покрывают ежегодно, беря у себя и всего мира в долг.

Господин Длинные Ножницы

Год назад кандидат в президенты Дональд Трамп ярче любых конкурентов критиковал состояние государственных финансов — это и стало одной из причин его триумфального возвращения в Белый дом. С собой Трамп привел команду финансистов, нацеленную на сокращение трат. План выглядел амбициозно.

Мультимиллиардер Илон Маск, тогда близкий к Трампу, обещал урезание на $2 трлн с тем, чтобы вырученные средства отправить на снижение долга. Созданная "под Маска" комиссия по аудиту DoGE приобрела широкие, хотя и неформальные полномочия, простиравшиеся вплоть до фактической приостановки работы государственных ведомств. Тем не менее результаты оказались не на высоте ожиданий.

Уже весной 2025 года Маску пришлось признать, что на 90% его программа невыполнима. Добиваясь массовых сокращений, мультимиллиардер до предела обострил отношения с советником Трампа по вопросам торговли Питером Наварро ("глупым, как мешок с кирпичами", по версии Маска) и министром финансов Скоттом Бессентом. Планку сокращений пришлось снизить до $160–170 млрд. Но даже с этой суммой не наступило ясности. "Аудитору" Маску устроили ревизию демократы и обнаружили то, что посчитали накруткой: якобы подтвержденная экономия составила всего $30–40 млрд. Если это верно, то по сравнению с государственным долгом в $38 трлн разница ровно в тысячу раз.

Когда подавленный неудачами в административной борьбе Маск подал в отставку в мае 2025 года, курс Трампа принял новый, хотя ожидаемый, поворот. Вместо сокращения расходов президент США приступил к их увеличению. Обнаружилось, что помимо оздоровления государственных финансов у республиканца имеются иные приоритеты, и особо — сокращение налоговой нагрузки, на чем настаивают доноры его партии.

Проведя через конгресс "Большой прекрасный билль" (увеличение трат на оборону при снижении фискальных поступлений), Трамп поставил американскую экономику на путь, ведущий к увеличению государственного долга на $3,4 трлн к 2035 году. Экономия по Маску была забыта. Отныне Трамп взял курс на то, чтобы покрывать недостачу другим способом: через введение пошлин на товары иностранных государств. 2 апреля он распорядился о введении тарифов размером 10% минимум на продукцию всех стран, поставляющуюся в США. Впоследствии ставки тарифов многократно пересматривались, но не опускались ниже этого порога ни для одной страны.

Мистер Шериф и суровый тариф

В сравнении с неясной прибылью от Маска новые тарифные поступления с самого начала производили впечатление серьезного ресурса: не менее $190 млрд за далеко не полный 2025 год. Сторонники Трампа утверждают, что этих средств должно хватить, чтобы решить проблемы Америки с ее долгом. Но так ли это?

Хотя идея привлечь средства из других стран, чтобы помочь собственной, импонирует американским патриотам, в действительности оплачивать часть тарифов придется им самим. Те товары из-за рубежа, без которых экономика не может обойтись, под давлением пошлин вырастут в цене. Это увеличит показатели инфляции, а те скажутся на размерах ВВП. Но главное — выкладывать деньги придется потребителю. То, что выглядит как строительство стен с внешним миром, по крайней мере частично представляет собой еще один внутренний налог.

Объемы извлекаемых благодаря ему средств оставляют желать лучшего в сравнении с циклопическими размерами долга. В ноябре Дональд Трамп дал обещание выплатить каждому обладателю американского паспорта по $2 тыс. единоразово за счет роста доходов от тарифов. Точность суммы ставится под сомнение. Но даже если отказаться от критики, это меньше, чем на каждое американское домохозяйство приходится трат в счет обслуживания долга в месяц ($1,6 тыс.). Так и выходит, что благодаря тарифному рычагу ситуация почти не с двинулась с мертвой точки. Зато сам долг — за счет того, что налоги снизились, а военные траты выросли, — продолжает расти.

Чего ждать дальше?

Во что это может вылиться для американской экономики? Если принять в расчет прогнозы МВФ, то в ближайшем десятилетии США могут пересечь опасную черту. На 2025 год их долг составляет 125% ВВП, что соответствует показателям Франции. При сохранении существующих тенденций он увеличится до 143% в течение десятилетия, дойдя до пикового уровня для стран Западного мира: выше итальянского, хотя еще чуть ниже греческого. Одновременно продолжит расти дефицит. По тем же оценкам, каждый год до 2030-го он будет превышать 6–7% ВВП — и это тоже рекорд в масштабах всех развитых экономик.

Не вызывает сомнений, что жизнь не по средствам компенсируется экономическими успехами Америки: рост ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2%, а в 2024-м составил 3%. Тем не менее довлеет риск. Если общий баланс в глазах инвесторов окажется неубедительным, то ценность американских долговых бумаг может снизиться, а стоимость обслуживания долга, признанного проблемным, заметно возрасти. С учетом размеров американской экономики это чревато глобальными потрясениями: готовый сценарий всемирного финансового кризиса.

Как в этой ситуации может повести себя федеральное правительство, показывает пример 2008 года, когда всемирный кризис уже постучался в двери. Посчитав уровень задолженности неприемлемым, Вашингтон попросту скупил свои долги, ради чего дополнительно напечатал доллары. Если представить то же самое, но в значительно больших размерах, то ценой за освобождение от долга станет обесценивание американской валюты, всех сделанных в ней накоплений, а после обвальная дедолларизация планеты.

Дональд Трамп называет отказ от американской валюты в международных расчетах угрозой для своей страны. Но не ведет ли его курс в конечном счете к тому же самому?