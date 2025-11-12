Оказывается, дурака можно найти. На улице «Европейская» - праздник. Там решили проблему хищения века – российских замороженных активов. Ранее никто не собирался брать на себя риски. Маленькая, но гордая Бельгия во главе с Бартом де Вевером категорически отказалась от подобной чести: с Россией невероятно тяжело вести дело, когда она в ярости.

Но The Times раструбила новость: якобы нашлась та страна, которая готова выступить гарантом репарационного кредита для Украины. Дескать, эта полубезумная идея «нашла поддержку в норвежском парламенте»!

«Таймс» уполномочен заявить

Новость бросились распространять все, кому не лень. Её подают в таком виде, будто Осло в единоличном порядке готово гарантировать целых 140 млрд евро кредита для Украины в счёт российских активов, которые как бы и украсть нельзя. То есть, норвежцы сами решили стать «терпилой» за все сумасшедшие фантазии и хотелки Евросоюза.

Однако, слово «сумасшедшие» здесь дважды не лишнее. В том числе и потому, что The Times и остальные явно выдают желаемое за действительное.

Названа причина отказа Бельгии от конфискации активов России

В стортинге (норвежском парламенте) идею использовать деньги национального фонда благосостояния – Государственного пенсионного фонда Норвегии – поддержали лишь четыре партии из девяти.

Сами рядовые норвежцы пока о такой своей «щедрости» не знают. Да, в парламенте тема вхождения в число гарантов «репарационного кредита» там с недавних пор звучит. Однако, в несколько иной тональности, нежели преподносят СМИ.

Как там любят порассуждать о морали!

«Застрельщиками» норвежской помощи Украине являются датчане. Именно датская газетёнка Politiken постоянно прессует норвежских политиков за недостаточную помощь Украине.

Шеф-редактор издания Кристиан Йенсен заявляет, что это «моральный долг Норвегии» - взять да и помочь бескорыстно «жертве российской агрессии». Якобы Норвегия получает газовые сверхприбыли на конфликте России и Украины.

Потому именно Норвегия и обязана взять на себя всё бремя ответственности за разворовывание российских активов. У этой «темы» в Норвегии есть и свои лоббисты.

Существует ресурс Project Syndicate, тесно связанный с Джорджем Соросом. Два его автора, Хавард Халланд и Кнут Морк, последнее время подсели на украинскую тематику, продвигая интересы Киева.

Лучше не иметь дела с Соросом

«Наша страна проявляет циничную скупость», - обвиняют они Норвегию во всех грехах относительно Незалежной.

Дальше – больше. Халланд и Морк призывают Осло взять на себя все чрезвычайные обязательства напрямую.

Они прекрасно понимают, что никаких репараций Россия Украине платить не будет. Т.е. вернуть отданное Норвегия не сможет никогда.

Однако от подначек не отказываются. Дескать, Норвегия должна «создать прецедент» изъятия средств из Фонда национального благосостояния!..

Проклятие любого богатства

Тут самое время пояснить историю и драму этого самого фонда. Он был создан в конце 1960-х годов на деньги от нефтегазовых доходов. Ныне стоимость его активов оценивается в 1,8 трлн долларов.

Фонд владеет долями более чем в восьми тысячах компаний в 71 стране мира. И сегодня является самым крупным суверенным фондом на планете.

А драма его в том, что накопив деньжат, целая нация (до того бывшая сельской голытьбой на задворках Европы) стала страдать. Ни одна правящая коалиция не может с 1970-х годов выиграть выборы в Норвегии.

Причина на поверхности: оппозиция требует потратить огромные деньги на что-то «большое и красивое» для Норвегии. Но власти понимают, что делать этого нельзя: нефть и газ не бесконечные. Вот и всё.

Часть и целое

Возможно, остатки норвежских крестьянской прижимистости и консерватизма сыграют свою роль в норвежской истории и в этот раз. По крайней мере, бредовую идею о гарантиях под хищения российских денег поддерживают лишь частично. И только партии – члены правящей коалиции.

«Наша партия настроена позитивно, но это должно произойти совместно со странами ЕС», - заметил представитель Консервативной партии в разговоре с телеканалом NRK.

Ему вторит и представитель социалистов:

«Норвегия готова выступить гарантом доли возможного кредита для Украины».

Т.е., на деле, те самые четыре партии правящей коалиции меньшинства Норвегии поддерживают идею общеевропейских гарантий по кредиту, а не сугубо норвежских. А это как раз то, что за выступал и бельгиец Барт де Вевер.

Оппозиция подаёт голос

Пока СМИ ЕС (куда Норвегия не входит) занимаются провокациями, руководитель Прогрессивной партии (главная оппозиционная сила) страны Сильви Листхёуг заявила:

«Наша партия не будет в этом участвовать. Мы не намерены рисковать гигантскими суммами общих сбережений».

В норвежском парламенте явно будет жарко при обсуждении этого вопроса

Партия на неделе отправила запрос премьер-министру Йонасу Стёре насчёт всех этих «планов». Мы же констатируем: соросовцы и их клевреты продолжают искать жертву.

С Бельгией не получилось, теперь пытаются обработать Норвегию. Которая и сама до недавних пор не знала ни о чём.