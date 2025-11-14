Вселенная Илона Маска. Долетят ли люди до Марса на Starship?

Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) по разработке и производству космической техники была основана бизнесменом Илоном Маском в 2002 году. В конце минувшего года капитализация проекта составила порядка 350 миллиардов долларов, что сделало SpaceX самым дорогим частным стартапом во всем мире. Сегодня основной акцент компании направлен на разработку и производство космических технологий, спутников и кораблей, а также ракет многоразового использования.

Подробнее об амбициозных планах по колонизации Марса и космическом корабле нового поколения Starship — в материале MIR24.TV.

«Я просто пытаюсь отправить людей на Марс

«Всем, кого я обидел, хочу напомнить, что я заново изобрел электрические автомобили и собираюсь отправить людей на Марс на космическом корабле, — заявил Маск в мае 2021 года на площадке вечернего шоу Saturday Night Live. — Неужели вы и правда думали, что я просто какой-то чувак, в котором нет ничего примечательного?».

В том же году Маск стал самым богатым человеком в мире, а SpaceX оказалась первой частной компанией, отправившей на орбиту гражданский экипаж. Тогда же рыночная стоимость Tesla (компании, совершившей революцию в эпоху электрических автомобилей) достигла триллиона долларов.

«Мало кто может сравниться с Маском по влиянию, которое он оказывает на жизнь на Земле, а потенциально — и на жизнь за пределами Земли», — написал тогда редактор еженедельника Time Эд Фельзенталь.

В интервью газете The Financial Times Маск подчеркнул, какие цели стоят перед его компаниями:

«Я просто пытаюсь отправить людей на Марс и обеспечить свободу информации со Starlink, ускорить устойчивое технологическое развитие и освободить людей от унылой необходимости водить машину с Tesla. Несомненно, есть вероятность, что дорога в ад в некоторой степени выложена благими намерениями, но в основном все же дурными».

Starship и Super Heavy

Прошло несколько лет и совсем недавно (точнее — 11 ноября 2025 года) с мыса Канаверал стартовала очередная ракета Falcon 9 компании SpaceX с 29 спутниками Starlink. Это был 94-й орбитальный пуск с побережья Флориды в текущем году, который побил предыдущий рекорд по количеству запусков спутников за календарный год.

«Такой стремительный рост числа запусков связан с массовым производством и многоразовостью Falcon 9, — говорит специалист в сфере космической отрасли Дмитрий Дружков. — За прошедшие пять лет, безусловно, можно говорить о том, что Falcon 9 изменила рынок. Однако впереди ее ожидает так называемая смена поколения: Starship сможет выводить за один рейс в 60 раз больше спутников Starlink, поэтому Falcon 9, вероятно, будет вытеснена более современной разработкой».

Именно на базе корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy компания Маска ведет разработку многоразовой транспортной системы, которая (как отмечают в SpaceX) будет способна доставлять в космос 100 человек или порядка 100-150 тонн различных грузов. Если таковые показатели будут достигнуты, то аппарат SpaceX станет самым мощным за всю историю космонавтики и превзойдет американскую лунную ракету Saturn V, характеристики которой позволяли выводить на НОО 141 тонну грузов.

Планируется, что именно Starship будет задействован для транспортировки астронавтов на Луну и Марс.

Что нужно для Марса?

«Если мы говорим о проектах освоения дальнего космоса, то такие проекты предполагают освоение там человека. Это не проект «Сатурн-Аполлон, целью которого была реализация пилотируемой посадки на Луну: слетали, решили задачи и затем прекратили полеты. Освоение дальнего космоса — задача всего человечества. И реализация этой задачи может решить все стоящие перед ним проблемы: от исчерпания ресурсов до преодоления тупика общества сверхпотребления. Такой проект может быть только международным и общечеловеческим».

По мнению Ионина, освоение Марса требует разрешения наиболее трудной задачи: обеспечение деятельности человека. И на этом пути создание средства доставки является наиболее малозначимым фактором. Наиболее важный аспект, по мнению собеседника MIR24.TV, связан с биологией живого в космосе.