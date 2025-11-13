С 2026 года в России введут технологический сбор. В чем его цель?

В России могут ввести технологический сбор. Средства от него будут направлены на развитие радио- и микроэлектронной отрасли страны. Минпромторг подготовил соответствующие изменения в закон о промышленной политике, а Минфин направил их на рассмотрение Правительства РФ. Если закон примут, сбор начнёт действовать с 1 сентября 2026 года. Власти обещают, что вводить его будут постепенно, чтобы бизнес смог адаптироваться. Что собой представляет технологический сбор и повлияет ли он на цену электроники для обычных покупателей — разбирались вместе с экспертами.

Что такое новый технологический сбор с 2026 года и кого он коснётся

Как пояснили в Минпромторге, технологический сбор — это платёж, который будут вносить производители и импортёры электроники. Полученные средства планируется направлять на поддержку и модернизацию российской электронной промышленности.

Технологический сбор — это по сути новый механизм, который должен стимулировать развитие отечественного производства электронной техники и компонентов. Вводить его обещают постепенно. Так, на первом этапе сбор будет взиматься с готовой электронной аппаратуры — например, ноутбуков, смартфонов и светотехнических изделий. Это позволит запустить систему и начать формировать фонд для развития отрасли.

На втором этапе сбор распространится на электронные компоненты и модули, которые используются при сборке техники. По словам представителей министерства, это важно для стимулирования глубокой локализации производства — чтобы как можно больше деталей создавалось внутри страны.

Перед запуском второго этапа Минпромторг проведёт тестирование и консультации с бизнесом, чтобы избежать двойного налогообложения — когда сбор взимается и с деталей, и с готовых изделий. Глава ведомства, Антон Алиханов, отмечал, что подобные меры планируется потом применять и в других стратегически важных отраслях, чтобы поддержать российское производство и снизить зависимость от импорта.

Эксперты считают введение технологического сбора логичным и необходимым. Доктор экономических наук и заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА, Ирина Шацкая, уверена, что этот шаг закономерен и вписывается в общую стратегию развития промышленности в условиях внешнего давления. По её словам, механизм выглядит продуманным и позволит поддержать наиболее уязвимые сегменты рынка, не создавая лишней нагрузки на экономику.

«Важно, что сбор будет применяться выборочно — лишь в тех сегментах, где доля отечественных производителей остаётся незначительной. Это позволит точечно воздействовать на наиболее уязвимые рынки, минимизируя общее влияние на ценовую нагрузку», — отметила эксперт.

По мнению Шацкой, начальный фокус на радио- и микроэлектронику абсолютно оправдан, поскольку это критически важные направления, от которых зависит развитие множества смежных отраслей — от машиностроения и телекоммуникаций до медицинского оборудования. Она подчеркнула, что прямое финансирование исследований и разработок через целевой сбор поможет сократить технологическое отставание и повысить самостоятельность России в производстве ключевых компонентов.

Снижение зависимости от импорта: что даст технологический сбор экономике

Экономисты считают, что эффект от введения технологического сбора проявится в долгосрочной перспективе. По мнению специалистов, в краткосрочном периоде возможен перераспределительный эффект. И импортёры, и отечественные производители столкнутся с дополнительными расходами. При этом главная цель нововведения — создать устойчивый источник внебюджетного финансирования для развития ключевых отраслей.

«Если средства будут использоваться эффективно — на прорывные НИОКР и строительство современных производственных мощностей, — это может дать мощный импульс для повышения технологического уровня отечественной промышленности. В идеале такое развитие приведет к появлению конкурентоспособной российской продукции, снизит зависимость от импорта и создаст основу для экспортного потенциала», — пояснила доктор экономических наук и заведующая кафедрой экономики РТУ МИРЭА, Ирина Шацкая.

Как подорожает техника от нового сбора и какие проценты он предполагает

Эксперты отмечают, что вопрос ценообразования при введении технологического сбора остаётся одним из самых острых. Правительство предусмотрело меры, призванные смягчить адаптацию бизнеса к новым условиям. Среди них — дифференцированные ставки, потолок в 5000 рублей за единицу и отсрочка введения до 2026 года.

Но по словам экспертов, полностью избежать роста цен в целевых категориях товаров, скорее всего, не удастся. Часть нагрузки в итоге всё равно ляжет на конечного потребителя. Степень подорожания будет зависеть от эластичности спроса на конкретные товары и ценовой конкуренции на рынке.

Есть ли технологический сбор или его аналоги в других странах

Аналоги целевых сборов или отраслевых фондов развития широко применяются в международной практике. Так, в Китае действуют различные фонды поддержки высокотехнологичных отраслей, формируемые за счёт взносов предприятий. В США государственные контракты в оборонной сфере часто включают механизмы финансирования НИОКР, что косвенно можно рассматривать как форму технологического сбора с поставщиков. В Европейском союзе также существуют инструменты государственно-частного партнёрства для финансирования перспективных разработок, например, инициатива «Ключевые технологии».

По мнению экспертов, предлагаемая российская модель не является уникальной и вписывается в общую мировую практику протекционизма и стимулирования стратегических отраслей промышленности. Успех её реализации, как подчёркивают специалисты, будет зависеть от прозрачности управления собранными средствами и эффективности их инвестирования в конкретные, коммерчески жизнеспособные проекты.