Оторвало пальцы: как завернутая в купюру бомба покалечила ребенка в Красногорске

Ребенку оторвало пальцы на детской площадке, когда он пытался поднять валявшуюся на земле 10-рублевую купюру. В бумагу было завернуто взрывное устройство. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого происшествия.

Как произошел взрыв

Трагедия произошла вечером во вторник, 11 ноября, в подмосковном Красногорске. По пути на тренировку по кикбоксингу девятилетний Максим (имя изменено) заметил на детской площадке на Пионерской улице 10-рублевую купюру. Как только мальчик поднял ее, произошел взрыв.

В результате ребенку частично оторвало два пальца на одной руке, а другая рука оказалась сломана. Максиму вызвали скорую помощь, очевидцы связались с его родителями. По словам очевидцев, мальчик был в шоковом состоянии, вел себя мужественно и успокаивал свою маму.

— Правая рука у него была завернута в шапку. Со слов очевидцев, там у него были оторванные пальцы. Ребенок себя очень мужественно вел. Обычно дети истерят, плачут, а этот ребенок успокаивал свою маму, говорил, что проблем никаких не будет, — вспоминает очевидец, тренер спортклуба, где занимается Максим Владимир Шарупич.

Мальчика доставили в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Хирург шесть часов пытался пришить пальцы к руке ребенка, но по итогу их пришлось частично ампутировать. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Взрывчатка с гвоздями под купюрой

Как оказалось, под 10-рублевой купюрой было спрятано самодельное взрывное устройство массой примерно 10 грамм в тротиловом эквиваленте. Бомба была завернута в небольшую подарочную упаковку, перемотана красной лентой и прикрыта деньгами. Друзья семьи пострадавшего мальчика рассказали, что бомба также была начинена мелкими гвоздями, которые при взрыве разлетелись в разные стороны.

Местные жители утверждают, что ранее видели эту же 10-рублевую купюру рядом с забором у детского сада — недалеко от той самой детской площадки. Деньги лежали там с выходных. При этом взрывчатки в них, предположительно, еще не было.

— Мы с женой видели эту десятку 8 или 9 ноября. Именно возле забора у детсада по дороге мимо забора Горпарка. Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие. Но рядом с десяткой ничего не было, — рассказал один из горожан.

Другие очевидцы говорят, что видели эту купюру возле полицейского участка 9 ноября — в канун Дня сотрудника органов внутренних дел.

В городских чатах местные жители пишут, что на детской площадке, где произошел взрыв, не работают уличные фонари. Также горожане сомневаются, что там есть камеры видеонаблюдения.

По данным Shot, это уже не первый подобный случай. В начале 2024 года дети якобы нашли на площадке в одном из спальных районов Москвы такую же купюру. Тогда на месте происшествия работали сотрудники МЧС и саперы, никто не пострадал. Весной того же года по соцсетям разлетелась новость о еще одном таком инциденте, но это оказалось фейком. После трагедии с Максимом омбудсмен Мишонова рекомендовала родителям провести с детьми беседы.

— Я бы хотела попросить всех родителей быть самим внимательными и предупредить своих детей. Категорически ничего нельзя поднимать с земли. Ничего и никогда!!! Идет СВО. Возможны любые провокации, — подчеркнула она.

Экспертизы и поиск преступников

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего общеопасным способом. К разбирательствам подключились сотрудники центрального управления Следственного комитета (СК) России.

— Проведен осмотр места происшествия, изъяты фрагменты взрывного устройства. По уголовному делу назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и всех обстоятельств произошедшего, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и предварительных результатах расследования. В ведомстве также призвали граждан быть бдительными, соблюдать меры безопасности и не брать в руки неизвестные предметы.

Также ход расследования контролирует прокуратура Московской области. Преступников, подложивших взрывчатку на детскую площадку, пока не нашли. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

