Лукашенко поставил на место бывших «братьев»

Неожиданный скандал разгорелся между двумя бывшими братскими республиками. Литва обвинила Белоруссию в нарушении норм международного права и миллиардных убытках. Однако у президента Лукашенко свое видение создавшейся ситуации. Подробности – в данной статье.

Не обижайте водителей!

Настоящий транспортный коллапс произошел на литовско-белорусской границе: там застряло множество грузовых фур. Автокризис возник после того, как литовские власти решили в одностороннем порядке закрыть границу, не предупредив об этом даже собственных перевозчиков.

В результате на платных белорусских автостоянках скопилось больше тысячи грузовиков. Примечательно, что по белорусским законам они могут быть в дальнейшем конфискованы. Меж тем министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил о нарушении Белоруссией «Конвенции о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом», утвержденной ООН.

В Литве отказались идти на уступки Белоруссии в вопросе ситуации на границе

По его словам, официальных уведомлений о конфискации литовских фур из Минска пока не поступало, но «ситуация может измениться за час - и они решат конфисковывать, такова уж Беларусь». Точного числа оставшихся в Белоруссии литовских грузовиков, по его словам, неизвестно.

Все это происходит на фоне того, что в конце октября, как уже отмечалось выше, Литвой было принято решение об одностороннем закрытии пограничных переходов. Формальным поводом для этого шага стали инциденты с проникновением в литовское воздушное пространство воздушных шаров (метеозондов) с контрабандными сигаретами. Из-за них несколько раз даже приостанавливалась работа литовских аэропортов.

Впрочем, Александр Лукашенко в создавшейся ситуации особой беды не видит. Белорусский президент предложил соседям просто открыть границу и продолжать сотрудничать так, «как было до сих пор».

«Если Литва хочет - мяч на ее стороне, пожалуйста. Мы готовы к открытию границы давно. Мы ее не закрывали. В течение нескольких часов она с нашей стороны может возобновить свою работу», - подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также сообщил, что распорядился собрать все литовские фуры на нескольких охраняемых стоянках. Сделано это во избежание каких-либо эксцессов, а также потому что они «не могут просто так болтаться на дорогах». Правда, пребывание там обойдется в 120 евро/сутки с одного грузовика.

Белорусский лидер дал указание «не обижать водителей, которые ни в чем не виноваты» и приказал обеспечить их необходимыми удобствами. Грузополучатели в Литве, по словам Лукашенко, «тоже ни в чем не виноваты». Он посоветовал им «обращаться к своим властям для решения этих вопросов».

В свою очередь, глава МИД Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что убытки транспортных компаний прибалтийской республики составят не менее миллиарда долларов.

«Для Литвы эта сумма просто астрономическая, - отметил глава белорусской дипломатии. - Это только убытки в течение ближайшего времени. Потеря репутации как надежного партнера для перевозки и транспортировки грузов и торговли стоит гораздо дороже. Ее отложенный эффект будет проявляться на годы вперед».

Бумеранг никто не отменял…

Руководитель литовской ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас полагает, что в Белоруссии застряло около 4500 автомобилей. Из-за этого литовские перевозчики, действительно, терпят колоссальные убытки. Перемещение фур на платные стоянки он оценил негативно, заявив, что «пока мы откроем границы и сможем выехать оттуда, накопятся такие суммы, что забирать транспорт будет просто невыгодно».

Меж тем у пункта пропуска «Каменный Лог», сопредельного с литовским «Мядининкаем», эмоции просто зашкаливают, пишет интернет-издание AUTOGRODNO.BY Застрявшие на границе водители большегрузов делятся со СМИ, а также в соцсетях, своим отчаянием, наглядно демонстрируя реальные последствия одностороннего закрытия Литвой своей границы.

«Очереди всегда были, иногда очень страшные, но сейчас вообще непонятно, что происходит, - поделился с журналистами один из дальнобойщиков по имени Валерий. – Видимо, придется сидеть и ждать, пока что-нибудь не решится. А вот решится ли - одному Богу известно».

Кстати, закрытие Литвой границы с Белоруссией обернулось мгновенным коллапсом и для польских контрольно-пропускных пунктов, которые приняли на себя основной удар всего автотрафика. Ситуация там обострилась настолько, что погранпереход «Тересполь-Брест», например, превратился в настоящую «зону выживания», существующую по своим правилам.

В этих хаотичных условиях, когда, по словам водителей, в Польше «никому нет дела до их бедственного положения», инциденты стали неизбежны. Белорусские дальнобойщики, оказавшиеся по ту сторону Буга, начали создавать дружины самообороны для поддержания хоть какого-то порядка.

И вот, как стало известно, Вильнюс поставил Минску ультиматум: никаких уступок, пока фуры не покинут пределы Белоруссии. Дейвидас Матуленис, советник литовского президента, заявил, что переговоры с белорусской стороной не дают положительных результатов. Поэтому необходимо принимать такие решения, которые будут иметь на нее воздействие.

Впрочем, Лукашенко, как того ежа, вряд ли чем можно напугать. А вот то, что литовские власти до сих пор не поняли, что к ним вернулся их собственный бумеранг, наталкивает на определенные мысли. На это в своих комментариях указывают многие интернет-пользователи, вспоминая при этом строки, когда-то написанные великим русским поэтом Владимиром Маяковским. Помните? «Если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно». Намек, конечно, толстый, но не понять его невозможно. Не так ли, уважаемые читатели?