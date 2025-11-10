«Снаряды» ложатся все ближе к Зеленскому. В понедельник утром следователи НАБУ ( Национального бюро Украины) с обысками наведались к соратнику нелегитимного главы Украины, совладельцу студии "Квартал 95", которого называют «кошельком президента», Тимуру Миндичу. Его подозревают в масштабных хищениях и выводе денег через офшоры. Сам Миндич успел ухать из страны за несколько часов до обысков. Говорят, не без помощи Зеленского.

© Московский Комсомолец

Но и без показаний главного обвиняемого дело получается довольно громким. Сыщики НАБУ уже обнародовали результаты своего 15-ти месячного расследования, в котором фигурирует 1000 часов аудиозаписей и скриншоты переписок. Как следует из материалов дела, пользуясь служебным положением, группа чиновников организовала коррупционную схему по выкачиванию денег из «Энергоатома». Руководителей энергетических компаний вынуждали платить 10-15% откатов от стоимости контрактов под угрозой блокировки платежей и лишения статуса поставщика. Особо «упертым» обещали отправку всего коллектива на фронт. В схеме был задействован советник министра энергетики Игорь Миронюк ( в прослушке проходит под именем «Рокет»), исполнительного директора по физической защите и безопасности компании «Энергоатом» Дмитрий Басов, (на пленках "Тенор"), экс-министр энергетики, ныне возглавляющий Минюст, Герман Галущенко (он же - «профессор»»). Ну и сам куратор схемы от Офиса президента Тимур Миндич - «Карлсон».

Миндич, совладелец «Квартала 95», всегда сторонился публичности, в отличие от своего более известного партнера Зеленского. Его непубличность, однако, не умаляла колоссального влияния, подкрепленного близостью к президенту. Эта "теневая" роль делала его ключевой фигурой в деловых кругах. А известность пришла к нему в 2025 году, когда его закулисная деятельность была раскрыта в ходе грандиозного скандала, в центре которого оказался...золотой унитаз. Народный депутат Украины Ярослав Железняк обнародовал фотографии роскошной киевской квартиры, предположительно принадлежащей Миндичу и служившей штабом для встреч членов партии "Слуга народа".

Тогда НАБУ начало против Тимура Миндича спецоперацию под кодовым названием "Мидас". Которую в спешном порядке и хотел свернуть Зеленский, пробивший через Верховную Раду закон о лишении независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП ( за которыми стоят США) и переподчинению их Генпрокуратуре Украины, где у главы киевского режима «все схвачено». Под давлением Европы этот закон пришлось отменить. И дело против Миндича дошло до логического финала.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало первые материалы расследования, касающегося хищений в энергетической сфере. На брифинге, где представлялись эти данные, на скриншотах были фрагменты переписок. В них фигуранты обсуждали не только финансовые потоки, откаты и доли в контрактах, но и жесткие методы давления на поставщиков: угрозы лишения сертификации и включения в "черный список". Цифры поражают – речь идет о десятках тысяч евро и гривен. Из контекста аудиозаписей следует, что группа координировала свои действия, оказывая влияние на кадровые решения и тендерные процедуры в "Энергоатоме", фактически выполняя роль "смотрящих" за финансовыми потоками и закупками. А после обысков появились и снимки изъятых пачек купюр и сумок с деньгами, среди которых – банковские упаковки долларов США.

Между тем, Тимур Миндич может оказаться и в фокусе внимания ФБР. Речь идет о расследовании, связанном с незаконным выводом средств "Одесского припортового завода". Контроль над предприятием неформально перешел к нему еще до 2022 года. В 2023 году НАБУ объявило в розыск участников преступной группы, подозреваемых в присвоении активов завода. Существует информация, что следственные линии могут пересекаться: американские следователи, изучая международные финансовые потоки, якобы натыкаются на фигуры и структуры, близкие к окружению Миндича. Если эти связи будут подтверждены, дело приобретет международный масштаб. Так что побег Миндича с Украины уже мало что решает. Он может быть объявлен в международный розыск.

Громкий финал скандального дела может показаться внезапным только на первый взгляд. Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уже назвал дело Миндича - «смертью Кащея». Дело в том, что ниточки от старого друга тянутся напрямую в Офис президента Украины. И обвинения против него - намек самому Зеленскому. В какой-то момент в прослушках антикоррупционных структур рядом с «Карлсоном» может появиться и сам «Малыш». Миллиардные средства, выведенные из энергосистем страны через офшоры на Кипре (упоминаемые в пленках) вместо того, чтобы направлять их на защиту и ремонт ТЭЦ и ГЭС страны — весомый аргумент против Зеленского, который сейчас требует от ЕС и США срочной помощи для энергосистемы Незалежной. Якобы полностью разрушенной действиям ВС РФ. А по большей частью — жадностью собственных соратников украинского президента.