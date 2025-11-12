На Западе раскрыли три этапа плана России по подчинению Киева

Россия намерена добиться контроля над Украиной в три последовательных этапа, при этом только один из них является военным. О новой тактике Москвы рассказали обозреватели журнала Foreign Affairs.

Первым этапом являются активные боевые действия. Как пишет издание, Россия планирует взять под контроль такую часть украинской территории, чтобы та оставалась экономически жизнеспособной лишь при согласии Москвы. Стратегические расчеты в Кремле сводятся к тому, что, не считая вошедших в состав страны четырех областей, российским военным надо удерживать позиции на Харьковской, Николаевской и Одесской. Это позволит перекрыть Украине выход к Черному морю и серьезно осложнить ее положение.

После этого Москва может объявить режим прекращения огня и приступить ко второму этапу. В него пойдут экономические и политические рычаги. Завершающий этап предполагает полное включение Украины в сферу влияния России.

Украине предсказали возвращение в сферу влияния России

Если России удастся ускорить военные результаты, то она может взять курс на принуждение Украины к подчинению уже в 2026 году, указывается в материале.

На Западе оценили текущий прогресс России в конфликте

По мнению обозревателей Foreign Affairs, Россия пока не реализовала первую фазу. Российские военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). С момента начала спецоперации почти три года назад давление на украинскую армию неуклонно растет. Так, численность личного состава в пехотных подразделениях ВСУ снижается каждый месяц, даже несмотря на то, что общая численность приблизительно стабильна.

Однако вскоре Москва может столкнуться с необходимостью наращивать ресурсы и личный состав. Последние несколько лет в ряды бойцов активно записываются добровольцы, которым полагаются крупные выплаты за участие в спецоперации. В 2024 и 2025 годах именно набор добровольцев позволил реализовать наступательные действия с мощным пехотным компонентом. Но чтобы сохранить темп дальнейших операций, Вооруженным силам (ВС) России может потребоваться либо изменить характер боевых действий, либо нарастить личный состав.

Между тем, подчеркивают журналисты, что российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удается сбивать почти все (более 95 процентов, по данным издания Foreign Affairs) украинские беспилотники. Однако Киев готовится к наращиванию запасов крылатых ракет отечественной разработки. Эти ракеты обладают значительно большей кинетической энергией и позволяют поражать более широкий спектр целей, чем дроны, а значит, Россия вынуждена будет рассредоточивать свои оборонительные мощности и ПВО для отражения атак новых ударов.

В США заметили новый подход Москвы и оценили успехи в СВО

Тем временем, по мнению западных экспертов, Россия демонстрирует важные стратегические успехи. Так, профессор Гленн Дизен из Университет Южно‑Восточной Норвегии высказал мнение, что Запад в нынешнем курсе по Украине фактически потерпел неудачу. Он также заявил, что России осталось лишь оформить свое влияние, и что для европейцев рациональным шагом было бы прекратить расширение НАТО на восток, оставив украинские территории под контролем Москвы. Однако пока ни один европейский лидер подобного предложения не сделал.

Согласно мнению Дизена, без политического компромисса, который обеспечил бы нейтралитет Украины, Россия скорее всего возьмет под контроль ключевые регионы, а все, что останется от Украины, будет передано правительству с сильно ограниченными полномочиями.

Как ранее сообщали в американской разведке, российское руководство включая президента Владимира Путина, настроено на победу решительнее, чем прежде. В публикации телеканала NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников отмечается, что нынешняя оценка разведслужб США отражает гораздо более жесткий подход Москвы, нежели на старте спецоперации (СВО).

ВС России усилили удары по инфраструктуре Украины и перешли к тактике времен Второй мировой войны

Тем временем российские военные на фронте усилили удары по украинской энергетической инфраструктуре. Как отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, ВС России переключились на использование баллистических и комбинированных атак, что позволяет пробивать оборону и наносить удары по объектам генерации и критической инфраструктуре Украины. По словам Рябцева, сейчас украинская энергосистема работает «в условиях максимальной нагрузки и риска».

Новая тактика ударов по украинской энергетике уже дала результаты. Так, после самой масштабной с начала спецоперации атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» 8 ноября остановили работу все государственные ТЭС Украины.

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отметил, что российская армия также перешла к тактике, сравнимой с тем, что применяла Красная армия в конце Второй мировой войны: постепенное просачивание, обход населенных пунктов, создание сил в глубине обороны и одновременные удары с фронта и с тыла.