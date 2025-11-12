Паника на Банковой: почему бегство Умерова обрушит власть Зеленского

Украинская журналистка Татьяна Николаенко раскрыла подробности коррупционной схемы с закупкой бронежилетов, в которой мог быть замешан нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров в то время, когда был министром обороны. В результате этого армия могла получить некачественную продукцию от сомнительной фирмы-поставщика. По ее словам, Умеров действовал под давлением бизнесмена Тимура Миндича — соратника Владимира Зеленского, который сам является фигурантом громкого дела о коррупции в энергетике и уже скрылся за границей. При этом Умеров тоже покинул Украину и многие считают, что он не вернется.

По словам Николаенко, для ВСУ при участии Умерова были закуплены некачественные китайские бронежилеты, которые "простреливались" и "были косо пошиты".

По данным журналистки, Минобороны Украины под давлением Миндича отменило результаты одного тендера, чтобы затем заключить контракт с нужной компанией «Миликон», которая в итоге и поставила некачественные бронежилеты. Контракт был расторгнут только после того, как военные на приемке отказались принимать «фуфло».

Царев: Миндич - кошелек Зеленского, поэтому обыски ударили по обоим

Эти обвинения прозвучали на фоне официального заявления прокурора САП на суде о том, что следствие установило факты «влияния» Миндича на Умерова в сфере оборонных закупок. Сам секретарь СНБО в это время неожиданно уехал в Стамбул для неанонсированных переговоров по обмену пленными, что породило волну слухов о возможном бегстве. Эту версию косвенно поддержала исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк, выразив сомнение в возвращении Умерова на Украину.

Умеров уже заявил, что попытки увязать его работу с чьим-либо влиянием «безосновательны», и подтвердил, что встречался с Миндичем, но контракт с его фирмой в итоге был расторгнут. Тем временем, по информации депутата Верховной рады Алексея Гончаренко* (внесен в России в список террористов и экстремистов), на Банковой царит паника, так как другой фигурант громких дел, экс-вице-премьер Чернышев, якобы готов пойти на сделку со следствием и «сдать всех».

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.