Наследники самураев разбушевались: Япония грозит Китаю из-за Тайваня

Разногласия между Японией и Китаем усиливаются после того, как токийская премьер-министр Такаити заявила, что конфликт на Тайване может спровоцировать развертывание вооруженных сил Страны восходящего солнца.

Новый премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что китайское нападение на Тайвань может спровоцировать развертывание сил самообороны ее страны, если конфликт будет представлять угрозу для Японии, пишет The Guardian.

Пекин отреагировал гневно после того, как новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что нападение на Тайвань может спровоцировать развертывание сил самообороны ее страны, если конфликт будет представлять угрозу существованию Японии.

Настаивая на том, что Япония может воспользоваться своим правом на коллективную самооборону - или прийти на помощь союзнику, – Такаити сказала, что Токио должен “предвидеть наихудший сценарий” в Тайваньском проливе.

Если чрезвычайная ситуация на Тайване связана с “военными кораблями и применением силы, то это может представлять собой ситуацию, угрожающую выживанию Японии, с какой стороны на это ни посмотри”, - заявила она парламентскому комитету.

“Так называемая чрезвычайная ситуация на Тайване стала настолько серьезной, что мы должны ожидать наихудшего сценария”.

Япония незаметно обошла Россию и Китай и стала главной угрозой для США

Пекин не исключает применения силы для воссоединения с островом Тайвань, который он считает китайской провинцией.

Скандал усилился в выходные после того, как генеральным консулом Китая в Осаке Сюэ Цзянь в посте на платформе соцсетелй X была написана статья, в которой содержалась ссылка на новостную статью о комментариях о Тайване: “У нас нет другого выбора, кроме как без колебаний отрубить эту грязную шею, которая набросилась на нас. Вы готовы?”

Официальные лица в Токио осудили публикацию Сюэ, которая впоследствии была удалена, как “крайне неуместную”.

“Мы выразили решительный протест и призвали немедленно отменить это”, - заявил журналистам на этой неделе высокопоставленный представитель правительства Японии Минору Кихара, добавив, что ему “известно о множестве других неуместных замечаний” Сюэ.

Спор возник вскоре после того, как японская премьер Такаити, консерватор с ястребиными взглядами на Китай, встретилась с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее, где они пообещали строить “конструктивные и стабильные” отношения.

В понедельник Такаити, которая в прошлом месяце стала первой женщиной–премьер–министром Японии, отказалась идти на попятную, но заявила депутатам, что будет проявлять осторожность, когда речь заходит о конкретных ситуациях, связанных с безопасностью.

Япония долгое время ломала голову над вопросом о том, как она отреагирует на конфликт между Китаем и Тайванем, который находится всего в 100 км от ее самого западного острова Йонагуни в Восточно-Китайском море, пишет The Guardian.

Хотя послевоенная конституция Японии запрещает ей использовать силу в качестве средства урегулирования международных споров, закон, принятый в 2015 году, когда премьер–министром был наставник Такаити Синдзо Абэ, позволяет ей осуществлять “коллективную самооборону” в определенных ситуациях, даже если она не подвергается прямому нападению.

Этот сценарий, скорее всего, предполагает поддержку Японией военных действий под руководством США в регионе, отмечает The Guardian.

Линь Цзянь, представитель министерства иностранных дел Китая, утверждает, что публикация Сюэ стала ответом на “неправомерные и опасные” высказывания Такаити о Тайване.

“Китай настоятельно призывает Японию задуматься о своей исторической вине в тайваньском вопросе и прекратить посылать какие-либо неверные сигналы силам, борющимся за независимость Тайваня”, - сказал он.

Карен Куо, представитель администрации президента Тайваня, заявляет, что правительство Тайваня “серьезно относится к угрожающим высказываниям китайских официальных лиц в адрес Японии. Такое поведение явно выходит за рамки дипломатического этикета”.

В своем посте на платформе соцсетей X посол США в Японии Джордж Гласс сказал в связи с комментариями Сюэ: “Маска снова срывается”, добавив, что слова китайского дипломата “угрожали” Такаити и японскому народу.

Эта последняя размолвка началась всего через неделю после того, как Пекин обвинил Такаити в “вопиющем” поведении во время встречи со старшим советником президента Тайваня Лай Циндэ в кулуарах АТЭС.