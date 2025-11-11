Главной целью сорванной нашими спецслужбами украинско-британской операции по угону российского МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» были наши уникальные технологии. Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «МК» рассказал, что конкретно могло интересовать американцев и британцев.

Напомним, что во вторник, 11 ноября, в ФСБ рассказали, как сорвали дерзкую попытку украинских спецслужб угнать наш высотный перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По данным ведомства, операция была организована главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины при поддержке «британских кураторов». Украинские агенты пытались завербовать российских летчиков, предлагая им $3 млн за угон самолета. В дальнейшем истребитель планировалось использовать для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной на территории Румынии в Констанце, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны Альянса.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, в данной операции заинтересованность в успешном исходе операции исходила в большей степени от иностранных разведок, а конкретно от британской:

- Это уже не первый случай в истории. Когда закончилась Корейская война, американцы подкупили северокорейского лётчика, который перегнал МиГ-15 из Северной Кореи в Южную. Американцев тогда очень интересовала эта машина.

В середине 60-х годов израильская разведка совместно с американцами организовали угон самолёта Миг-21 из Ирака в Израиль.

Чуть позже был организован угон самолёта МиГ-25. Старший лейтенант Виктор Беленко перегнал этот самолет в Японию.

Затем, если не ошибаюсь, в 1983 году из Сирии перегнали модифицированный лёгкий доработанный МиГ-23, который мог бороться как с F-16, так и с другими американскими самолётами на равных. А в последующем наступила пауза в этих вопросах, потому что началось изменение политической обстановки в мире. Сейчас возникла история с МиГ-31 и ракетой «Кинжал».

- Юрий Альбертович, известно, что МиГ-31 не новая машина, почему именно ее хотели заполучить иностранные спецслужбы?

- На протяжении почти 70 лет американцы издевались над нашими «мигами», смеялись и говорили, что это примитивная машина, но при этом западные разведки делали все, чтобы угнать ее, изучить и, может, даже что-то скопировать. Это говорит о том, что идёт намеренная дезинформация о низком качестве и низких боевых характеристиках наших самолётов. Если это плохой самолёт, то зачем его угонять?

- Что конкретно интересовало западные разведки?

- Самолёт уникальный. У его кабины сейчас новейшее стекло, которое выдерживает температуру более 3 тысяч градусов. Там также стоит уникальная система наведения ракеты «Кинжал». Это все ультрасовременное оборудование. Да и сам самолет - единственная в мире машина, которая может летать на скорости более 3 тысяч километров в час и запускать космические ракеты с воздушным стартом. И такой самолёт выпускается серийно. У американцев не было подобного рода истребителей. Хотя машина достаточно старая с точки зрения времени создания и разработки.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» тоже уникальна. Ни США, ни Великобритания, ни Франция, ни Япония - никто - не может создать нормальные гиперзвуковые ракеты. Им нужна технология, хотя она, может быть, не столь принципиальна. В первую очередь их интересует компоновка, система управления ракетой, может быть, даже где-то и материалы, которые они смогли бы скопировать.

Но технология не всегда помогает. Мы долгие годы экспортировали в США двигатели РД-180. Американцы их разбирали, что называется, изучали под микроскопом, но скопировать так и не смогли до тех пор, пока у них не появился двигатель, работающий на водороде и кислороде. Таким образом, даже наличие двигателей самих у американцев не привело к тому, что они смогли их повторить. Поэтому, заполучив «Кинжал», американцы или британцы вряд ли смогут повторить такую ракету.

Но, учитывая, что у тех и у других есть серьёзные наработки в этом отношении, конечно, целый и невредимый «Кинжал» им бы очень сильно помог в решении тех проблем, которые они не знают, как преодолеть. Поэтому, конечно, то, что такая операция была сорвана нашими спецслужбами, это, колоссальный успех.

- Кроме технологий, Запад мог организовать грандиозную информационную кампанию?

- Это очень важный момент. Считаю, что самолёт не просто планировали угнать и посадить на Украине либо в Румынии. Лётчиков фактически использовали бы, как пропагандистский рупор, мол, «в России диктатура», «жить невозможно», «все трещит и разваливается», поэтому «свободолюбивые пилоты» перегнали этот самолёт. Про деньги, конечно, они не говорили бы, якобы все сделано добровольно, по идеологическим мотивам.

- Все-таки противника в большей степени интересовали технологии или диверсия в небе на странами НАТО?

- Есть версия, что самолёт хотели сбить над территорией Румынии. У Запада было бы явное доказательство того, что это российский самолёт. Русских летчиков захватили бы в плен. Они бы начали бы рассказывать разные истории о том, как их послали атаковать страну НАТО. Такой повод мог быть использован. Зеленский же на днях заявил, что войска НАТО «уже сегодня» должны быть введены на территорию Украины. Поэтому, конечно, им провокация нужна. Но я считаю, что технологическая ценность ряда элементов МиГ-31 и ракеты «Кинжал» для них важнее, чем провокация. Для провокации они бы, мне кажется, избрали бы какой-то другой способ.