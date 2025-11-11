Обрушение колонны горнолыжного комплекса едва не привело к катастрофе

Мини-апокалипсис пришлось пережить во вторник жителям подмосковного Красногорска. Всему виной крытый горнолыжный комплекс «Снежком», который сносят уже несколько месяцев. Вчера фрагмент одной из колонн, который пытались спустить на землю с помощью тросов, рухнул с огромной высоты и поднял в воздух гигантское облако из пыли, мусора и камней, которое «навалилось» на стоянку за забором объекта. Пострадали и машины, и окрестные дома, и даже люди.

© Московский Комсомолец

Когда мы приехали на стоянку на Красногорском бульваре, казалось, что она побывала под обстрелом. Везде камни, куски бетона, из некоторых машин торчали фрагменты арматуры. Да и здания на другой стороне выглядели не лучшим образом — выбитые стекла, «осколочные» ранения на фасаде «стекляшки», где находится хинкальная. Кстати, его отремонтировали всего месяц назад...

Очевидцы рассказывают, что часть опорной колонны обрушилась, когда рабочие пытались медленно опустить ее на тросах. Все попало в объектив видеокамеры — отличная улика для следователей.

«Дождем» из камней и мусора накрыло мужчину, который шел по парковке. Кстати, парковка эта официальная, с разметкой, и почему ее не закрыли на время демонтажа опасного комплекса — один из многих вопросов. Пострадавшего доставили в травмпункт. Еще одной женщине порезало осколками нос в собственной квартире: стекло разлетелось вдребезги. Ну а счет пострадавшим машинам перевалил за сотню.

Все произошло молниеносно. 11 ноября во время демонтажа горнолыжного комплекса «Снежком» обрушилась часть опорной колонны. Фрагменты конструкции и строительные отходы упали на припаркованные рядом машины и близлежащие дома. От удара о землю во все стороны полетел песок с камнями и накрыл три парковки — платную, примыкающую к ней бесплатную и стоянку во дворе дома.

«Я минут 10 стояла в полном ступоре и смотрела на свою машину, — говорит владелица Hyundai ix35. У «корейца» оказались выбиты абсолютно все стекла. А упавший на крышу кусок арматуры проломил ее и остался в салоне. — Тут есть автомобили, которые как будто просто в пыли, есть с незначительными повреждениями, а мой как будто принял весь основной удар на себя. В страховую я еще не звонила. Думаю, с выплатой компенсации вопросов не будет, это как раз страховой случай. Но что делать сейчас? Внутри все в стекле, снаружи все в стекле. Эта арматурина торчащая... Мне никто не говорит: я уже могу заниматься машиной или последует дополнительная фото- видеофиксация?»

А вот владелец поврежденной «Тойоты Камри» несколько часов пребывал в блаженном неведении о том, что случилось, — его известили о неприятности не сразу. Авто жителя Подмосковья уже не первый месяц припарковано в этой, как оказалось, аномальной зоне. Чтобы приехать за «Тойотой», молодому человеку пришлось перекроить весь день, но что поделаешь — беда пришла откуда не ждали.

© Кадр из видео

В аналогичной ситуации оказались и жители нескольких домов на Красногорском бульваре. Рассказывает Юлия Миронова — ее квартира на 5-м этаже. Теперь без окна.

«Мне соседи позвонили и сказали, что окно разбито. У меня был ребенок дома, но, слава богу, в другой комнате. Постоянно подобные проблемы возникали. Вечно у «Снежкома» что-то валится, дома трясутся, как будто землетрясение, машины тоже повреждались. Но раньше хоть близко было, а в этот раз метров 500 пролетело. Представьте, с какой это силой летело с самого верха! К нам приходил замерщик и сказал, что не только окно разбилось, но и профиль сломался. Под замену все окна, потому что конструкция единая. Еще и с другой стороны дома машина разбита была, срикошетило каким-то образом по странной траектории». Другие жильцы рассказали, что еще раньше из-за сноса «Снежкома» и постоянных обрушений на стройплощадке в доме появилась трещина.

© Анна Шарапова

Это не первое ЧП при сносе объекта. Ранее там сорвался с высоты и погиб рабочий, потом схожее обрушение, но меньшее по масштабам добавило головной боли автовладельцам — пострадали три автомобиля. Но люди все равно продолжали парковаться под забором стройки. А что делать: парковок в районе катастрофически не хватает.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по статье 216 часть 1 УК («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Администрация Красногорского городского округа назвала подрядчика, отвечавшего за снос, — ООО «Развитие». В портфолио этой организации множество объектов, демонтаж которых прошел, судя по всему, без шума и пыли. Почему же со «Снежкомом» все пошло не так? Причем жители Красногорска неоднократно просили обезопасить их от строительных работ, говорили, что снос таким «шоковым» способом опасен для микрорайона. Увы, их так и не послушали.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению директора Национальной ассоциации демонтажных организаций Евгения ВАСИЛЬКОВА, для демонтажа «Снежкома» использовали дешевые и опасные технологии.

«По современным правилам конструкции выше 30 метров должны разбираться роботами. А пока роботы работают, за ними из безопасного места наблюдает оператор, у которого в руке пульт от робота и квадрокоптера, снимающего на высоте весь процесс, — пояснил эксперт. — Когда высота ниже, в дело вступает экскаватор-разрушитель с гидроножницами, которые «закусывают» отделяемые детали. Ну и под конец в ход идет экскаватор-разрушитель с гидромолотом. Вот тогда зона отлета мусора будет не больше 5 метров».

В случае же со «Снежкомом» рабочие позволили себе опасные работы на большой высоте.